女王最后的旅程：告别苏格兰

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英国女王伊丽莎白二世的灵柩周六从她去世的巴尔默尔宫移至苏格兰首府爱丁堡，并将于下周运回伦敦。苏格兰民众沿途送别。
位于苏格兰北部的巴尔莫勒尔城堡是伊丽莎白二世最心爱的住所，每年夏季她都会到这里避暑度假。2022年9月8日，女王在此离世，享年96岁。
9月11日，灵柩由专车运送至苏格兰首府爱丁堡。从巴尔默尔宫到爱丁堡，行程近300公里，却计划用6小时走完。沿途经停多处，以便让尽可能多的当地民众有机会向女王告别。
在巴尔默勒尔附近的小镇Ballater，街道两旁挤满了民众，目送灵车缓缓驶过。
灵柩运抵爱丁堡的王室行宫——霍利路德宫（Holyrood-Palast）后，周一将在新国王查尔斯三世和其他王室成员护送下前往圣吉尔大教堂。
下周二（9月13日）女王灵柩将用飞机运回伦敦，接下来4天里，遗体停放于威斯敏斯特英国议会（图），供公众瞻仰告别。预计将有大批民众前往吊唁。
国葬将于9月19日举行。伊丽莎白二世将安葬于伦敦近旁温莎城堡内的圣乔治教堂（图），她的丈夫菲利普亲王也长眠在那里。
葬礼当天，英国全国将放假一天。图为王位继承人威廉王子夫妇（左）和哈利王子夫妇在温莎城堡外民众所献鲜花前。
一个时代划上句号，整个英国都在哀悼。英国女王伊丽莎白二世于2022年9月8日去世，享年96岁。英国人热爱他们的女王，对许多人来说，她是英国的化身。伊丽莎白二世给英国君主制树立了很大的威望。
英国白金汉宫方面称，英国女王伊丽莎白二世的健康状况令人担忧。查尔斯王子和威廉王子迅速赶往苏格兰。两天前，英国女王在位于苏格兰的巴尔莫勒尔城堡任命了新首相特拉斯。
英國女王伊麗莎白二世週四辭世後，由王儲查爾斯繼承王位。各國領袖紛紛表示哀悼，英國官方也料將啟動「倫敦橋行動」，接下來將如何安排女王駕崩後事？
查尔斯三世在圣詹姆士宫举行的历史性仪式 —— 王位继承理事会首次进行电视转播，与此同时，伊丽莎白女王也将前往她最后的安息之地。
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