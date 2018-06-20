 女特首上任一周年 香港市民幸福吗？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.07.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

女特首上任一周年 香港市民幸福吗？

7月1日是香港首位女特首林郑月娥上任一周年。绰号 “好打得” 的林郑，上任时强调要让香港市民抱有希望、感到幸福。一年过去，香港在她管治下是一个怎样的处境 ? 香港市民感到幸福吗 ?

China Carrie Lam Regierungschefin Hong Kong (Reuters/B. Yip)

7月1日是林郑月娥上任一周年

（德国之声中文网）今天，住屋问题是香港人最切实关注的民生议题之一。早在特首竞选时，林郑月娥已表明住屋问题为她的施政重点，"重中之重，对无壳蜗牛就是痛中之痛"。然而，她上任一年，楼价不但没有下调，反而节节上升，升幅逾１３％。连低于市值的价格、售予低收入市民的居者有其屋计划 (简称居屋) 也要一万元一平方呎，远远超出市民负担的水平，被形容是"疯价"。在香港，楼价愈来愈疯狂、市民愈住愈细 (住屋面积 ) 已是不争的事实。

陈女士与十三岁儿子住在三十平方呎（三坪）不到的劏房里，单是每月租金便要二千三百元。吃饭丶睡觉丶儿子做家课都在那窄小的床上进行，儿子已经步入青

DW.COM

3月26日，林郑月娥当选香港第五届特区首长。由出身贫寒到成为香港第一位女特首，她的经历也被不少人视为港人努力奋斗、追求向上的写照。但尤其是在政改风波后，林郑民意大幅下挫，可能成为其顺利执政的一大包袱。 (26.03.2017)

侯任香港特首林郑月娥的班子周三 (6月21日) 正式获中国国务院任命。班子最大特色，是留任不少上届政府官员，及起用九名公务员出身的问责官员。有专家分析称，这份名单显示北京干预下林郑“组阁”困难重重。 (21.06.2017)

以777票当选特首的林郑月娥，将于4月9日前往北京，接受中央政府颁任第五任香港特区首长委任状，料将会晤国家主席习近平。明言会反映港人"8．31枉框架"的反对声音，坦言自当选后，筹组班子上遇上重大困难。 (07.04.2017)

春期，体型日渐高大，却要"卑躬屈膝"才能挤在床上，长期的扭屈身体使他的脊椎骨也扭曲了。陈女士最大心愿是能够早日获分配一个公共屋邨的单位，使他的儿子能有尊严的成长。

 

基层水深火热中产生活贫穷

基层生活水深火热，中产阶级在疯狂房价下，也不见得生活充裕。三十岁的林先生是一名会计师，太太是小学教师，育有一名两岁的儿子，二人收入合共约港币八万元，乍听起来彷佛不少，然而林先生却叹谓，疯狂房价使他们不能负担购房首期，但收入总额又超过居者有其屋的申请限制，只能每月以二万八千多元租住一个五十坪的单位。租金加上其他生活各项开支丶还要负担父母的生活及医疗费，笑谓是典型的"月光族"，是贫穷的中产。

另一边厢，数年前从美国留学回来丶从事精算工作丶年薪过百万的曾志辉，坦言自己是少数的幸运儿，可以住在家人的物业里，没有房屋的负担，从而使他两年前能够祼辞工作，创立自己的导赏团公司。曾志辉感叹，在香港，疯狂的楼价扼杀了许多人创业的动力及梦想，他们这一代失去了争取上流的空间及机会，感到无力及失望。

六月二十九日，林郑月娥上任一周年前夕，公布最新房屋政策，被称为"娥六招"，受到全城关注。"娥六招"，包括开征一手楼空置税、将部分私人住宅用地改建为资助房屋、把居屋和绿置居定价与市价脱勾，希望可抒缓房屋问题。然而，学者及团体却认为林郑月娥旨在于上任一年内"交功课"，政策花样多，但作用不大。

