 女性参政？中国政治仍是男人的世界 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.03.2024

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政治

女性参政？中国政治仍是男人的世界

正在举行的本届中国人大会议上，女性代表的比例仅略高于四分之一。而中共最高决策层则是清一色的男性。研究者和女权人士认为，在中国，不仅政策制定中没有为女性考虑，女权活动还遭到打压。

人大代表中女性的比例超过四分之一

人大代表中女性的比例超过四分之一

（德国之声中文网）中国全国人大召开的场面人们已经很熟悉：党和国家领导人习近平带领领导班子进入人民大会堂会场时，近3000名人大代表整齐划一地鼓掌欢迎。大片的西装、制服中难得看到鲜艳的色彩——并辨认出少数的女性与会者。

本届全国人大代表中女性的比例为26.5%。根据各国议会联盟（IPU）本周就成员国议会中女性议员比例发布的一项统计，中国在184个国家中排名第89

在3月8日国际妇女节即将到来之际，习近平在人大会议发言时对女性代表说：“希望广大妇女振奋‘龙马精神’，发挥‘半边天’作用，为推进中国式现代化做出巾帼贡献。”

“半边天”的说法，源自中共建政元勋毛泽东的名言“妇女能顶半边天”。然而，尽管官方高举社会主义思想中的两性平等大旗，女性在中国的政治生活中扮演的角色却微不足道。

“妇女能顶半边天”是毛泽东的名言

“妇女能顶半边天”是毛泽东的名言

女性“被排挤出政治圈”

联合国在去年的一份报告中曾呼吁中国党和政府领导层，提告女性在政治中，特别是在政策决策层的比例。中国最核心的决策机构——中共中央政治局的24名委员，目前清一色都是男性。

柏林墨卡托中国研究中心（Merics）的中国问题研究者德林豪森（Katja Drinhausen）认为，在习近平主政以来，中国政治圈中女性地位不彰的问题加剧了。

她说：“与过去几十年相比，现在的（中共中央）政治局里，已经完全没有女性，没有能参与政治决策或代表特定利益的女性。这确实是习近平治下出现的一个逆向趋势，最终使女性，至少是部分被排挤出了政治圈。”

尽管在一党执政的中国共产党内，女性的比例在过去10年中上升了10%，达到近30%，但问题是，女性在政治体制中扮演什么样的角色？

德林豪森指出，在地方层面，比如市区、乡镇的各级决策部门，女性的比重明显高于中央、全国层面。但是她们往往主要负责妇女、家庭这样的传统“女性事务”，“在这些领域是不可能在政治仕途上有所作为的。”

权力核心——中共中央政治局常委中没有女性

权力核心——中共中央政治局常委中没有女性

打压女权，回归传统

女性在中国政治决策层的缺席，普通民众也能感觉到。生活在上海的吴雨婷（音）组织关注女性议题的聚会、读书会和电影专场等活动，希望为女性提供一个交流话题和兴趣的场所。

这位30岁的女权主义者说，她以前其实更关心政治话题，但现在感觉，制定政策的时候并不会从女性的角度去考虑。“我认为，很多决策是男性做出的，他们没有考虑那么多。我真的很希望能有更多女性参政，提出更多立法提案，并且得到通过。”

像越来越多的中国女性一样，吴雨婷并不想一定要孩子。尤其在大城市，很多女性已经不愿因循传统的家庭观念。但这样的现象是共产党不愿看到的。过去数年，在习近平治下的中国，特别是那些为姐妹们声张权益的女性，受到了越来越多的打压。

习近平希望中国女性回归传统，回归家庭。

习近平希望中国女性回归传统，回归家庭。

中国问题专家德林豪森指出，过去几年里尤其突出的是，当局有意识地在网上针对女权团体进行审查，一些平台和小的团体被取缔，“以便将女性这种价值观的转变扼杀在萌芽状态，让这一新的思想理念难以生根发芽。”

她表示，在当局看来，女性应该像习近平所说的那样，回归传统，“发挥妇女在弘扬中华民族家庭美德、树立良好家风方面的独特作用。”

按照习近平的想法，要引导广大妇女“坚定不移听党话、跟党走”，为实现党和国家的发展目标贡献力量。这也包括提高生育率，阻止中国人口的继续萎缩。 

為什麼許多中國女性不願意多生孩子？

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