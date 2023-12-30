 女承父业？ 金正恩或培养女儿成为接班人 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.12.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

女承父业？ 金正恩或培养女儿成为接班人

分析人士先前认为朝鲜不可能出现一位女性领导人，也对金正恩的女儿金主爱没有太多关注。但越来越多的证据表明，这个女孩或许就是金正恩选择的接班人。

金主爱陪同父亲视察军用卫星站

金主爱陪同父亲视察军用卫星站

(德国之声中文网)金正恩的女儿金主爱（音译Kim Ju Ae）首次在公众场合亮相是在2022年11月。当时金正恩在现场视察了弹道导弹的试射，据信金主爱那时只有9岁左右，照片上她牵着父亲的手。她的出现引起了分析人士和媒体的注意，但对在一个男性主导的政权中，关于她的讨论不多。到今年2月，金主爱已经陪同父亲亮相了五场活动，但人们仍然普遍认为，在这个孤立而贫困的国家，她不会被视为是金正恩的继承人。

2022年11月，金主爱首次在公众场合亮相

2022年11月，金主爱首次在公众场合亮相

 朝鲜传统深受儒家文化的影响，男尊女卑的思想之下，军队不会接受女性的指挥。然而，最近几个月这一被广泛接受的观点正在发生变化，在12月6日出现了更为决定性的转折。当时，韩国统一部部长金暎浩(Kim yong -ho)告诉媒体，尽管尚且年幼，金正恩似乎“急于”将女儿推向公众视野，并为这个世袭王朝的第三次权力交接做准备。 

金暎浩的说法得到了韩国国家情报院的认同。情报院院长赵太庸(Cho Tae-yong)本月早些时候接受韩国广播公司KBS采访时表示，他相信金主爱确实正在接受培养，有朝一日会接替她父亲成为朝鲜下一届领导人。 

宣传机器来帮忙 

赵太庸表示，朝鲜的宣传机器已经全力运转，正忙于在这位女孩周围建立个人崇拜，朝鲜本土媒体现在称她为“朝鲜的晨星”，这个头衔以前是形容她的曾祖父金日成的。甚至是一年前还持有保留态度的人，现在也逐渐接受了金正恩正在为权力交接给女儿打下基础的观点。 首尔的朝鲜研究大学(University of North Korean Studies)的专家金圣京(Kim Sung - Kyung)表示：“以前，我对朝鲜可能出现一位女性领导人持怀疑态度，但随着金主爱在越来越多的军事活动中露面，我的看法逐渐改变。”接受德国之声采访时她表示:“无论金正恩走到哪里，说什么，都是为国内外地区而精心设计过的。……一开始，分析人士认为金正恩的女儿和他一起出现背后有政治意图，但很少有人认为这个男权社会会有出现一位女性领导人。” 

她指出，有一种说法是，让一个年轻女孩陪伴这位独裁者亮相，会在某种程度上给他的形象带来亲和力。越来越多的另一种观点认为，金正恩正在为最终的权力交接奠定基础。 

  • Nordkorea Familie Kim Jong Il Jong Nam Sung Hye Rang Lee Nam-Ok Lee Il Nam (picture-alliance/dpa)

    神秘莫测的朝鲜“金家王朝”

    一张罕见的“集体照”

    在这张摄于1981年的照片上，金正男（右上）罕见的与父亲金正日共同出现。画面左上方的女性是成蕙琅，是画面中另外两名孩子的母亲。成蕙琅的另一个身份是金正男的姨妈，她的妹妹成蕙琳是金正日的妻子。1981年，成蕙琅举家逃亡韩国，这张照片也是她为了证明身份而公布于众的。

  • Kim Jong Nam, Bruder von Nordkoreas Diktator Kim Jong Un (picture-alliance/dpa)

    神秘莫测的朝鲜“金家王朝”

    落魄“王子”？

    2月13日，一位朝鲜男子在马来西亚吉隆坡去世。有关他的死因，外界众说纷纭，但他的身份却很快就得到确认：金正男（Kim Jong Nam）。45岁的他是统治朝鲜近70年的“金氏家族”一员，但长期游离于权力高层之外，据称是澳门赌场和五星级酒店的常客。在这次身亡消息传出之前，这个名字上次登上头条还是在2001年，当时他拿着假的多米尼加共和国护照前往日本，据说是要去迪士尼乐园。