劏房平台小区组织干事黄嘉浚表示，政府推出一手楼空置税只是针对投资者，无助处于水深火热的基层市民。

政治一国化成为定局

时事评论员程翔接受德国之声访问，认为林郑上任一周年以来，基本上移续上届特首梁振英的路线。在她上任之初，程表示已判断香港政治会走向一国化。现在政治一国化己成定局。程翔指出，林郑在任内，没有悍卫特区"一国两制"，当中央建议《基本法》有新规定的时候，林郑并没有提出任何质疑或异议；在高铁"一地两检"争论上，事实上在《基本法》找不到任何支持根据。作为香港行政长官，对香港的宪制文件，如《基本法》 完全没有去悍卫，程翔认为这是愧对香港市民。程翔强调，作为一名特首，对一些北京的意愿，不期望她敢说不及对抗，然而她连游说北京通融一点也没有，因此，林郑上任以来，使政治一国化成为定局，是她最大失败之处。

另一方面，程翔认为林郑上任以来，未为香港成功地完成一项政策。在民生方面，如长者退保计划，林郑可以轻率地批评毕生研究这个课题的周永新教授，说他不懂公共财政而否决了；在土地问题上，表面上说找出十八个方案来增加土地供应，问题是看不出她有决心为香港市民抗衡土地发展商的利益。而刚推出"娥六招"，程翔认为是林郑为自己施政做的粉饰工程。

  • The handover of Hong Kong's sovereignty from the United Kingdom to the People's Republic of China took place on July 1, 1997. The territory on China's Pearl River Delta became a British colony in 1842 and was occupied by Japan during World War II. After Hong Kong's return to China, the political situation was described as one country, two systems.

    香港回归——风雨二十载

    1997年：历史一刻

    1997年7月1日，英国将香港主权归还给中国。1842年，香港成为了英国殖民地，此后在二战曾被日本占领。在香港回归后，中国承诺对该特别行政区实行“一国两制”。

  • 1999: No family reunions Divided families, who had been split by the Hong Kong border, had hoped to be reunited after the territory's return to China. But with a daily quota of only 150 mainland Chinese allowed to settle in Hong Kong, many were left disapointed. This photo from 1999 shows mainland Chinese visitors protesting outside Hong Kong's Legal Aid Department after they were denied residency permits.

    香港回归——风雨二十载

    1999年：未能团聚

    这是当年香港“争居留权”大陆访客抗议时图片。在香港回归后，很多分居陆港两地的家庭希望团聚，然而根据当时的规定，每天只有150名大陆人允许来港。很多人因未能获批入港而非常失望。

  • 2002: Dashed hopes The residency issue flared up again in April 2002 when Hong Kong began deporting some 4,000 mainland Chinese who had lost legal battles to stay in the territory. These desperate families were evicted from a central park where they had been protesting.

    香港回归——风雨二十载

    2002年：希望再次破灭

    2002年4月，“居留权”争议再起。当时，香港开始遣返大约4000名失去居留身份的大陆人。这些绝望的家庭被逐出此前的抗议场地——香港的一个中央公园。

  • 2003: The SARS pandemic hits In 2003, the highly contagious SARS virus spread through Hong Kong. The territory was hard hit by the flu-like virus and in March, the WHO declared it a pandemic. This man attended Doctor Tse Yuen-man's funeral in May. Dr. Tse had volunteered to care for SARS patients and had contracted the virus herself. Hong Kong was declared SARS-free in June 2003. Almost 300 people had died of the disease.

    香港回归——风雨二十载

    2003年：非典（SARS）疫情爆发

    2003年，具有高度传染性的SARS病毒在香港传播。3月12日，世卫组织发出全球警告。图片上，人们正在参加谢婉雯医生的葬礼。年仅35岁的谢医生在治疗SARS病人时感染上该病毒而殉职。2003年6月，香港疫潮结束。疫情总共造成近3000人死亡。

  • Hongkong Proteste Protestaktion China (AP)

    香港回归——风雨二十载

    2003年：23条

    2003年的香港七一游行是回归以来最大规模的游行之一。据主办方统计，有50万人参加。背景是港府颁布的23条立法意见，这条针对国家安全的草案引起了香港人的反对。

  • 2004: Rally for democracy China's policy of one country, two systems has often created tension. In 2004, on the seventh anniversary of the handover, hundreds of thousands of people protested in Hong Kong, demanding political reform. They were calling for democracy and direct elections for Hong Kong's next leader.

