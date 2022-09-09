女王最后的旅程：告别苏格兰

享年96岁：英国女王伊丽莎白二世去世

一个时代划上句号，整个英国都在哀悼。英国女王伊丽莎白二世于2022年9月8日去世，享年96岁。英国人热爱他们的女王，对许多人来说，她是英国的化身。伊丽莎白二世给英国君主制树立了很大的威望。