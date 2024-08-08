“女拳手”谁说了算？性别检测的盲点与争议

台湾选手林郁婷与阿尔及利亚的哈利夫挺进巴黎奥运拳击金牌战。她们在擂台外遭保守势力围剿，被质疑性别不明。回顾体坛历史，不符“西方女性特质”亚非女选手屡屡成为箭靶，而性别检测更有时代背景里令人难以忽视的政治影响。

（德国之声中文网）她赢了。来自台湾的奥运拳击选手林郁婷，8月7日获得5位裁判一致判定，赢得女子57公斤级4强赛，晋级金牌战。她将在週六（10日）与波兰拳手塞雷梅塔（Julia Szeremeta）争夺金牌。

然而落败的土耳其选手卡拉曼（Esra Yıldız Kahraman）在赛后在擂台上朝著观众席比出“X”手势，被认为是在暗讽林郁婷的性别争议。虽然她本人拒绝评论比出该手势的原因，但话题马上在社群媒体上延烧。

林郁婷赛后受访时只表示：“佩服、尊敬对手”。这是她在巴黎奥运的第三场比赛，第一场赛前林郁婷就告诉记者，她删除了所有社群软件。

她也赢了。阿尔及利亚拳击手哈利夫（Imane Khelif）获得巴黎奥运拳击女子66公斤级决赛门票。她接受《 SNTV》 采訪时表示自己要向全世界的人们发出信息，要求维护奥运精神，不要霸凌运动员。

她将在8月9日与中国选手杨柳对决，但却有有微博网友留言称：“我们的选手杨柳不参加这不合理赛制的比赛”、“我们的女选手可以视情（况）退赛，人身安全最重要”；也有人称哈利夫获得金牌“只能更证明性别疑云，回击不了性别争议”。

印度女性短跑选手强德（Dutee Chand）过去曾陷入相同争议，她向DW表示：“我想告诉林郁婷与其他受害于性别检测的女性运动员说，请不要放弃希望。”

强德经历过的性别争议发生在10年前。2014年，她在台北的亚洲青年田径锦标赛夺下两枚金牌，展开国际赛事生涯。刚满18岁的强德，随后积极备战英联邦運动会，却在比赛前3天被印度田径总会（Athletics Federation of India）除名。

官方给出的理由，是强德患有“雄性素过多症（hyperandrogenism）”，不符女子赛事標准。“我不明白，”强德说，“为什么当我们赢得奖牌，对手可以端看我们的身体组成，就质疑我们的性别？”

强德认为，女性分泌雄性素是自然现象，与运动表现没有关联。她说自己被性别检测羞辱，训练与比赛期间也因此而分心。

“许多运动员的生涯，因为性别检测而终止，身心健康也深受影响，”强德说，“IOC能做的，就是停止其他体育组织进行性别检测。”

然而，IOC与其他国际体育组织之间，权力并非由上而下贯彻，而是形成“联邦制”的合作关系。在此架构下，IOC难以全面禁止性别检测。

哈利夫在接受《 SNTV》 采訪时表示，目前对她的性别质疑和霸凌“可以摧毁人，它可以杀死人的思想、精神和思想。它可以分裂人。” 图像来源: Blondet Eliot/abaca/picture alliance

性别检测争议

加拿大布鲁克大学运动管理学系副教授唐诺利（Michele Donnelly）告诉DW，组成雄性素的睾固酮并非“能让人变成超强运动员的神奇物质”。他表示，没有科学研究能证明睾固酮与运动表现的直接关联。

然而，10年过去了，睾固酮仍被IBA拿来质疑林郁婷与哈利夫的女性身分。IBA主席克列姆列夫（Umar Kremlev）8月5日在记者会先是声称，两位选手的睾固酮过高，后来又告诉俄罗斯国营媒体塔斯社，IBA当年取消林郁婷与哈利夫的资格，是因为两人“被证明带有XY染色体”。

“这是好几年前就已破除的迷思，”唐诺利说，“对于仍有体育组织用检测染色体的方式，排除特定运动员参与女子竞赛，我感到震惊。”

唐诺利说，染色体检测采用的是1960年代引进的巴氏体检测（Barr body test），而这种检测方法后来被停用的原因之一，就是发现在罕见案例中，女性体内也可能带有XY染色体。

一封在2018年由超过两千名美国科学家连署的公开信也指出，性染色体、生殖器与性别认同之间“关联复杂且尚未被全盘理解”。信中表示，目前不存在任何基因检测，可以清楚判定性别。

唐诺利表示，现行体育赛事以二元方式区分性别，但人体比各种检测標准还要具有多样性。唐诺利说，能够判定“是男是女”的检测“实际上并不存在”。

国际人权组织“人权观察（Human Rights Watch）”研究员奈特（Kyle Knight）则表示，性别检测標准武断，且包含高度争议的科学方法，以及对于女性特质的刻板印象。“人权观察”的研究报告指出，性别检测制度侵害隐私和尊严。

