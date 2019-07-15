女性并不比男性更善于一心多用

（德国之声中文网） 妇女历来善于料理家务，照顾孩子，因此具有一心多用的能力是让家庭生活保持有条不紊的前提。

对这种说法我深有体会：一只手在锅里搅拌，另一只手写电子邮件，同时还要试图阻止孩子的调皮捣蛋。很长一段时间，我一直是女性善于一心多用理论的狂热支持者。

现在，亚琛工业大学研究所的研究人员指出，这个普遍的看法缺乏任何基础。亚琛工业大学研究所并不是第一个得出这样的结论。该研究所对 48名男性和48名女性进行了同时完成多项工作的检测。结果表明，无论男女，都能够很快的先后或者同时完成各项工作。

男女智力无差异

同样的一件工作，有的人可以做得很好，有的人则不太好。但这与性别无关。科学家们在调查中并没有发现两性之间的智力存在差异。

在亚琛工业大学认知和实验心理学系任教的希尔什（Patricia Hirsch）与他的两位同事科赫（Iring Koch）和卡尔巴赫（Julia Karbach）共同进行了这项调查。他说："然而，调查情况非常不同，""有的调查结果显示，女性在同时完成多项任务方面好于男性，也有调查认为男性更突出或者男女之间没有差别。"

观看视频 01:09 为何德国妇女职业生涯不如男性？

严克（Lutz Jäncke）是苏黎世大学的认知神经科学家，25年来一直在研究这个问题：两性之间究竟存在哪些心理和神经学方面的差异？最终他通过研究得出的结论是： "没有科学证据表明，男性和女性的心智能力存在显著差异。"他说，女性更善于一心多用的说法纯属荒谬。

我们都不善于一心多用

严克说："有一系列的分析结果明确表明不存在性别差异"。他说，一般来说，人们都不太善于同时完成多项任务。这里有两个原因："首先，人类的大脑只有有限的认知资源。其次，我们思考和行动的基本原则是关注重要的事情"。

也就是说，我们的大脑一直在疯狂的过滤。这位神经科学家说："每秒钟通过我们大脑中的数据量达到1100万比特，而我们可以识别的信息只有11到60比特"。因此，一心多用与我们的大脑编程背道而驰。

我们的大脑是如何对待一心多用的？

严克说，只有在达到了自动化的程度时，才有可能同时做多件事情。他举了驾驶汽车为例。他说，经验丰富的驾驶者可以换档，加油同时进行，而初学者则会手脚忙乱紧张的冒汗。实际上，每个动作并非完全同步完成，而是按照顺序先后依次进行的。

严克说，因此，优秀的一心多用者不是呕心沥血的工作，就是具有高度的自律和专注力。他说，"你要有运作良好的额叶皮层，"这需要受到锻炼。

优秀的一心多用者要具有不受外界干扰，注意力高度集中的能力。毕竟，同时完成两项事情比完成一件事情更难一些。

我能够在烹饪的同时进行通讯联络以及照料幼儿，这显然是个人有能力以及大脑额叶皮质明显受过良好训练的结果。现在可以告诉人们的一个可喜的消息是，无论什么性别，只要通过一定的训练，人人都可以提高自己同时完成多项任务的能力。不过一个可悲的消息是，女性比男性更善于一心多用的顽固偏见，正好为男性提供了少出力的可乘之机。

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