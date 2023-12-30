女承父业？ 金正恩或培养女儿成为接班人

分析人士先前认为朝鲜不可能出现一位女性领导人，也对金正恩的女儿金主爱没有太多关注。但越来越多的证据表明，这个女孩或许就是金正恩选择的接班人。
(德国之声中文网)金正恩的女儿金主爱（音译Kim Ju Ae）首次在公众场合亮相是在2022年11月。当时金正恩在现场视察了弹道导弹的试射，据信金主爱那时只有9岁左右，照片上她牵着父亲的手。她的出现引起了分析人士和媒体的注意，但对在一个男性主导的政权中，关于她的讨论不多。到今年2月，金主爱已经陪同父亲亮相了五场活动，但人们仍然普遍认为，在这个孤立而贫困的国家，她不会被视为是金正恩的继承人。
朝鲜传统深受儒家文化的影响，男尊女卑的思想之下，军队不会接受女性的指挥。然而，最近几个月这一被广泛接受的观点正在发生变化，在12月6日出现了更为决定性的转折。当时，韩国统一部部长金暎浩(Kim yong -ho)告诉媒体，尽管尚且年幼，金正恩似乎“急于”将女儿推向公众视野，并为这个世袭王朝的第三次权力交接做准备。
金暎浩的说法得到了韩国国家情报院的认同。情报院院长赵太庸(Cho Tae-yong)本月早些时候接受韩国广播公司KBS采访时表示，他相信金主爱确实正在接受培养，有朝一日会接替她父亲成为朝鲜下一届领导人。
赵太庸表示，朝鲜的宣传机器已经全力运转，正忙于在这位女孩周围建立个人崇拜，朝鲜本土媒体现在称她为“朝鲜的晨星”，这个头衔以前是形容她的曾祖父金日成的。甚至是一年前还持有保留态度的人，现在也逐渐接受了金正恩正在为权力交接给女儿打下基础的观点。 首尔的朝鲜研究大学(University of North Korean Studies)的专家金圣京(Kim Sung - Kyung)表示：“以前，我对朝鲜可能出现一位女性领导人持怀疑态度，但随着金主爱在越来越多的军事活动中露面，我的看法逐渐改变。”接受德国之声采访时她表示:“无论金正恩走到哪里，说什么，都是为国内外地区而精心设计过的。……一开始，分析人士认为金正恩的女儿和他一起出现背后有政治意图，但很少有人认为这个男权社会会有出现一位女性领导人。”
她指出，有一种说法是，让一个年轻女孩陪伴这位独裁者亮相，会在某种程度上给他的形象带来亲和力。越来越多的另一种观点认为，金正恩正在为最终的权力交接奠定基础。
金正恩(Kim Jong Un)在发展核武和弹道导弹方面投入了大量资金，据信，其中最具威力的弹道导弹可抵达美国本土。很明显，他准备把军事权力交给他的女儿，以便在适当时机合法化她的统治。金圣京表示：“许多分析人士指出，金主爱的女性身份使她无法领导朝鲜，但我不认为这是一个如此重要的问题，”她指出，朝鲜官方媒体有时间塑造金主爱的形象，成为既是与男性相关的强大领导人，也是对国家充满爱心的母亲形象。她说:“我现在相信朝鲜的下一任领导人有可能是女性，但金主爱的年龄太小，现在下结论还为时过早。”
庆南大学远东研究所教授林乙哲（Lim Eul Chul）也表达了谨慎的看法。他说：“谈到她未来的角色，我们需要保持所有可能性，并采取谨慎的态度，金主爱只有10岁。虽然她经常与父亲一起出席军事相关活动，但仍然缺乏足够证据能确定她目前的具体角色，或未来将扮演什么角色。” 林乙哲补充说“金主爱是否是一个真正有潜力的继任者，可能取决于她在未来表现出的能力和品质，以及她父亲的战略判断。”
林乙哲说，金正恩很可能至少利用他的女儿“塑造一个负责任的领导人的形象”，巩固他对国家的控制。
过去一直有猜测称，金正恩有健康问题，在新闻画面中显得体重超重。据报道，他的父亲金正日也患有高血压、痛风和糖尿病等等疾病，在70岁时去世。现年39岁的金正恩可能希望在年轻的时候确立明确的继承路线，这将有助于金主爱在时机成熟时顺利接任领导朝鲜。但分析人士也表示，也有其他同样合理的情景可能会发生。
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