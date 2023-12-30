女承父业？ 金正恩或培养女儿成为接班人

(德国之声中文网)金正恩的女儿金主爱（音译Kim Ju Ae）首次在公众场合亮相是在2022年11月。当时金正恩在现场视察了弹道导弹的试射，据信金主爱那时只有9岁左右，照片上她牵着父亲的手。她的出现引起了分析人士和媒体的注意，但对在一个男性主导的政权中，关于她的讨论不多。到今年2月，金主爱已经陪同父亲亮相了五场活动，但人们仍然普遍认为，在这个孤立而贫困的国家，她不会被视为是金正恩的继承人。

朝鲜传统深受儒家文化的影响，男尊女卑的思想之下，军队不会接受女性的指挥。然而，最近几个月这一被广泛接受的观点正在发生变化，在12月6日出现了更为决定性的转折。当时，韩国统一部部长金暎浩(Kim yong -ho)告诉媒体，尽管尚且年幼，金正恩似乎“急于”将女儿推向公众视野，并为这个世袭王朝的第三次权力交接做准备。

金暎浩的说法得到了韩国国家情报院的认同。情报院院长赵太庸(Cho Tae-yong)本月早些时候接受韩国广播公司KBS采访时表示，他相信金主爱确实正在接受培养，有朝一日会接替她父亲成为朝鲜下一届领导人。

宣传机器来帮忙

赵太庸表示，朝鲜的宣传机器已经全力运转，正忙于在这位女孩周围建立个人崇拜，朝鲜本土媒体现在称她为“朝鲜的晨星”，这个头衔以前是形容她的曾祖父金日成的。甚至是一年前还持有保留态度的人，现在也逐渐接受了金正恩正在为权力交接给女儿打下基础的观点。 首尔的朝鲜研究大学(University of North Korean Studies)的专家金圣京(Kim Sung - Kyung)表示：“以前，我对朝鲜可能出现一位女性领导人持怀疑态度，但随着金主爱在越来越多的军事活动中露面，我的看法逐渐改变。”接受德国之声采访时她表示:“无论金正恩走到哪里，说什么，都是为国内外地区而精心设计过的。……一开始，分析人士认为金正恩的女儿和他一起出现背后有政治意图，但很少有人认为这个男权社会会有出现一位女性领导人。”

