女性：德国媒体业领导层的少数派

（德国之声中文网）德国的ProQuote Medien协会一直关注媒体行业中的男女比例统计。最新的报告显示，德国媒体内容制作部门的从业者大多是女性，新生力量中也是女性占多数。但是纵观领导层，会发现德国媒体是男人的天下。在这一方面，德国媒体业和其它行业的情况类似。但近些年来也有微弱积极的转变。
2012年成立的ProQuote Medien协会从统计数字中发现，德国各大公立和私立媒体机构节目制作部门中女性担任领导的比例为37.7%，高于德国平均水平。因为在全德国范围内，女性担任领导职位的比例为29.2%。
无论如何，这一比例离男女平等仍然有一定的差距。调查发现，只有37.6%的时事评论由女性。只有四分之一的时政类电视节目的负责人为女性。
德国之声在全德媒体机构中领导层女性占比最高
德国之声表现超凡
德国之声在最新统计中的表现可圈可点。领导层中女性占比达51.9%，为全德国媒体界内最高水平。而一些比较小的地方性媒体机构--例如不来梅广播电台(Radio Bremen)或萨尔区广播电台（Saarländische Rundfunk）的领导层女性占比分别为32.3%和25%.6%。
包括RTL和ProSiegenSat.1在内的私人媒体机构没有公开相关女性从业者和领导层占比的统计数字。对于电影和电视制片行业来说，男女比例失调的情况也类似存在。根据Pro Quote Film组织的统计，2017年只有五分之一的德国产电影的导演是女性。德国电视一台（ARD）播出的电视电影中，只有19.8%的作品由女性导演。
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大企业的女领导们
已经达标的企业
30%——这是女主管的目标比例。费森尤斯医疗保健、德国汉莎航空公司（比例都在33%）、汉高（约32%）已经超过了这一目标，安联保险和慕尼黑再保险也达到了这一目标。
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大企业的女领导们
安联的荣格
荣格（Helga Jung）是安联集团职位最高的女主管，之前负责集团收购和兼并这块业务。在这家有120多年历史的公司，她成为董事会第一名女性成员。
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大企业的女领导们
目标难以实现
阿迪达斯28%的主管是女性，和德国商业银行的女性领导比例大约持平。在过去三年，德国的女性领导比例几乎没有变化，停留在26%。因此企业们自己制定的目标——2015年达到35%，可能无法实现。
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大企业的女领导们
阿迪达斯的帕金
帕金（Karen Parkin）是阿迪达斯全球职位最高的女经理。她1997年在英国开始了自己的职业生涯——作为一名销售经理。十几年后，她的名片上写着：“全球供应链管理副总裁”。
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大企业的女领导们
电信业的女主管
打电话是女人的事？德国电信的女性领导比例约占25%，和总部位于汉堡的拜尔斯道夫公司、制药巨头拜耳和化学公司默克处于同一水平。
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大企业的女领导们
德国电信的内码特
研究自然科学出身的内码特（Claudia Nemat）自2011年开始主管德国电信的欧洲业务，该企业此前曾自愿引入妇女比例。按照计划，到了2015年底，德国电信30%的领导岗位将由女性占据。
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大企业的女领导们
德国邮政
德国邮政目前全球的女主管比例为20%。德国邮政声称，中高层中的女性比例很快将达到三分之一。女主管比例同为20%的还有软件制造商。
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大企业的女领导们
DHL的蒂丝哈特
经济学家蒂丝哈特（Angela Titzrath）在物流企业德国邮政-DHL负责员工发展业务。她当年在戴姆勒汽车集团开始了自己的职业生涯。
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大企业的女领导们
中层女主管较多的德意志银行
西门子的女性主管比例仅有16%，同样不足20%的还有化工企业巴斯夫（18%）和朗盛（15%）。德意志银行情况比较复杂：高层中，女性只占19%，但是如果算上中层管理人员，女性比例就超过了31%。
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大企业的女领导们
西门子的戴维斯
目前西门子的董事会中还全部都是男性，这一情况将在今年10月发生改变：女经理戴维斯（Lisa Davis）将离开壳牌，进入西门子顶层。她将在美国主管业务。
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大企业的女领导们
戴姆勒行动缓慢
戴姆勒的女主管比例不到15%，这和其自己制定的目标相去甚远。竞争对手宝马的情况也类似（14%），同样比例在14%还有能源公司Eon、莱茵集团和德国证券。
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大企业的女领导们
戴姆勒的女董事
自2011年起，法学出身的霍曼-丹哈德（Christine Hohmann-Dennhard）成为了戴姆勒董事会中的一员。她曾作为社民党政客担任联邦宪法法院法官。她的博士研究方向是企业决策结构。作为戴姆勒董事会第一名女性成员，她创建了“诚信与法律”部门。
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大企业的女领导们
表现最差的是……
大众汽车、半导体制造商英飞凌、矿业公司K+S、技术集团林德(Linde)。大众汽车希望截至2020年，高层管理人员中的女性比例达到11%，2010年的比例仅为4.2%.
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大企业的女领导们
大众汽车商用车的埃勒
自2012年起，埃勒（Elke Eller）成为了大众汽车商用车的职工董事。这意味着大众汽车大品牌下总共有三名女领导了——另两位是主管大众旗下品牌斯堪尼亚（Scania）采购业务的福德尔（Andrea Fuder），以及在宾利（Bentley)主管人事工作的莱因哈特（Ariane Reinhart）。母公司大众汽车的董事会则是一个纯粹的男人俱乐部。
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大企业的女领导们
犹豫的钢铁巨头
同海德堡水泥集团（Heidelberg Cement）相同，蒂森克虏伯（Thyssen Krupp）宣布，到2020年要将女主管比例提高至15%。不过截至目前，该集团进展甚微。从2010年到2013年，其女性管理者数量的增长仅有0.2%，其目前女主管比例仅有约8%。
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大企业的女领导们
蒂森克虏伯的桑斯
2012年，桑斯（Gabriele Sons）入驻蒂森克虏伯电梯（ThyssenKrupp Elevator AG）的董事会，成为该集团的第一名女董事，对近4.9万名员工负责。那之前，她是总金属雇主联合会的主席。
作者: Johanna Schmeller/万方