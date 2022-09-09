 女王最后的旅程：告别苏格兰 | 所有节目 | DW | 11.09.2022

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时政风云

女王最后的旅程：告别苏格兰

英国女王伊丽莎白二世的灵柩周六从她去世的巴尔默尔宫移至苏格兰首府爱丁堡，并将于下周运回伦敦。苏格兰民众沿途送别。

  • UK Queen Elizabeth II gestorben

    巴尔默勒尔城堡

    位于苏格兰北部的巴尔莫勒尔城堡是伊丽莎白二世最心爱的住所，每年夏季她都会到这里避暑度假。2022年9月8日，女王在此离世，享年96岁。

  • Überführung von Queen Elizabeth II

    车队启程

    9月11日，灵柩由专车运送至苏格兰首府爱丁堡。从巴尔默尔宫到爱丁堡，行程近300公里，却计划用6小时走完。沿途经停多处，以便让尽可能多的当地民众有机会向女王告别。

  • Überführung von Queen Elizabeth II

    苏格兰人向她告别

    在巴尔默勒尔附近的小镇Ballater，街道两旁挤满了民众，目送灵车缓缓驶过。

  • Überführung von Queen Elizabeth II

    爱丁堡

    灵柩运抵爱丁堡的王室行宫——霍利路德宫（Holyrood-Palast）后，周一将在新国王查尔斯三世和其他王室成员护送下前往圣吉尔大教堂。

  • UK Queen Elizabeth II verstorben | Houses of Parliament

    伦敦

    下周二（9月13日）女王灵柩将用飞机运回伦敦，接下来4天里，遗体停放于威斯敏斯特英国议会（图），供公众瞻仰告别。预计将有大批民众前往吊唁。

  • Großbritannien St George’s Chapel (Windsor Castle)

    魂归温莎

    国葬将于9月19日举行。伊丽莎白二世将安葬于伦敦近旁温莎城堡内的圣乔治教堂（图），她的丈夫菲利普亲王也长眠在那里。

  • Großbritannien Edinburgh | Gedenken an Queen Elisabeth II

    永远的祖母

    葬礼当天，英国全国将放假一天。图为王位继承人威廉王子夫妇（左）和哈利王子夫妇在温莎城堡外民众所献鲜花前。


  • UK Queen Elizabeth II gestorben

    巴尔默勒尔城堡

    位于苏格兰北部的巴尔莫勒尔城堡是伊丽莎白二世最心爱的住所，每年夏季她都会到这里避暑度假。2022年9月8日，女王在此离世，享年96岁。

  • Überführung von Queen Elizabeth II

    车队启程

    9月11日，灵柩由专车运送至苏格兰首府爱丁堡。从巴尔默尔宫到爱丁堡，行程近300公里，却计划用6小时走完。沿途经停多处，以便让尽可能多的当地民众有机会向女王告别。

  • Überführung von Queen Elizabeth II

    苏格兰人向她告别

    在巴尔默勒尔附近的小镇Ballater，街道两旁挤满了民众，目送灵车缓缓驶过。

  • Überführung von Queen Elizabeth II

    爱丁堡

    灵柩运抵爱丁堡的王室行宫——霍利路德宫（Holyrood-Palast）后，周一将在新国王查尔斯三世和其他王室成员护送下前往圣吉尔大教堂。

  • UK Queen Elizabeth II verstorben | Houses of Parliament

    伦敦

    下周二（9月13日）女王灵柩将用飞机运回伦敦，接下来4天里，遗体停放于威斯敏斯特英国议会（图），供公众瞻仰告别。预计将有大批民众前往吊唁。

  • Großbritannien St George’s Chapel (Windsor Castle)

    魂归温莎

    国葬将于9月19日举行。伊丽莎白二世将安葬于伦敦近旁温莎城堡内的圣乔治教堂（图），她的丈夫菲利普亲王也长眠在那里。

  • Großbritannien Edinburgh | Gedenken an Queen Elisabeth II

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    葬礼当天，英国全国将放假一天。图为王位继承人威廉王子夫妇（左）和哈利王子夫妇在温莎城堡外民众所献鲜花前。


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