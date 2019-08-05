女极限快车手为挑战纪录而身亡

(德国之声中文网)车祸发生在美国俄勒冈州东南部的阿尔沃德沙漠。事发时，有着"四轮车上跑得最快女性"称号的库姆斯（Jessi Combs）正驾驶着"北美之鹰"进行着训练。库姆斯在冲击世界纪录，希望打破820公里时速的纪录。

库姆斯的团队在网页上透露，事故发生时，这名39岁的赛车手正在单独训练。事故的原因还在调查当中。

2013年，库姆斯驾驶一辆喷气动力汽车在犹他州以接近640公里的时速，创下4轮车的纪录。2016年，在同一地点，以708公里的时速刷新了自己的纪录。

库姆斯的家人在事后发布了一份声明，称库姆斯"开朗的笑容，积极的生活态度，以及对实现梦想不懈的追求"是宝贵的财富，她是全世界少女及女性的榜样。她以自己的方式将不同身世的人们变成了大家庭中的一员。她的粉丝们对她很崇拜。

除了赛车，库姆斯还是一名著名的电视节目主持人，并在多个电视节目中扮演角色。

李鱼/苗子（德新社、法新社、路透社）