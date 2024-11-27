女性发起“性罢工”：韩国4B运动如何影响美国？

受到韩国女性主义者的启发，美国有些女性在特朗普当选之后，掀起一波“禁欲”浪潮来反抗厌女与性别歧视。是什么推动她们这么做？

（德国之声中文网）克莉丝汀·埃凡斯（Christine Ivans）第一次决定彻底放弃男人的时候，是很艰难的。当时30岁的她，打算重新评估自己人生的优先级： 如果可以把所有精力都放在她自己身上，而不是试著去找到“对的”男人，那会怎么样？

几个月过去了，之后又过了几年。8年后的克莉丝汀说：“我很开心，我升职了，获得加薪，心理健康也改善了。”不过，她是一直到几年前才发现自己并不孤单：在TikTok上，她发现了“4B运动”。

“这四个‘不’是：不结婚、不生孩子、不与男性约会或发生性关系——这些我都已经实践了一段时间。”

重新定义禁欲

4B运动是在2010年代中期在韩国兴起，如今逐渐流行至美国的社交媒体。

今年稍早，美国女演员茱莉亚·福斯（Julia Fox）宣布自己要保持禁欲，藉此回应“罗诉韦德案”（Roe v. Wade）被推翻。1973年，美国最高法院以此案确立了堕胎属于宪法权利，但在2022年，最高法院推翻了此案。

“我觉得如果他们要剥夺我们对自己身体的权利，这就是我夺回这些权利的方式，”茱莉亚·福斯在5月播出的Zach Sang Show节目上这么说。

美国女星茱莉亚·福斯表示，她希望透过禁欲夺回对自己身体的自主权。 图像来源: Marco Provvisionato / ipa-agency/picture alliance

今年11月的美国总统大选之后，4B运动在美国爆红。最初的5天之内，这个词在Google的搜寻次数就达到50万次。TikTok上，成千上万的女性分享她们的禁欲旅程，或是在镜头前剃光头发——短发是4B运动人士的标志。

李明英（Mingyeong Lee，音译）是韩国的女性主义作家，自4B运动一开始便一直是其中的参与者。她很高兴看到4B运动突然迅速地获得关注。李明英告诉DW：“我一直在等待这一切发生。我等了8年才等到你们。”

李明英认为，美国和韩国争取妇女权益的情况有相似之处。“8年前，我们发现我们的朋友、父亲或其他亲近的人，并不赞同我们对性别问题的看法，”她解释道。

韩国女性主义作家李明英自4B运动之初便是参与者。 图像来源: Yèyoung

她指的是首尔江南站的女性谋杀案，当时一名男子在卡拉OK酒吧的洗手间内杀害了一名女性。这名男子后来作证时说，他这么做是因为她从来不理他。

这起谋杀事件在韩国掀起新一轮女性主义浪潮，年轻女性在网络和街头谴责韩国的厌女问题。这件事如同压倒骆驼的最后一根稻草，促使像李明英这样的4B运动人士积极抵制根深蒂固的父权文化。

对女性的广泛暴力和骚扰案例，包含公共厕所的偷拍、数码性犯罪、职场上持续的性别歧视等等。根据韩国大检察厅统计，2019年，抢劫、性侵和谋杀等暴力犯罪的受害者之中有九成是女性。

因“看起来像女性主义者”而被攻击

在新一波的女性运动中，年轻女性透过反抗来建立团结，同时也面臨反弹。

韩国学生、4B运动参与者李素希（Seohee Lee，音译）说：“女性留短发会被贴上精神病的标签，受到骚扰甚至身体上的攻击，因为她们看起来像是女性主义者。”不过，李素希表示，这场运动并不是为了报复，而是为了替女性创造安全社群。

李素希告诉DW：“韩国女性正在以一种安静却又非常有效的方式，抵抗父权的威胁。”

29岁的4B运动参与者李素希持续在网络上记录女权抗议活动，并报道复仇式色情事件。 图像来源: Soojeong Kim

拒绝被当成生育机器

作家李明英今年32岁。迫于社会压力，不久前，她曾准备跟一个男人结婚。如今，她的自我认同是女同性恋者。如同许多其他的4B运动参与者，她在4B的旅程之中，发现了自身酷儿的一面。

李明英不想要有孩子。盡管韩国已于1988年颁布法律禁止医生透露胎儿的性别，但在她出生的年代，把女性胎儿堕掉，在韩国仍然是常见的事。

韩国目前仍是全球出生率最低的国家，韩国总统尹锡悦把这归咎于女性主义。根据韩国性别平等与家庭部的数据，韩国是经济合作与发展组织（OECD）国家中，性别之间的薪资差距最高的，女性肩负起大部分的家庭照顾工作。李明英说，“难怪很多妇女都不想生小孩”。

“身为女人，这里是很残酷的地方。如果我们生的是女孩，她们也不安全，不快乐。”

男性投给特朗普 等同支持伤害女性的政策？

克莉丝汀·埃凡斯住在太平洋的另一边、8000公里外的美国西雅图。她也不想要有孩子。如同李明英和李素希，克莉丝汀意识到生活中很少有男性跟她一样重视女性权利。她的父亲也是。

克莉丝汀的父亲虽曾因妻子的高风险怀孕而差点失去她，但他还是投给了特朗普。

特朗普第一次当总统时，他提名的3位最高法院法官投票支持推翻罗诉韦德案。特朗普称，限制堕胎是“一件美好的事”。

怀了孕却没办法安全堕胎的想法，让克莉丝汀感到害怕。“我父亲说他关心妇女的权利，但关乎投票的时候，他却说‘还有更重要的事情’。”

“到了这时候，当网络红人在网络上到处呼喊‘你的身体，我的选择’这种口号时，接下来合理的做法，就是从事4B运动这类的事。”

克莉丝汀指的是极右翼、白人至上主义网红富恩特斯（Nick Fuentes） 在特朗普赢得大选之后的言论。这些言论引起了愤怒，而且这些话不只是说说而已。

根据“全国亲密伴侣与性暴力调查”，在美国，每十个女性就有两人在生命中某个阶段曾遭遇性侵，将近一半的女性经历过性侵以外的性暴力。

面对权利与身体上的攻击，像克莉丝汀这样的美国女性从韩国的女性主义者及其反抗方法之中汲取灵感。她解释道：“跟性有关的语言，男人容易理解。4B运动说的是：‘嘿，我要把这个拿走，直到你听话。’这不是惩罚，而是在吸引注意力。”

美韩女性相互同理

韩国4B运动者李素希很高兴美国女性拥抱4B运动。韩国总统尹锡悦过去竞选时以反女性主义著称，曾称要废除性别平等与家庭部。后来他以微弱优势选上韩国总统；李素希心想，美国女性现在的感受是否也跟她那时候一样。

对于美国妇女透过禁欲来捍卫堕胎权、却因而遭到抨击，李素希并不感到讶异。在她的家乡，她太了解这些攻击了。在韩国，许多女性不敢公开说自己是女性主义者。

“毕竟，我是一个让男人厌恶憎恨的女性主义者。”

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