    香港回归——风雨二十载

    2004年：七一大游行

    中国“一国两制”政策一再引发波澜。在香港回归七周年之际，数十万民众会师铜锣湾，参加大游行，要求政治改革、推行民主和普选行政长官。

  • 2008: No place to live Soaring property prices in Hong Kong forced rents higher. By 2008, it wasn't unusual to see people like Kong Siu-kau living in so-called cage homes, 15-square-foot (1.4 square meters) wire mesh cubicles, eight of which were usually crammed into one room. Today an estimated 200,000 people call a wire cage, or a single bed in a shared apartment, home.

    香港回归——风雨二十载

    2008年：蜗居生活

    香港房价越来越高，租金也水涨船高。在2008年，图中这样的“蜗居”变得不再罕见。图中的男子（Kong Siu-kau）生活在1.4平米的“笼子间”里。一间房常常容纳8个“笼子间”。如今香港的蜗居者达到了大约20万。

  • 2009: Remembering Tiananmen Square On the twentieth anniversary of the government's brutal crackdown in Tiananmen Square, Hong Kong residents gathered for a candlelight vigil in Victoria Park. It showed how different Hong Kong is from China, where the massacre of pro-democracy supporters and students on June 4, 1989, is usually only referred to as the June Fourth Incident.

    香港回归——风雨二十载

    2009年：六四烛光晚会

    自1990年6月4日起，香港支联合每年都举行六四悼念活动。在六四20周年之际，大批民众聚集在维多利亚公园，手举蜡烛。这也显示香港与中国大陆的不同。在大陆，血腥镇压学生和民运人士的六四是禁忌话题。

  • 2014: Occupy Central Starting in September 2014, large-scale protests demanding more autonomy rocked Hong Kong for over two months. Beijing had announced that China would decide on the candidates for the 2017 election of Hong Kong's chief executive. The protests were referred to as the Umbrella Revolution, because protesters used umbrellas to fend off pepper spray and tear gas used by police.

    香港回归——风雨二十载

    2014年：占中运动

    2014年9月，香港爆发大规模民众示威抗议活动，要求自由选举港首并提出有关香港民主改革的要求。9月28日，香港警方向示威者发射催泪瓦斯弹、使用胡椒喷雾。这在香港历史上还是第一次。示威运动延续了两个多月，高潮期间，参加人数每天多达20万，市中心公共生活部分陷于瘫痪。由于参加者纷纷将本用来遮阳、挡雨的伞用来遮挡瓦斯弹和胡椒面，因此，该运动因此也被称作"雨伞革命"。

  • 2015: Sport becomes political Less than a year after the Occupy Central protests ended, China played against Hong Kong in a soccer World Cup qualifiying match on November 17, 2015. The guests did not receive a friendly welcome in Hong Kong. Fans booed when the Chinese national anthem was played and held up posters saying Hong Kong is not China. The match ended 0-0.

    香港回归——风雨二十载

    2015年：体育政治化

    占中运动结束不到一年后，中国队和香港队在足球世界杯预选赛上相遇。客场作战的中国队在香港遭遇尴尬。在中国国歌响起时，满场嘘声，很多香港球迷打出“香港不是中国”的标语。这场比赛最终以0比0告终。

  • 2016: Another bout of violence In February 2016, Hong Kong's rough police tactics made headlines again. Authorities tried to remove illegal street vendors from a working-class Hong Kong neighborhood. They sent riot police, who used batons and pepper spray against protesters, and also fired live warning shots into the air. The street clashes were the worst since the Umbrella Revolution in 2014.

