 女极限快车手为挑战纪录而身亡 | 足坛体坛 | DW | 29.08.2019

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足坛体坛

女极限快车手为挑战纪录而身亡

库姆斯曾是世界上最出色的赛车女选手。周二，她在冲击自己保持的世界纪录时，因车祸身亡。

USA Jessi Combs stirbt bei Hochgeschwindigkeitsunfall (picture-alliance/ZumaPress/D. Cohn)

库姆斯2013年资料照片

(德国之声中文网)车祸发生在美国俄勒冈州东南部的阿尔沃德沙漠。事发时，有着"四轮车上跑得最快女性"称号的库姆斯（Jessi Combs）正驾驶着"北美之鹰"进行着训练。库姆斯在冲击世界纪录，希望打破820公里时速的纪录。

库姆斯的团队在网页上透露，事故发生时，这名39岁的赛车手正在单独训练。事故的原因还在调查当中。

USA Jessi Combs stirbt bei Hochgeschwindigkeitsunfall (picture-alliance/ZumaPress/D. Cohn)

库姆斯原本计划驾驶这辆车打破自己保持的世界记录（图为2013年资料照片）

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一位年逾百岁的法国老人创下一个自行车运动新记录，准确说是在一个专门为他设立的年龄段：105岁以上组别。 (08.01.2017)

刚刚首次获得一级方程式世界冠军的德国车手尼科·罗斯伯格宣布结束车手生涯。效力梅赛德斯车队的罗斯伯格上周日在本赛季最后一站阿布扎比获得亚军，从而保持总赛季积分榜首位置，成为第三位赢得F1世界冠军的德国车手。 (02.12.2016)

2013年，库姆斯驾驶一辆喷气动力汽车在犹他州以接近640公里的时速，创下4轮车的纪录。2016年，在同一地点，以708公里的时速刷新了自己的纪录。

库姆斯的家人在事后发布了一份声明，称库姆斯"开朗的笑容，积极的生活态度，以及对实现梦想不懈的追求"是宝贵的财富，她是全世界少女及女性的榜样。她以自己的方式将不同身世的人们变成了大家庭中的一员。她的粉丝们对她很崇拜。

除了赛车，库姆斯还是一名著名的电视节目主持人，并在多个电视节目中扮演角色。

李鱼/苗子（德新社、法新社、路透社）

  • Michael Schumacher Kart-Training, Kartbahn Kerpen-Manheim, 1988 (picture-alliance/Hoch2/Ronco)

    F1赛车传奇舒马赫50岁生日

    一切开始于卡丁车

    米夏埃尔·舒马赫1969年1月3日出生在科隆附近一个叫凯尔彭（Kerpen）的小镇。他和许多F1赛车手一样，赛车生涯开始于卡丁车。12岁时， 他获得了卡丁车驾驶执照。在1988年成为赛车手之前, 舒马赫赢得了众多的德国和欧洲卡丁车冠军。这是2011年在凯尔彭舒马赫父母经营的卡丁车中心，舒马赫开车冲在弟弟拉尔夫的前面。

  • Michael Schumachers Formel-1-Debüt 1991 in Spa (picture-alliance/Panimages)

    F1赛车传奇舒马赫50岁生日

    首次参加一级方程车赛

    舒马赫不是在贝纳通, 而是在乔丹车队开始了其F1赛车手的生涯， 这可能会让一些人感到惊讶。然而, 1991年在埃迪·乔丹车队参加的唯一一场比赛，也就是比利时斯帕-弗朗科尔尚大奖赛，就因离合器出现问题，迫使当时 2 2岁的舒马赫在不得不放弃比赛。

  • Deutschland Formel Eins Schumachers erstes WM-Auto wird versteigert (picture alliance / dpa)

    F1赛车传奇舒马赫50岁生日

    通往贝纳通的步骤

    他不允许自己因此而气馁。在与贝纳通签约后, 舒马赫同年就参加了5场一级方程式比赛。他第一年就赢得4个积分，1991年总分排名第1 4位。

  • Belgien - Michael Schumacher Sieg im Bennetton-Ford (picture-alliance/dpa/EPA)

    F1赛车传奇舒马赫50岁生日

    首个大奖赛胜利

    在开始F1赛车手生涯一年后，他便在日后他最喜欢的赛车道上赢得他的首个斯帕-弗朗科尔尚大奖赛冠军。曾夺得1992年一级方程式锦标赛世界冠军的英国选手奈杰尔·曼塞尔 (左) 给了他很多帮助。在本赛季结束时, 舒马赫在车手积分榜上以 5 3 分的成绩名列第三。

  • Formel 1 1994 - Weltmeister Michael Schumacher (picture-alliance/Panimages)

