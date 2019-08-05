女极限快车手为挑战纪录而身亡

(德国之声中文网)车祸发生在美国俄勒冈州东南部的阿尔沃德沙漠。事发时，有着"四轮车上跑得最快女性"称号的库姆斯（Jessi Combs）正驾驶着"北美之鹰"进行着训练。库姆斯在冲击世界纪录，希望打破820公里时速的纪录。
库姆斯的团队在网页上透露，事故发生时，这名39岁的赛车手正在单独训练。事故的原因还在调查当中。
库姆斯原本计划驾驶这辆车打破自己保持的世界记录（图为2013年资料照片）
2013年，库姆斯驾驶一辆喷气动力汽车在犹他州以接近640公里的时速，创下4轮车的纪录。2016年，在同一地点，以708公里的时速刷新了自己的纪录。
库姆斯的家人在事后发布了一份声明，称库姆斯"开朗的笑容，积极的生活态度，以及对实现梦想不懈的追求"是宝贵的财富，她是全世界少女及女性的榜样。她以自己的方式将不同身世的人们变成了大家庭中的一员。她的粉丝们对她很崇拜。
除了赛车，库姆斯还是一名著名的电视节目主持人，并在多个电视节目中扮演角色。
李鱼/苗子（德新社、法新社、路透社）
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F1赛车传奇舒马赫50岁生日
一切开始于卡丁车
米夏埃尔·舒马赫1969年1月3日出生在科隆附近一个叫凯尔彭（Kerpen）的小镇。他和许多F1赛车手一样，赛车生涯开始于卡丁车。12岁时， 他获得了卡丁车驾驶执照。在1988年成为赛车手之前, 舒马赫赢得了众多的德国和欧洲卡丁车冠军。这是2011年在凯尔彭舒马赫父母经营的卡丁车中心，舒马赫开车冲在弟弟拉尔夫的前面。
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首次参加一级方程车赛
舒马赫不是在贝纳通, 而是在乔丹车队开始了其F1赛车手的生涯， 这可能会让一些人感到惊讶。然而, 1991年在埃迪·乔丹车队参加的唯一一场比赛，也就是比利时斯帕-弗朗科尔尚大奖赛，就因离合器出现问题，迫使当时 2 2岁的舒马赫在不得不放弃比赛。
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通往贝纳通的步骤
他不允许自己因此而气馁。在与贝纳通签约后, 舒马赫同年就参加了5场一级方程式比赛。他第一年就赢得4个积分，1991年总分排名第1 4位。
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首个大奖赛胜利
在开始F1赛车手生涯一年后，他便在日后他最喜欢的赛车道上赢得他的首个斯帕-弗朗科尔尚大奖赛冠军。曾夺得1992年一级方程式锦标赛世界冠军的英国选手奈杰尔·曼塞尔 (左) 给了他很多帮助。在本赛季结束时, 舒马赫在车手积分榜上以 5 3 分的成绩名列第三。
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第一次夺冠
仅仅两年后, 舒马赫就首次将所有竞争对手抛在后面。但 1994年 赛季也伴随着巨大悲剧：巴西传奇车王埃尔顿·塞纳和奥地利车手罗兰德·拉森伯格在圣马力诺的比赛中意外身亡。这是 舒马赫与其贝纳通团队在澳大利亚阿德莱德庆贺他的首次夺冠。1 9 9 5年, 他驾驶贝纳通赛车成功卫冕。
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转战法拉利车队
1996年, 舒马赫加盟法拉利。在那里, 他经历了他在一级方程式赛车生涯中的最成功岁月。2 0 0 0年到 2 0 0 4年，舒马赫代表法拉利车队连续5次问鼎F1世界杯冠军。这是1996年加入法拉利后他在西班牙大奖赛上夺冠后庆祝自己在新车队的首场胜利。
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舒米不是天使
舒马赫有时也会跨越界限。在1997年的最后一场比赛中, 当加拿大人雅克·维伦纽夫试图超越他的时候, 他采取了用车撞击维伦纽夫的小动作。结果是自己和受损的法拉利退赛。维伦纽夫作为第三名完赛, 获得4个积分, 从而成为世界冠军。舒马赫则得到当年积分清零的处罚。
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最后一次胜利
2006年10月1日, 舒马赫在上海赢得了他的一级方程式生涯的第91场比赛。这应该是他赢得的最后一场胜利。赛季结束后, 已经37岁的这位赛车老将退役。在最后的评分中, 他再次在车手总冠军中排名第二。2007年, 舒马赫开始在法拉利从事顾问工作。
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热情的足球运动员
舒马赫是一个狂热的足球爱好者, 经常与其他社会名人参加慈善活动。这是他和一级方程式车手以及一些比利时名人的一场比赛。他的右边是前沙尔克职业球员马克·威尔莫茨。
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彻底退役前复出
2010年, 迈克尔·舒马赫重返一级方程式梅赛德斯队，但成绩并不惊人。 2 0 1 2年在西班牙瓦伦西亚举行的欧洲大奖赛上, 他再次获得第三名。以4 3岁零 1 7 3天的年龄，他成为登上领奖台的全球年龄最大的赛车手。2 0 1 2 赛季过后, 舒马赫终于退役。
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滑雪事故
2 0 1 3年 1 2月 2 9日，舒马赫在法国阿尔卑斯山滑雪时失去控制, 头部撞上一块岩石。尽管有头盔, 但他头部严重受伤。在经历了几次手术和人工昏迷后， 他的经纪人于2014年6月宣布，舒马赫已经苏醒。此后, 这位 5 0岁的传奇车手一直生活在瑞士的家中。
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一级方程式中的第三个舒马赫？
舒马赫并不是一级方程式中舒马赫家族的唯一成员。1997年至2007年间, 他的弟弟拉尔夫 ·舒马赫(Ralf Schumacher) 代表乔丹、威廉姆斯和丰田车队参加一级方程式赛，总共赢得了6场比赛的冠军。米夏埃尔·舒马赫的儿子米克 (Mick Schumacher) 在2018年赢得了国际汽联 f 3 欧洲锦标赛的冠军。 他将在2019年晋级二级方程式。未来有可能转向一级方程式。