    香港回归——风雨二十载

    2016年：又是警民冲突

    2016年2月中国农历新年初二，香港警方再次上了新闻头条。在香港九龙旺角，数百人与警察发生激烈冲突。当局试图驱散无牌照的摊贩，派出防暴警察，向空中鸣枪，动用警棍和胡椒喷雾。这是2014年雨伞革命以来最严重的一次警民冲突。

    作者: Carla Bleiker


开局良好评分八分

民建联副主席张国钧接受德国之声访问时，形容新班子"开局良好"，认为根据林郑上任一年以来的表现，反映她努力地履行上任时及施政报告的承诺，展示她的诚意及决心，如在教育政策方面，林郑一上任便按承诺增拨50 亿元为教育常性开支，还有一些社福的政策等；纵使有些工作还未取得显著的成果。张又赞扬特首非常勤力，经常外访推介香港，寻求发展新机遇，包括粤港澳大湾区的发展计划。另外，特首上任强调"三座大山"的民生议题，包括领展、港铁票价以及强积金对冲问题，张国钧强调，看到政府都在积极地推展。另一方面，张认为林郑完全意识到房屋问题的严重性，房屋问题不解决将会动摇特区政府的管治。然而，房屋问题是香港一个根深柢固的问题，不可能在一年里根治。若要为林郑过去一年的工作表现评分，若以十分为满分，张国钧表示会给予八分。

另外， 张认为，林郑上任一年，社会的对立气氛稍为缓和， 甚至有立法会议员认为立法会的气氛有所舒缓。张认为，林郑在立法会上不会敌我分明，只和建制派做朋友，她也和泛民开展了良性沟通，进行游说甚至出席泛民的党庆等。然而，张认为关系仍然脆弱，特别是未来在一些具大争议性的议题如"一地两检"， "国歌法" 等，彼此的政治意识形态及分野太大，要达到共识的难度增加，这也是新一届政府面对的严峻考验。

钟剑华 : 特首言论偏向北京

香港理工大学社会政策研究中任钟剑华认为，回望林郑上任一年，社会上没有出现一些严重对抗，气氛还算平穏。然而，特首最近民望跌了，反映经过蜜月期后，民望受到一些政治及社会重大事件，如梁天琦判案等的影响。钟剑华认为， 在一周年前夕， 林郑推出新房屋政策，反映她意图把焦点放在民生议题上，希望做出成绩来。对于社会有一部分声音， 认为林郑刻意争取中央的信任， 钟认为特首必须得到中央的信任，施政才能顺畅；然而，却不能一味争取中央信任， 还要争取香港人的信任支持。

过去一年， 钟剑华有感林郑在公开场合上，强调要争取中央的支持， 她的言论偏向北京的观点， 甚至成为北京代言人的姿态，无疑令港人失望。钟认为林郑应从香港人本位角度出发， 向中央反映香港人的观点及忧虑， 就是最终没有成效， 市民的心里也会舒坦一点，这也是她政治取态上的偏失。

  • Hong Kong - Proteste (picture-alliance/AP Images/J. Yasukawa)

    "一国两制、骗足廿年"?港人七一再度上街

    牵挂刘晓波

    今年香港七一游行主题是"一国两制、呃足廿年（被骗廿年）、民主自治、重夺香港"， 以及释放诺贝尔和平奖得主、国内异见人士刘晓波。据称7月1日当天有六万人参加示威活动。

  • Demonstration am 01.07. in Hongkong anlässlich der Feierlichkeiten zum 20. Jahrestag der Rückgabe der ehemaligen britischen Kronkolonie an China (DW/V. Wong )

    "一国两制、骗足廿年"?港人七一再度上街

    “衰过以前”

    抗议者们认为，香港回归20年以来，北京政府承诺的“一国两制”已经走样，政治气氛肃杀，言论自由收紧。而在经济方面，楼市疯涨，贫富差距拉大，许多民众也颇有怨言。

  • Hong Kong - Proteste (picture-alliance/ZUMAPRESS/S. Yeung)

