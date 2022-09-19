女王国葬上“不露脸” 王岐山一行引侧目

（德国之声中文网）9月18日，中国国家副主席王岐山达伦敦，并在英国时间傍晚近6时出现在英国议会的威斯敏斯特厅专门为政要搭建的平台上，瞻仰女王灵柩。他身穿黑色衣服，戴着印有中国国旗的白色口罩，同行的还有三名同样戴着口罩的中国官员。四人在平台上逗留了不到两分钟后离开。

先前曾有报道称，因中方制裁批评新疆人权的英国议员，英国国会下议院议长禁止中国代表团瞻仰英女王灵柩。早在去年9月，中国驻英大使郑泽光就被禁止进入英国国会。不过，英国国会9月17日表示，世界各国领袖或其代表若获邀出席国葬，都可以参加瞻仰灵柩。中国国家主席习近平在获邀出席女王国葬的政要之列，但中方宣布习近平本人不参加，而是由中国国家副主席王岐山作为习近平的特别代表参加。

王岐山和随同进入威斯敏斯特大教堂参加女王国葬

19日上午，王岐山与各国元首、王室成员、政府代表共同出席了在威斯敏斯特大教堂举行的女王国葬仪式。在几乎没有人戴口罩的现场人群中，身着中山装的王岐山和前一天一样戴着印有中国国旗的白色口罩，十分抢眼。前驻英国大使刘晓明等中共官员也戴着同款口罩紧随其后。

在推特和youtube上，有人转发了王岐山等人瞻仰女王灵柩的视频。对此，网民纷纷发表评论："戴口罩吊唁女王，是极其失礼的，是对女王的不敬。失礼的结果是在世界上丢中国人的脸。"；"英国早就没人戴口罩了，为啥王岐山等人戴口罩呢？"；"为什么总是要与众不同、格格不入呢？"也有人认为，戴口罩是政治表态，王岐山等人戴的是"忠心牌口罩"，"习近平都戴口罩去哈萨克斯坦, 王岐山敢不戴！？ "

王岐山出席英国女王国葬时身穿中山装

科普作家、网络名人方舟子在推文写道："英国女王葬礼上惊现罩国来宾。和外星服装一样，口罩也成了中国民族服饰，辨识度超高。"

日本天皇夫妇在抵达英国时戴着黑色口罩亮相，但在出席女王葬礼时，天皇夫妇没有戴口罩。日本《每日新闻》报道说，日本皇室决定不戴口罩，是因为目前英国已经很少有人戴口罩，如果戴上口罩，德仁天皇夫妇可能成为唯一没"露脸"的国葬贵宾。日本宫内厅官员担忧戴口罩会给人与众不同的感觉。

使馆组织人员"热烈欢迎"王岐山

除了瞻仰女王灵柩、参加女王葬礼"不露脸"外，王岐山和他的代表团在伦敦街头也上演了引人侧目的一幕。视频显示，在王岐山一行下车时，有人拿着五星红旗，远远高喊欢迎欢迎。转发者在推特上写道，"王岐山到伦敦是参加英国女王国葬的。中国使馆竟然组织人员拿着五星红旗、对着他和他的代表团喊欢迎欢迎热烈欢迎，这太不合时宜了吧？对英女王和英国不尊重吧？"

在推特上，有网民对此评论道，"因为不是民选的，所以需要装作深得人心！"

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