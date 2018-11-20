女性：德国媒体业领导层的少数派

（德国之声中文网）德国的ProQuote Medien协会一直关注媒体行业中的男女比例统计。最新的报告显示，德国媒体内容制作部门的从业者大多是女性，新生力量中也是女性占多数。但是纵观领导层，会发现德国媒体是男人的天下。在这一方面，德国媒体业和其它行业的情况类似。但近些年来也有微弱积极的转变。

2012年成立的ProQuote Medien协会从统计数字中发现，德国各大公立和私立媒体机构节目制作部门中女性担任领导的比例为37.7%，高于德国平均水平。因为在全德国范围内，女性担任领导职位的比例为29.2%。

无论如何，这一比例离男女平等仍然有一定的差距。调查发现，只有37.6%的时事评论由女性。只有四分之一的时政类电视节目的负责人为女性。

德国之声在全德媒体机构中领导层女性占比最高

德国之声表现超凡

德国之声在最新统计中的表现可圈可点。领导层中女性占比达51.9%，为全德国媒体界内最高水平。而一些比较小的地方性媒体机构--例如不来梅广播电台(Radio Bremen)或萨尔区广播电台（Saarländische Rundfunk）的领导层女性占比分别为32.3%和25%.6%。

包括RTL和ProSiegenSat.1在内的私人媒体机构没有公开相关女性从业者和领导层占比的统计数字。对于电影和电视制片行业来说，男女比例失调的情况也类似存在。根据Pro Quote Film组织的统计，2017年只有五分之一的德国产电影的导演是女性。德国电视一台（ARD）播出的电视电影中，只有19.8%的作品由女性导演。