    F1赛车传奇舒马赫50岁生日

    第一次夺冠

    仅仅两年后, 舒马赫就首次将所有竞争对手抛在后面。但 1994年 赛季也伴随着巨大悲剧：巴西传奇车王埃尔顿·塞纳和奥地利车手罗兰德·拉森伯格在圣马力诺的比赛中意外身亡。这是 舒马赫与其贝纳通团队在澳大利亚阿德莱德庆贺他的首次夺冠。1 9 9 5年, 他驾驶贝纳通赛车成功卫冕。

  • Micahel Schumacher feiert ersten Ferrari-Sieg 1996 (picture-alliance/dpa/H. Melchert)

    F1赛车传奇舒马赫50岁生日

    转战法拉利车队

    1996年, 舒马赫加盟法拉利。在那里, 他经历了他在一级方程式赛车生涯中的最成功岁月。2 0 0 0年到 2 0 0 4年，舒马赫代表法拉利车队连续5次问鼎F1世界杯冠军。这是1996年加入法拉利后他在西班牙大奖赛上夺冠后庆祝自己在新车队的首场胜利。

  • Formel 1 - Michael Schumacher und Villeneuve (picture-alliance/ASA/LAT Photographic)

    F1赛车传奇舒马赫50岁生日

    舒米不是天使

    舒马赫有时也会跨越界限。在1997年的最后一场比赛中, 当加拿大人雅克·维伦纽夫试图超越他的时候, 他采取了用车撞击维伦纽夫的小动作。结果是自己和受损的法拉利退赛。维伦纽夫作为第三名完赛, 获得4个积分, 从而成为世界冠军。舒马赫则得到当年积分清零的处罚。

  • Formel 1 GP Schanghai - Michael Schumacher (picture-alliance/dpa/G. Breloer)

    F1赛车传奇舒马赫50岁生日

    最后一次胜利

    2006年10月1日, 舒马赫在上海赢得了他的一级方程式生涯的第91场比赛。这应该是他赢得的最后一场胜利。赛季结束后, 已经37岁的这位赛车老将退役。在最后的评分中, 他再次在车手总冠军中排名第二。2007年, 舒马赫开始在法拉利从事顾问工作。

  • Michael Schumacher 2007 (JOHN THYS/AFP/Getty Images)

    F1赛车传奇舒马赫50岁生日

    热情的足球运动员

    舒马赫是一个狂热的足球爱好者, 经常与其他社会名人参加慈善活动。这是他和一级方程式车手以及一些比利时名人的一场比赛。他的右边是前沙尔克职业球员马克·威尔莫茨。

  • Porträt - Michael Schumacher (Getty Images/C. Mason)

    F1赛车传奇舒马赫50岁生日

    彻底退役前复出

    2010年, 迈克尔·舒马赫重返一级方程式梅赛德斯队，但成绩并不惊人。 2 0 1 2年在西班牙瓦伦西亚举行的欧洲大奖赛上, 他再次获得第三名。以4 3岁零 1 7 3天的年龄，他成为登上领奖台的全球年龄最大的赛车手。2 0 1 2 赛季过后, 舒马赫终于退役。

  • Michael Schumacher Skiunfall Unfallort Piste (Getty Images)

    F1赛车传奇舒马赫50岁生日

    滑雪事故

    2 0 1 3年 1 2月 2 9日，舒马赫在法国阿尔卑斯山滑雪时失去控制, 头部撞上一块岩石。尽管有头盔, 但他头部严重受伤。在经历了几次手术和人工昏迷后， 他的经纪人于2014年6月宣布，舒马赫已经苏醒。此后, 这位 5 0岁的传奇车手一直生活在瑞士的家中。

  • Formula 3 Macau Grand Prix - Mick Schuhmacher (picture-alliance/HOCH ZWEI/T. Suer)

    F1赛车传奇舒马赫50岁生日

    一级方程式中的第三个舒马赫？

    舒马赫并不是一级方程式中舒马赫家族的唯一成员。1997年至2007年间, 他的弟弟拉尔夫 ·舒马赫(Ralf Schumacher) 代表乔丹、威廉姆斯和丰田车队参加一级方程式赛，总共赢得了6场比赛的冠军。米夏埃尔·舒马赫的儿子米克 (Mick Schumacher) 在2018年赢得了国际汽联 f 3 欧洲锦标赛的冠军。 他将在2019年晋级二级方程式。未来有可能转向一级方程式。


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F1赛车传奇舒马赫50岁生日

总共获得7次F1世界冠军，91次获分站赛第一，几乎刷新了每一项纪录：·舒马赫是当代最伟大的F1赛车手之一。在他50岁生日之际，让我们再来回顾一下他的传奇赛车生涯。 (02.01.2019)  

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