她指出，有一种说法是，让一个年轻女孩陪伴这位独裁者亮相，会在某种程度上给他的形象带来亲和力。越来越多的另一种观点认为，金正恩正在为最终的权力交接奠定基础。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 一张罕见的“集体照” 在这张摄于1981年的照片上，金正男（右上）罕见的与父亲金正日共同出现。画面左上方的女性是成蕙琅，是画面中另外两名孩子的母亲。成蕙琅的另一个身份是金正男的姨妈，她的妹妹成蕙琳是金正日的妻子。1981年，成蕙琅举家逃亡韩国，这张照片也是她为了证明身份而公布于众的。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 落魄“王子”？ 2月13日，一位朝鲜男子在马来西亚吉隆坡去世。有关他的死因，外界众说纷纭，但他的身份却很快就得到确认：金正男（Kim Jong Nam）。45岁的他是统治朝鲜近70年的“金氏家族”一员，但长期游离于权力高层之外，据称是澳门赌场和五星级酒店的常客。在这次身亡消息传出之前，这个名字上次登上头条还是在2001年，当时他拿着假的多米尼加共和国护照前往日本，据说是要去迪士尼乐园。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 第三代领袖 也许正是因为2001年的“日本历险记”，让作为长子的金正男葬送了继承“王位”的机会，取而代之的是他同父异母兄弟金正恩（Kim Jong Un）。2010年，不到30岁的金正恩便成为朝鲜第二把手，仅次于其父金正日。人们当时便意识到，他将成为权力继承人。金正恩上台后进行了颇为严厉、“六亲不认”的整肃运动。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 拿姑父开刀 这轮整肃的“牺牲品”之一便是张成泽（Jang Song-thaek）。他不但是朝鲜政权的重要人物之一，还是金正恩的姑父。张成泽的妻子金敬姬是金正日最小的妹妹。但战友加亲友的身份也没能保住这位朝鲜二号人物的命，他一次召开大会的场合被当场逮捕，最后判处死刑，罪名之一是“企图发动政变”。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 金家长女 与丈夫张成泽一样，金敬姬（Kim Kyong-hui）也曾在金正恩刚刚上台时被视为权力高层的一员。但她并没有因为丈夫的倒台而遭到清洗，而是继续留在权力核心内，目前仍担任朝鲜劳动党中央政治局委员。曾有多次传出她的死讯，但最终都未能证实。不过，正如金氏家族的大部分女性成员一样，金敬姬此后甚少在公开场合露面。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 颇不寻常的第一夫人 现在最为引人注目的金家女性成员，无疑是金正恩的妻子李雪主（Ri Sol-ju）。有报道称，在成为领袖妻子之前，李雪主是朝鲜一个知名歌舞团的歌手。此后多次与金正恩共同出现在媒体上的她，因为衣着时髦，外表靓丽，而让令人一贯感觉沉闷阴暗的朝鲜政坛有了些许亮色。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 第一“王储” 除了妻子之外，金正恩目前最亲密的家人大概要数他的亲弟弟—金正哲（Kim Jong-chul）。与金正男一样，1981年出生的金正哲也曾被视为有望争夺“王位”，但最后并没能得到父亲的支持，据称是因为金正日觉得他太“娘娘腔”。不过他目前据信在朝鲜政权中也扮演重要角色。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 领袖的妹妹 金正恩和金正哲的母亲都是出生于日本的高容姬（Ko Yong-hui），他们两人还有一个妹妹—金與正（Kim Yo-jong）。据说，与其几位兄长一样，金與正也曾留学海外，尤其是瑞士。由于金家的神秘色彩，金與正刚刚出现在金正恩身边的时候，甚至一度被媒体误认为当时仍未公开亮相的李雪主。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” 金家第四代 目前已经为外界所确知的金家第四代只有一位—金正男的儿子金汉秀（也译为金韩松，Kim Han-sol）。他不但留学国外，还曾接受过媒体采访。当时他表示，自己从来没有见过爷爷金正日和叔叔金正恩，也没有太多来自朝鲜的朋友。电视画面上的金汉秀一身韩流打扮，与寻常少年无异。

神秘莫测的朝鲜“金家王朝” “永远的总书记”和“永远的主席” 金日成在1948年开创“朝鲜民主主义人民共和国”，此后其子金正日继续其“遗志”，在朝鲜实行家族统治，至今持续三代。金日成死后被宪法确定为“共和国永远的主席”，而金正日去世后则被称为“永远的总书记”。尽管经济落后，平壤政权依然在“先军政策”的主导下大力发展军事实力，尤其是核武力量，并因此受到国际社会严厉制裁。 作者: 石涛



金正恩(Kim Jong Un)在发展核武和弹道导弹方面投入了大量资金，据信，其中最具威力的弹道导弹可抵达美国本土。很明显，他准备把军事权力交给他的女儿，以便在适当时机合法化她的统治。金圣京表示：“许多分析人士指出，金主爱的女性身份使她无法领导朝鲜，但我不认为这是一个如此重要的问题，”她指出，朝鲜官方媒体有时间塑造金主爱的形象，成为既是与男性相关的强大领导人，也是对国家充满爱心的母亲形象。她说:“我现在相信朝鲜的下一任领导人有可能是女性，但金主爱的年龄太小，现在下结论还为时过早。”

庆南大学远东研究所教授林乙哲（Lim Eul Chul）也表达了谨慎的看法。他说：“谈到她未来的角色，我们需要保持所有可能性，并采取谨慎的态度，金主爱只有10岁。虽然她经常与父亲一起出席军事相关活动，但仍然缺乏足够证据能确定她目前的具体角色，或未来将扮演什么角色。” 林乙哲补充说“金主爱是否是一个真正有潜力的继任者，可能取决于她在未来表现出的能力和品质，以及她父亲的战略判断。”

林乙哲说，金正恩很可能至少利用他的女儿“塑造一个负责任的领导人的形象”，巩固他对国家的控制。

过去一直有猜测称，金正恩有健康问题，在新闻画面中显得体重超重。据报道，他的父亲金正日也患有高血压、痛风和糖尿病等等疾病，在70岁时去世。现年39岁的金正恩可能希望在年轻的时候确立明确的继承路线，这将有助于金主爱在时机成熟时顺利接任领导朝鲜。但分析人士也表示，也有其他同样合理的情景可能会发生。



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