    "一国两制、骗足廿年"?港人七一再度上街

    前任特首

    7月1日当天，梁振英卸任香港特区行政长官一职。在其五年任期内，大量内地民众涌入香港，爆发“港陆矛盾”，政治改革又遭到失败，普选无法实现，引发“雨伞运动”。

  • Hong Kong - Proteste (picture-alliance/ZUMAPRESS/S. Yeung)

    "一国两制、骗足廿年"?港人七一再度上街

    习总打伞？

    以“黄色雨伞”为象征的大规模占领运动长达近80天，并导致警方与民众以及不同意见的民众之间的暴力冲突，最终不得不以警察强力介入的方式结束。这次七一游行抗议者颇具讽刺意义地让习近平也打起了黄伞。

  • Hong Kong - Proteste (picture-alliance/ZUMAPRESS/S. Yeung)

    "一国两制、骗足廿年"?港人七一再度上街

    不同声音

    在反对阵营表达不满的同时，一些拥护北京政府的团体也在7月1日组织了反制行动。图中，挥舞中国国旗的民众经过正在发表演说的一位民主派活动人士身边，虽然立场不同，但双方“互不侵犯”。

  • Hong Kong - Proteste (picture-alliance/ZUMAPRESS/L. Chung Ren)

    "一国两制、骗足廿年"?港人七一再度上街

    别样场面

    并不是所有地方都有“和谐场景”。图中一名亲北京人士试图攻击民主派游行民众，被身后的警员拉住。同时可见四周也有挥舞五星红旗的“爱国人士”身影。

  • Hong Kong - Proteste (picture-allianceZUMAPRESS/S. Yeung)

    "一国两制、骗足廿年"?港人七一再度上街

    港独声浪

    近年来，香港政治改革停滞不前的另一个衍生现象便是“本土政治派别”的崛起，其中更为激进的派别甚至希望回到港英时代，殖民时期的旗帜便是他们的标志。习近平在七一讲话中特别警告称，北京“不会容忍任何危害国家主权安全的活动”。

    作者: 石涛, 黄颖


DW.COM

香港回归——风雨二十载

在经历了156年的英国殖民统治后，香港1997年回归中国。下面就让我们用图片来记录回归后这二十年里的风风雨雨。 (01.07.2017)  

"一国两制、骗足廿年"?港人七一再度上街

2003年以来，香港反对阵营每年七一都会进行示威游行，表达诉求。而在主权移交20年的2017年，数万港人再度走上街头，宣泄不满情绪。 (02.07.2017)  

相关内容

China Studentenprotest in Hongkong Occupy Central

民调：“香港人”身分认同指数创十年新高 20.06.2018

香港大学民意研究计划公布最新香港人身份调查， “香港人”的身分认同指数录得显著升幅，创2008年以来新高；然而，“中华人民共和国国民”身份的认同指数却最低分，不及“亚洲人”、“中国人”等身份认同。

China Hong Kong Flaggen Symbolbid zum 20-jährigen Jubiläum der Rückgabe

美报告：港首次应北京要求拒引渡逃犯 30.05.2018

香港和美国一向有互相引渡逃犯协议。但美国国务院最新的报告揭露，香港特首去年因为北京的要求，拒绝向美国引渡逃犯，是香港回归以来首次。

Hong Kong Salesian Churn - Kardinal Joseph Zen

专访：“不是害怕 是担忧教廷投降让步” 27.06.2018

方济各教宗上任以来，梵蒂冈与中国关系改善的消息屡屡传出。最近更有消息称，中梵将就主教任命达成协议。教宗则对媒体表示，反对协议的香港荣休主教陈日君看起来“有点害怕”。陈日君接受德国之声专访，对此做出回应。

媒体看中国

China Wirtschaft (Getty Images/AFP)

德语媒体：少年初长成 健壮须时日

特朗普宣布再对中国商品加征关税，这会对美国自身造成怎样的影响？国力尚不能与美国抗衡的中国，为何非要在贸易争端中展现强硬？这是德语报刊评论员本周所关心的话题。 