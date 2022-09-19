女王国葬上“不露脸” 王岐山一行引侧目

中国国家副主席王岐山作为中国国家主席习近平的特别代表在伦敦参加了女王伊丽莎白二世的国葬仪式。其间，王岐山及随行人员戴着印有中国国旗的白色口罩，在来自各国的嘉宾中显得格外突兀。
（德国之声中文网）9月18日，中国国家副主席王岐山达伦敦，并在英国时间傍晚近6时出现在英国议会的威斯敏斯特厅专门为政要搭建的平台上，瞻仰女王灵柩。他身穿黑色衣服，戴着印有中国国旗的白色口罩，同行的还有三名同样戴着口罩的中国官员。四人在平台上逗留了不到两分钟后离开。
先前曾有报道称，因中方制裁批评新疆人权的英国议员，英国国会下议院议长禁止中国代表团瞻仰英女王灵柩。早在去年9月，中国驻英大使郑泽光就被禁止进入英国国会。不过，英国国会9月17日表示，世界各国领袖或其代表若获邀出席国葬，都可以参加瞻仰灵柩。中国国家主席习近平在获邀出席女王国葬的政要之列，但中方宣布习近平本人不参加，而是由中国国家副主席王岐山作为习近平的特别代表参加。
19日上午，王岐山与各国元首、王室成员、政府代表共同出席了在威斯敏斯特大教堂举行的女王国葬仪式。在几乎没有人戴口罩的现场人群中，身着中山装的王岐山和前一天一样戴着印有中国国旗的白色口罩，十分抢眼。前驻英国大使刘晓明等中共官员也戴着同款口罩紧随其后。
在推特和youtube上，有人转发了王岐山等人瞻仰女王灵柩的视频。对此，网民纷纷发表评论："戴口罩吊唁女王，是极其失礼的，是对女王的不敬。失礼的结果是在世界上丢中国人的脸。"；"英国早就没人戴口罩了，为啥王岐山等人戴口罩呢？"；"为什么总是要与众不同、格格不入呢？"也有人认为，戴口罩是政治表态，王岐山等人戴的是"忠心牌口罩"，"习近平都戴口罩去哈萨克斯坦, 王岐山敢不戴！？ "
科普作家、网络名人方舟子在推文写道："英国女王葬礼上惊现罩国来宾。和外星服装一样，口罩也成了中国民族服饰，辨识度超高。"
日本天皇夫妇在抵达英国时戴着黑色口罩亮相，但在出席女王葬礼时，天皇夫妇没有戴口罩。日本《每日新闻》报道说，日本皇室决定不戴口罩，是因为目前英国已经很少有人戴口罩，如果戴上口罩，德仁天皇夫妇可能成为唯一没"露脸"的国葬贵宾。日本宫内厅官员担忧戴口罩会给人与众不同的感觉。
除了瞻仰女王灵柩、参加女王葬礼"不露脸"外，王岐山和他的代表团在伦敦街头也上演了引人侧目的一幕。视频显示，在王岐山一行下车时，有人拿着五星红旗，远远高喊欢迎欢迎。转发者在推特上写道，"王岐山到伦敦是参加英国女王国葬的。中国使馆竟然组织人员拿着五星红旗、对着他和他的代表团喊欢迎欢迎热烈欢迎，这太不合时宜了吧？对英女王和英国不尊重吧？"
在推特上，有网民对此评论道，"因为不是民选的，所以需要装作深得人心！"
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据台湾外交部表示，英国方面“特别邀请”台湾驻英国代表谢武樵“在享有与各国赴英国吊唁的元首、代表以及王室成员同等待遇下”，前往兰开斯特府签名吊唁伊丽莎白二世女王。