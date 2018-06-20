女特首上任一周年 香港市民幸福吗？

（德国之声中文网）今天，住屋问题是香港人最切实关注的民生议题之一。早在特首竞选时，林郑月娥已表明住屋问题为她的施政重点，"重中之重，对无壳蜗牛就是痛中之痛"。然而，她上任一年，楼价不但没有下调，反而节节上升，升幅逾１３％。连低于市值的价格、售予低收入市民的居者有其屋计划 (简称居屋) 也要一万元一平方呎，远远超出市民负担的水平，被形容是"疯价"。在香港，楼价愈来愈疯狂、市民愈住愈细 (住屋面积 ) 已是不争的事实。

陈女士与十三岁儿子住在三十平方呎（三坪）不到的劏房里，单是每月租金便要二千三百元。吃饭丶睡觉丶儿子做家课都在那窄小的床上进行，儿子已经步入青

春期，体型日渐高大，却要"卑躬屈膝"才能挤在床上，长期的扭屈身体使他的脊椎骨也扭曲了。陈女士最大心愿是能够早日获分配一个公共屋邨的单位，使他的儿子能有尊严的成长。

基层水深火热中产生活贫穷

基层生活水深火热，中产阶级在疯狂房价下，也不见得生活充裕。三十岁的林先生是一名会计师，太太是小学教师，育有一名两岁的儿子，二人收入合共约港币八万元，乍听起来彷佛不少，然而林先生却叹谓，疯狂房价使他们不能负担购房首期，但收入总额又超过居者有其屋的申请限制，只能每月以二万八千多元租住一个五十坪的单位。租金加上其他生活各项开支丶还要负担父母的生活及医疗费，笑谓是典型的"月光族"，是贫穷的中产。

另一边厢，数年前从美国留学回来丶从事精算工作丶年薪过百万的曾志辉，坦言自己是少数的幸运儿，可以住在家人的物业里，没有房屋的负担，从而使他两年前能够祼辞工作，创立自己的导赏团公司。曾志辉感叹，在香港，疯狂的楼价扼杀了许多人创业的动力及梦想，他们这一代失去了争取上流的空间及机会，感到无力及失望。

六月二十九日，林郑月娥上任一周年前夕，公布最新房屋政策，被称为"娥六招"，受到全城关注。"娥六招"，包括开征一手楼空置税、将部分私人住宅用地改建为资助房屋、把居屋和绿置居定价与市价脱勾，希望可抒缓房屋问题。然而，学者及团体却认为林郑月娥旨在于上任一年内"交功课"，政策花样多，但作用不大。

劏房平台小区组织干事黄嘉浚表示，政府推出一手楼空置税只是针对投资者，无助处于水深火热的基层市民。

政治一国化成为定局

时事评论员程翔接受德国之声访问，认为林郑上任一周年以来，基本上移续上届特首梁振英的路线。在她上任之初，程表示已判断香港政治会走向一国化。现在政治一国化己成定局。程翔指出，林郑在任内，没有悍卫特区"一国两制"，当中央建议《基本法》有新规定的时候，林郑并没有提出任何质疑或异议；在高铁"一地两检"争论上，事实上在《基本法》找不到任何支持根据。作为香港行政长官，对香港的宪制文件，如《基本法》 完全没有去悍卫，程翔认为这是愧对香港市民。程翔强调，作为一名特首，对一些北京的意愿，不期望她敢说不及对抗，然而她连游说北京通融一点也没有，因此，林郑上任以来，使政治一国化成为定局，是她最大失败之处。

另一方面，程翔认为林郑上任以来，未为香港成功地完成一项政策。在民生方面，如长者退保计划，林郑可以轻率地批评毕生研究这个课题的周永新教授，说他不懂公共财政而否决了；在土地问题上，表面上说找出十八个方案来增加土地供应，问题是看不出她有决心为香港市民抗衡土地发展商的利益。而刚推出"娥六招"，程翔认为是林郑为自己施政做的粉饰工程。

香港回归——风雨二十载 1997年：历史一刻 1997年7月1日，英国将香港主权归还给中国。1842年，香港成为了英国殖民地，此后在二战曾被日本占领。在香港回归后，中国承诺对该特别行政区实行“一国两制”。

香港回归——风雨二十载 1999年：未能团聚 这是当年香港“争居留权”大陆访客抗议时图片。在香港回归后，很多分居陆港两地的家庭希望团聚，然而根据当时的规定，每天只有150名大陆人允许来港。很多人因未能获批入港而非常失望。

香港回归——风雨二十载 2002年：希望再次破灭 2002年4月，“居留权”争议再起。当时，香港开始遣返大约4000名失去居留身份的大陆人。这些绝望的家庭被逐出此前的抗议场地——香港的一个中央公园。

香港回归——风雨二十载 2003年：非典（SARS）疫情爆发 2003年，具有高度传染性的SARS病毒在香港传播。3月12日，世卫组织发出全球警告。图片上，人们正在参加谢婉雯医生的葬礼。年仅35岁的谢医生在治疗SARS病人时感染上该病毒而殉职。2003年6月，香港疫潮结束。疫情总共造成近3000人死亡。