除此之外，回顾性别检测历史，更有种族和文化议题在其中。

科学研究证实，天生拥有阴道跟卵巢的“真女人”，依然可能拥有XY染色体。 图像来源: Panthermedia/IMAGO

“不够女性”的亚非选手

1960年代，国际体育组织逐渐建立性别检测制度，IOC也从1968年冬季奥运起采纳实施。当时正值美苏冷战，夏季奥运的奖牌数量排名，往往是美国与苏联两国角逐排头。苏联的奖牌数量在1956、1960、1972年居冠，而1976年蒙特娄奥运的排名为苏联第一、东德第二，美国屈居老三。

著有《另一种奥运》（The Other Olympians: Fascism, Queerness, and the Making of Modern Sports）的历史研究者华特斯（Michael Waters）表示，美苏对峙的紧张关系，让奥运的性别检测备受瞩目。

华特斯告诉DW，历史上的性别检测皆针对女性，未见检测男性的纪录；而冷战期间，美国质疑获奖连连的东欧女选手“太过阳刚”，美国媒体更感到焦虑，进而怀疑这些共产世界的女选手作弊。

英国伯明罕大学科学与医疗史领域副教授亨吉（Vanessa Heggie）的研究也指出，苏联与东德女性运动员的戏剧性成就，以及部分运动员不同于西方认知的“女性特质”，导致西方体育组织的担忧。

直至冷战结束后，西方世界对于“女性特质”的认知，仍影响国际体坛的性别检测制度。

现今仍实施性别检测的体育赛事，大多采取“检举制”，意即主办单位不审查选手的性别，只在接获其他选手的“抗议”时，才要求“被抗议”的选手提出性别证明，或进行性别检测。

美国普渡大学教授库奇（Cheryl Cooky）向DW表示，当前运动场上的性别争议，并非“先检测才有疑义”，而是“先有疑义才检测”。

“这些对于性别的疑问，并非高举验血报告喊著‘我有疑义’，”库奇表示，“当选手或体育组织说‘我们对特定选手有疑义’，这些疑问从哪里来？你只能从眼前所见来提出疑义，对吧？”

库奇表示，皮肤、头发、五官、体型不符合“西方女性特质”標准的运动员，往往成为箭靶。

加拿大布鲁克大学运动管理学系副教授唐诺利（Michele Donnelly）则说，来自非洲、南亚、东亚的女性，以及非白人运动员，不断被质疑女性身分，“我们没听过有人怀疑白人女性的性别。”

“这是很大的问题，”唐诺利表示，“这让性别检测制度，不仅性别歧视、差别对待，更带有种族主义与民族优越感。”

国际奥委会在2019年以“财政、管治架构、伦理道德以及裁判问题”暂停国际拳总的资格，又在去年取消其认证，所以本届奥运的拳击比赛由国际奥委会管理。 图像来源: Thomas Samson/AFP

IOC能够全面禁止性别检测？

IOC主导的“各国际单项运动总会（IFs）”，由各个单项运动的国际组织串连而成，并获得IOC承认为该项目的指导单位。目前IFs的组成，包含世界羽球总会（BWF）与国际足联（FIFA）等组织。

国际拳击总会（IBA）过去也曾获得IOC认可，却因为资金来源、人事管理、赛事公正等争议，在去年遭到IOC除名。奥运与IBA分道扬镳过后，IOC更无法控制IBA的性别检测制度。

从2000年悉尼奥运开始，IOC不再主动审查选手性别。根据IOC在2021年颁布的性别指导方针，在符合相关標准的前提下，运动员应被允许参与最符合自身性别认同的赛事类别。

普渡大学的性别研究学者库奇分析，“符合相关標准的前提”等字句，仍为性别检测留下余地。

库奇表示，这份指导方针固然展现IOC重视包容性与公平性，却没有对强制要求国际体育组织贯彻。库奇表示，IOC可以推出更有力的政策，接纳跨性别与非二元性别者。

库奇认为，性别检测所引发的争议，核心问题在于人们是否认为“一位在生物上、生理上、甚至荷尔蒙组成上异于其他女性的人”仍可以是一位女人。

“当体育赛事被二元划分，一边是女子竞赛，一边是男子竞赛，你必须符合两者其中一项，”库奇说，“这对在二元性别以外的人来说，非常艰难。”

唐诺利则认为，人们可以提出更有创意且更周到的赛事分类。唐诺利举例，既然拳击赛可以用体重级别分类，其他赛事也可以参照生理条件或技术等级来分类。

“不过，”唐诺利说，“我不认为我们能在近期之内，放弃以性别分类赛事。”