女王逝世 英国国旗订单涌入中国旗帜工厂

（德国之声中文网）在英国女王伊丽莎白二世去世90分钟后，成千上万面英国国旗的订单开始涌入浙江绍兴市的一家工厂。绍兴创栋旅游用品有限公司的100多名员工抛开其他工作，从早上7点半开始，每天工作14小时，只做英国主题的旗子。据总经理范艾平（Fan Aiping，音译）说，他们在第一周至少制作了50万面旗子。

有些是英国国旗，供哀悼者携带或挂在屋外。其他旗帜标示了伊丽莎白女王的肖像以及她的出生和死亡年份。它们的尺寸从21到150厘米（8到59英寸）宽不等，售价为7块钱人民币。

范艾平表示，第一个客户在中国时间凌晨3点发来订单，要买几万面旗子。她说：「工厂有两万面库存，当天上午就发出去了。客户直接到我们的工厂来拿，许多旗子甚至没有包装，直接装在一个盒子里就运走了。」

新闻事件背后的商机

在伊丽莎白去世前，工厂一直在为今年年底的世界杯足球赛制作旗帜。创栋自2005年以来一直从事这一行业，为世界杯和其他体育赛事或节庆活动生产旗帜。它还制作体育相关的围巾和旗帜，员工们时刻关注那些可能带来订单的事件的新闻。范艾平称：「每一个新闻事件背后都有一个商业机会」。

倪国珍（Ni Guozhen，音译）自2005年就是该公司的员工，她说她通过工作了解了世界：「我学到了很多关于时事的知识，因此，能从事这份工作，我很自豪也很开心。」此时她正在缝制带有女王肖像的旗帜，她也记得之前曾为一场皇室婚礼制作过英国国旗。

范艾平说：「每面旗帜背后都有一个故事，这一次是关于英国女王的。他们购买这些旗帜是为了哀悼去世的女王。」

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（美联社）

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