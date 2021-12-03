女教师被送精神病院引争议 官方回应

（德国之声中文网）上海震旦职业学院12月16日发布消息称，该校东方电影学院教师宋庚一在14日的课程中“发表错误言论，造成重大教学事故和严重不良社会影响”，根据规定予以开除处分。李田田据悉是湖南省湘西自治州永顺县的一名教师。12月17日，她以微博账号“湘西教师李田田”发帖声援宋庚一，被网友举报。

之后，李田田告诉朋友，警察强行闯入她家，要把她送进精神病院，当局指控她在社交媒体上发表的言论逾越了界限。但是对于网络上对其遭遇的关注，当地政府直到事件发酵数日之后才做出正面回复。

湘西自治州政府新闻办12月24日发布消息称，18日，永顺县相关部门工作人员到她家中了解情况，并称她在此期间“突然情绪失控并意图采取过激行为”，被在场人员制止。19日，李田田在家人的“劝说陪同下”到湘西州精神病医院检查，诊断结果为“心境障碍（双相），建议住院”。

这则官方消息还指出，经家人和医生劝说，李田田本人同意入院治疗，病情已经趋于稳定。考虑到她患病和怀孕等因素，目前正“按照其亲属意愿继续住院治疗”，对其发表不当言论的行为，待出院后再依法依规进行教育劝导。

官媒《环球时报》前主编胡锡进24日也在其时事评论视频节目《胡侃》中指出，湘西自治州政府发布的信息，和之前李田田对外求援中所透露的“碎片化元素”对得上号，只是因为李田田“从抑郁症患者的角度，构想出自己受迫害，因为发表尖锐言论而遭到官方强行送入精神病院的极端场景，对应了舆论场上一些‘引言获罪’的激进认识”。

胡锡进表示，在如今的政府工作机制和舆论大环境下，官方就高热度的事件搞事实造假，“撒一个弥天大谎是完全没有可能的，那是集体犯罪”。他也提出，此事件值得官方反思，“因为大家心中还是有某种不安全感，对法治能够在基层得到充分推行缺乏信心”。

“让人说两句话天不会塌下来”

不过，在胡锡进发布该视频的微博之下，还是有不少网友评论提出了质疑。比如“我真的叫小航呀”写道：“我们村里有一个精神病，也没见过公安和政府一起过来把他送进精神病院呀。”网友“zara-green”则指出：“发表不正确言论的人恰好有精神病，恰好被上门拜访的有关部门发现了，恰好家属要送她进精神病院，双方恰好一拍即合。不恰好的是她把手机藏起来了还求救，百密一疏啊。”

网友“多情倒被无情恼”则提醒人们不要偏离重点：“在中国除了极个别别有用心的人，都不会质疑南京大屠杀这个铁一样的事实。希望管理部门不要偷换概念，不要臆造出‘坏人’并进行迫害。让人说两句话天不会塌下来。李文亮医生殷鉴不远啊。”

《纽约时报》记者储百亮发表文章指出，李田田在2019年就曾因“批评地方教育官员对小学频繁检查的做法，扼杀了教师的创造力和积极性”而获得关注。当时她的批评在中国国内获得了支持。

而这次再次成为舆论关注的焦点之后，政府出面发布的声明没能平息网友对李田田接受精神病治疗的广泛质疑。在过去的几十年里，中国官员曾经常将坚持上访者和抗议者送进精神病院，这种做法曾招致维权人士和医生的批评。最近就这个题材出书的中国作家高健在接受该报采访时说，这种做法已不像以前那么常见，但仍在发生，因为它“可以绕开法律”，是“地方政府实施起来比较好用的工具”。

该报道还指出，一些研究表明，自2013年出台了一项规范精神卫生政策的法律以来，中国被关进精神病院接受非自愿治疗的总人数有所下降。但是滥用现象仍然存在。

（综合报道）

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