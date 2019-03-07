女性能否靠踢球谋生？

（德国之声中文网）国际职业足球运动联盟（FIFPro）公布的《2017年全球就业报告》指出，女性在足球史上一直被拒于门外，无法获得合理训练和资源，社会上也不赞成女性踢球。

在第一次世界大战之前以及战争期间，英国女足开始蓬勃发展。当时的迪克凯尔女子足球俱乐部（Dick, Kerr Ladies F.C）是最成功的女子足球队之一。这支队伍是1917年由普雷斯顿（Preston）一群军火厂女工组成。

迪克凯尔女足队以球赛为伤兵及其家属募款。1920年，当这支球队在古迪逊公园（Goodison Park）球场对垒圣凯伦女足（St. Helens' Ladies）时，观赛人数多达53000。

尽管女性足球广受欢迎而且取得空前成功，足球协会仍在1921年至 1971年间对女足发出禁令，并声称足球"不适合女性而且不应该受到鼓励"。

这项禁令也适用于德国、巴西和荷兰。即便政府没有发出官方禁令，非官方的障碍以及刻板印象仍然阻碍着女子足球的发展。

迪克凯尔女子足球队的比赛

上世纪60年代末，一些国家开始取消对女足的限制。70年代，首场非官方的女足世界杯在意大利举行。但一直等到1991年，女足才在中国迎来第一场官方世界杯球赛。

超过百年的光阴中，世界各地的女性足球员都在与歧视及不平等搏斗，期望能作为专业球员获得认可，并且领取运动员应得的公平薪资。

职业发展困难重重

不久之前，玛卡莲娜·桑切斯（Macarena Sanchez）成为拉丁美洲首位为争取个人权益采取法律行动的女球员。2019年1月18日，她以劳动条件不公以及缺乏对职业球员认可为由，控告所属俱乐部乌尔基萨（UAI Urquiza）和阿根廷足协（AFA）。

桑切斯在接受德国之声采访时表示，一月初，她被俱乐部开除，自此之后便面临一场艰苦的战斗。"因为我没有签过足球合同，俱乐部没有对我的失业进行任何补偿。"

曾经在阿根廷球赛中赢得4次冠军的桑切斯表示："在阿根廷，没有女性可以靠踢足球维生。甚至还得为许多基本开销自掏腰包买单，例如受伤时的医药费、训练场、器材、裁判，同时还得面对许多强制性条件。"她说， "我认为，在阿根廷阻止女子足球朝职业方向发展的是严重的大男子主义和父权社会。我们的社会无法全然接受女足，因为有人固执地认为足球是专属于男性的运动。这是女性面临的最大挑战。"

数据会说话

桑切斯的遭遇突显出数百万女性足球员仍然面对的阻碍，多数女球员只有半职业身份。

《2017年全球就业报告》对3600名同时在顶级联赛以及国家队效力的球员所作的调查结果显示，只有18%的受访者自我定位为职业球员。

观看视频 03:11 女性球员何时才能得到认真对待？

国际足协（FIFA）对职业球员的定义是"拥有书面合同，从事足球活动所获得的报酬高于相关开支。其余皆为业余球员。"

国际职业足球运动联盟指出，女性球员的每月平均收入为600美元。在受访的3600名球员中，约有半数人没有薪资，剩余六成球员收入低于600美元。

更糟糕的情况是，76%的受访球员表示，她们在从事足球活动的同时还在念书和打工，这样的情形显示出女性几乎难以靠足球维生。

体育媒体"竞技情报"（Sporting Intelligence）2017年进行的研究对收入情况差异进行了比较。在7个顶级女子足球联赛中（81支队伍，1693名球员），所有球员从俱乐部获得的薪水总合为3280万英镑（3840万欧元）。作为比较：男足巴西前锋内尔马2017-2018转会至巴黎圣日耳曼足球俱乐部，个人年薪为3680万欧元。

与其它体育活动相比，女足球员的薪酬曲线仍然赶不上其他运动员。例如，美国国家女子篮球协会的篮球运动员年平均收入为74759美元，而即使是报酬最优渥的法国甲组女子足球联赛，其女性球员的年平均收入也只有49782美元。网球依然是唯一一个女性运动员收入可以与男性媲美的运动项目，这也突显出女足依然还有很远的路要走。

根据《福布斯》榜单，2018年网球名将小威廉姆斯（Serena Williams）是全球薪酬最高的女性运动员，比收入最高的巴西女足球员玛塔·达席瓦尔（Marta da Silva）或亚历克斯·摩根（Alex Morgan）约高出1800万美元。

向同工同酬迈进

据国际职业足球运动联盟的报告，与男性球员相比，多数女性国家队球员只能获得低劣的报酬。部分女足球员甚至得自费踢球。例如一些南非球员得使用男性的球具，每天得到的报酬只有约8美元。

在此情况下，今年二月，一群哥伦比亚女足球员抗议协会未提供健康保险，而且克扣其世界杯奖金和每日补贴。

然而，通过球员工会的努力，一些国家队球员的待遇已经逐渐改善。2017年10月，挪威成为首个同意给与国家队男女球员相同待遇的国家。瑞典、丹麦和荷兰已经调整了薪资结构，但还未达到挪威的同工同酬水平。与此同时，美国、丹麦、芬兰和新西兰等国的球员仍在争取缩小薪资差异。

阿根廷女球员桑切斯

女子足球的魅力

桑切斯表示："女子足球的魅力在于它的氛围。你可以轻松地去球场或体育场看场球赛，无须担心暴力情况发生。这是优秀、诚恳、纯粹的足球。它还未受到贪污、谎言的污染或包装，也不是金钱至上的游戏。"

国际职业足球运动联盟鼓励所有足球投资者将女足视为足球及社会资产，而非成本负担。该联盟对德国之声表示："如果足坛自认为是全球运动，就不能排除女性或将其边缘化。提倡女子足球是赋予女性力量、并在全球各地普及足球的方式。"

团队使命

桑切斯表示，无论是在阿根廷或全球，改善女足球员工作条件是一种团队使命。她指出， "国际足协、各地的足球协会和俱乐部必须有支持女足的意愿，为我们提供基本的工作条件。它们还应该吸收年轻女性进入足球项目中，帮助女孩们尽早开发足球潜能。媒体机构也同样重要，通过新闻报道让更多人知道女子足球。如果媒体能转播球赛，就能吸引更多赞助商。"

最后，桑切斯想鼓励全球的女性足球员："永远别停止奋战。重要的是我们得一起为自己的权益以及共同福利挺身而出。勇于告诉各界你所遭受的不公待遇，因为这是唯一带来改变的方式。保持缄默无法找到解决办法，只会将我们禁锢于同样的体制内，侵害我们的基本权利。"