  • Nordkorea testet Antrieb für Satellitenrakete Kim Jung Un (Reuters/KCNA)

    神秘莫测的朝鲜“金家王朝”

    第三代领袖

    也许正是因为2001年的“日本历险记”，让作为长子的金正男葬送了继承“王位”的机会，取而代之的是他同父异母兄弟金正恩（Kim Jong Un）。2010年，不到30岁的金正恩便成为朝鲜第二把手，仅次于其父金正日。人们当时便意识到，他将成为权力继承人。金正恩上台后进行了颇为严厉、“六亲不认”的整肃运动。

  • Nordkorea Chang Sung-taek Hinrichtung Prozess (Reuters)

    神秘莫测的朝鲜“金家王朝”

    拿姑父开刀

    这轮整肃的“牺牲品”之一便是张成泽（Jang Song-thaek）。他不但是朝鲜政权的重要人物之一，还是金正恩的姑父。张成泽的妻子金敬姬是金正日最小的妹妹。但战友加亲友的身份也没能保住这位朝鲜二号人物的命，他一次召开大会的场合被当场逮捕，最后判处死刑，罪名之一是“企图发动政变”。

  • Nordkorea Kim Kyong Hui (picture-alliance/AP)

    神秘莫测的朝鲜“金家王朝”

    金家长女

    与丈夫张成泽一样，金敬姬（Kim Kyong-hui）也曾在金正恩刚刚上台时被视为权力高层的一员。但她并没有因为丈夫的倒台而遭到清洗，而是继续留在权力核心内，目前仍担任朝鲜劳动党中央政治局委员。曾有多次传出她的死讯，但最终都未能证实。不过，正如金氏家族的大部分女性成员一样，金敬姬此后甚少在公开场合露面。

  • Kim Jong Un ist verheiratet (dapd)

    神秘莫测的朝鲜“金家王朝”

    颇不寻常的第一夫人

    现在最为引人注目的金家女性成员，无疑是金正恩的妻子李雪主（Ri Sol-ju）。有报道称，在成为领袖妻子之前，李雪主是朝鲜一个知名歌舞团的歌手。此后多次与金正恩共同出现在媒体上的她，因为衣着时髦，外表靓丽，而让令人一贯感觉沉闷阴暗的朝鲜政坛有了些许亮色。

  • Kim Jong Chol, Bruder von Nordkoreas Diktator Kim Jong Un (AFP/Getty Images)

    神秘莫测的朝鲜“金家王朝”

    第一“王储”

    除了妻子之外，金正恩目前最亲密的家人大概要数他的亲弟弟—金正哲（Kim Jong-chul）。与金正男一样，1981年出生的金正哲也曾被视为有望争夺“王位”，但最后并没能得到父亲的支持，据称是因为金正日觉得他太“娘娘腔”。不过他目前据信在朝鲜政权中也扮演重要角色。

  • Nordkorea Kim Yo Jong (picture alliance/dpa/Jiji Press)

    神秘莫测的朝鲜“金家王朝”

    领袖的妹妹

    金正恩和金正哲的母亲都是出生于日本的高容姬（Ko Yong-hui），他们两人还有一个妹妹—金與正（Kim Yo-jong）。据说，与其几位兄长一样，金與正也曾留学海外，尤其是瑞士。由于金家的神秘色彩，金與正刚刚出现在金正恩身边的时候，甚至一度被媒体误认为当时仍未公开亮相的李雪主。

  • Frankreich Neffe der nordkoreanischen Präsidentin Kim Jong-un (picture alliance/dpa/Yonhap)

    神秘莫测的朝鲜“金家王朝”

    金家第四代

    目前已经为外界所确知的金家第四代只有一位—金正男的儿子金汉秀（也译为金韩松，Kim Han-sol）。他不但留学国外，还曾接受过媒体采访。当时他表示，自己从来没有见过爷爷金正日和叔叔金正恩，也没有太多来自朝鲜的朋友。电视画面上的金汉秀一身韩流打扮，与寻常少年无异。

  • Nordkorea Mansudae Grand Monument der ehemaligen Präsidenten Kim Il Sung and Kim Jong Il (picture alliance/dpa/robertharding)

    神秘莫测的朝鲜“金家王朝”