香港回归——风雨二十载 2003年：23条 2003年的香港七一游行是回归以来最大规模的游行之一。据主办方统计，有50万人参加。背景是港府颁布的23条立法意见，这条针对国家安全的草案引起了香港人的反对。

香港回归——风雨二十载 2004年：七一大游行 中国“一国两制”政策一再引发波澜。在香港回归七周年之际，数十万民众会师铜锣湾，参加大游行，要求政治改革、推行民主和普选行政长官。

香港回归——风雨二十载 2008年：蜗居生活 香港房价越来越高，租金也水涨船高。在2008年，图中这样的“蜗居”变得不再罕见。图中的男子（Kong Siu-kau）生活在1.4平米的“笼子间”里。一间房常常容纳8个“笼子间”。如今香港的蜗居者达到了大约20万。

香港回归——风雨二十载 2009年：六四烛光晚会 自1990年6月4日起，香港支联合每年都举行六四悼念活动。在六四20周年之际，大批民众聚集在维多利亚公园，手举蜡烛。这也显示香港与中国大陆的不同。在大陆，血腥镇压学生和民运人士的六四是禁忌话题。

香港回归——风雨二十载 2014年：占中运动 2014年9月，香港爆发大规模民众示威抗议活动，要求自由选举港首并提出有关香港民主改革的要求。9月28日，香港警方向示威者发射催泪瓦斯弹、使用胡椒喷雾。这在香港历史上还是第一次。示威运动延续了两个多月，高潮期间，参加人数每天多达20万，市中心公共生活部分陷于瘫痪。由于参加者纷纷将本用来遮阳、挡雨的伞用来遮挡瓦斯弹和胡椒面，因此，该运动因此也被称作"雨伞革命"。

香港回归——风雨二十载 2015年：体育政治化 占中运动结束不到一年后，中国队和香港队在足球世界杯预选赛上相遇。客场作战的中国队在香港遭遇尴尬。在中国国歌响起时，满场嘘声，很多香港球迷打出“香港不是中国”的标语。这场比赛最终以0比0告终。

香港回归——风雨二十载 2016年：又是警民冲突 2016年2月中国农历新年初二，香港警方再次上了新闻头条。在香港九龙旺角，数百人与警察发生激烈冲突。当局试图驱散无牌照的摊贩，派出防暴警察，向空中鸣枪，动用警棍和胡椒喷雾。这是2014年雨伞革命以来最严重的一次警民冲突。 作者: Carla Bleiker



开局良好评分八分

民建联副主席张国钧接受德国之声访问时，形容新班子"开局良好"，认为根据林郑上任一年以来的表现，反映她努力地履行上任时及施政报告的承诺，展示她的诚意及决心，如在教育政策方面，林郑一上任便按承诺增拨50 亿元为教育常性开支，还有一些社福的政策等；纵使有些工作还未取得显著的成果。张又赞扬特首非常勤力，经常外访推介香港，寻求发展新机遇，包括粤港澳大湾区的发展计划。另外，特首上任强调"三座大山"的民生议题，包括领展、港铁票价以及强积金对冲问题，张国钧强调，看到政府都在积极地推展。另一方面，张认为林郑完全意识到房屋问题的严重性，房屋问题不解决将会动摇特区政府的管治。然而，房屋问题是香港一个根深柢固的问题，不可能在一年里根治。若要为林郑过去一年的工作表现评分，若以十分为满分，张国钧表示会给予八分。

另外， 张认为，林郑上任一年，社会的对立气氛稍为缓和， 甚至有立法会议员认为立法会的气氛有所舒缓。张认为，林郑在立法会上不会敌我分明，只和建制派做朋友，她也和泛民开展了良性沟通，进行游说甚至出席泛民的党庆等。然而，张认为关系仍然脆弱，特别是未来在一些具大争议性的议题如"一地两检"， "国歌法" 等，彼此的政治意识形态及分野太大，要达到共识的难度增加，这也是新一届政府面对的严峻考验。

钟剑华 : 特首言论偏向北京

香港理工大学社会政策研究中任钟剑华认为，回望林郑上任一年，社会上没有出现一些严重对抗，气氛还算平穏。然而，特首最近民望跌了，反映经过蜜月期后，民望受到一些政治及社会重大事件，如梁天琦判案等的影响。钟剑华认为， 在一周年前夕， 林郑推出新房屋政策，反映她意图把焦点放在民生议题上，希望做出成绩来。对于社会有一部分声音， 认为林郑刻意争取中央的信任， 钟认为特首必须得到中央的信任，施政才能顺畅；然而，却不能一味争取中央信任， 还要争取香港人的信任支持。

过去一年， 钟剑华有感林郑在公开场合上，强调要争取中央的支持， 她的言论偏向北京的观点， 甚至成为北京代言人的姿态，无疑令港人失望。钟认为林郑应从香港人本位角度出发， 向中央反映香港人的观点及忧虑， 就是最终没有成效， 市民的心里也会舒坦一点，这也是她政治取态上的偏失。