    “永远的总书记”和“永远的主席”

    金日成在1948年开创“朝鲜民主主义人民共和国”，此后其子金正日继续其“遗志”，在朝鲜实行家族统治，至今持续三代。金日成死后被宪法确定为“共和国永远的主席”，而金正日去世后则被称为“永远的总书记”。尽管经济落后，平壤政权依然在“先军政策”的主导下大力发展军事实力，尤其是核武力量，并因此受到国际社会严厉制裁。

    作者: 石涛


金正恩(Kim Jong Un)在发展核武和弹道导弹方面投入了大量资金，据信，其中最具威力的弹道导弹可抵达美国本土。很明显，他准备把军事权力交给他的女儿，以便在适当时机合法化她的统治。金圣京表示：“许多分析人士指出，金主爱的女性身份使她无法领导朝鲜，但我不认为这是一个如此重要的问题，”她指出，朝鲜官方媒体有时间塑造金主爱的形象，成为既是与男性相关的强大领导人，也是对国家充满爱心的母亲形象。她说:“我现在相信朝鲜的下一任领导人有可能是女性，但金主爱的年龄太小，现在下结论还为时过早。” 

庆南大学远东研究所教授林乙哲（Lim Eul Chul）也表达了谨慎的看法。他说：“谈到她未来的角色，我们需要保持所有可能性，并采取谨慎的态度，金主爱只有10岁。虽然她经常与父亲一起出席军事相关活动，但仍然缺乏足够证据能确定她目前的具体角色，或未来将扮演什么角色。” 林乙哲补充说“金主爱是否是一个真正有潜力的继任者，可能取决于她在未来表现出的能力和品质，以及她父亲的战略判断。” 

林乙哲说，金正恩很可能至少利用他的女儿“塑造一个负责任的领导人的形象”，巩固他对国家的控制。 

过去一直有猜测称，金正恩有健康问题，在新闻画面中显得体重超重。据报道，他的父亲金正日也患有高血压、痛风和糖尿病等等疾病，在70岁时去世。现年39岁的金正恩可能希望在年轻的时候确立明确的继承路线，这将有助于金主爱在时机成熟时顺利接任领导朝鲜。但分析人士也表示，也有其他同样合理的情景可能会发生。 
 

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
 

相关内容

North Korea's leader Kim Jong Un attends the 5th National Meeting of Mothers in Pyongyang in this picture released by the Korean Central News Agency on December 4, 2023. KCNA via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA.

北韓官媒：金正恩下令軍方加速戰爭準備 28.12.2023

北韓在過去幾個月以來持續發射間諜衛星、試射導彈。面對來自美日韓的施壓，北韓領導人金正恩27日宣布要加強與美國的戰爭準備。與此同時，韓國首都則舉行演習，為北韓潛在偷襲可能做好準備。

North Korea's leader Kim Jong Un applauds at the 5th National Meeting of Mothers in Pyongyang in this picture released by the Korean Central News Agency on December 4, 2023. KCNA via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA.

客座评论：朝鲜2024年是否会在半岛点燃战火 25.12.2023

本文作者认为，面对中俄朝的威胁，美日韩三方结成了阵营，中国基于自身利益的考量，暂时还不想让中俄朝也搞阵营化，甚至会压制平壤的战争冲动。

File footage of a North Korean missile launch is broadcast during a news program at the Seoul Railway Station in Seoul, South Korea, Monday, Dec. 18, 2023. South Korea says North Korea has fired another ballistic missile off its east coast. South Koreaâ€™s military says in a statement that the launch was made Monday morning but has given no further details, such as how far the weapon flew. (AP Photo/Ahn Young-joon)

平壤试射洲际导弹可达美国 王毅会朝鲜副外相 18.12.2023

韩国和日本官员表示，朝鲜周一再次发射洲际弹道导弹，该导弹具有潜在打击美国的能力。今年以来，朝鲜试射导弹的次数破纪录，受到西方谴责。就在同一日，中国外长会晤了来访的朝鲜副外相。

广告

媒体看中国

中国汽车市场竞争异常激烈

德语媒体：中国车企面临残酷的淘汰

在中国制造的汽车大举进军欧洲市场之际，《经济周刊》关注了中国车企在国内面对的激烈竞争。《明镜在线》在新年展望中，预测中国经济可能好景不再。