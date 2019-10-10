女學生疑遭性侵 白領族快閃聲援

（德國之聲中文網）週五午間，在高樓聳立的中環心臟地帶，近千名戴著口罩的示威者響應網上號召自發遊行。不一樣的是，他們絕大部分都是穿著西裝皮鞋的白領族，趁著午休時間「快閃示威」。參與者譴責警察使用過度武力，同時聲援聲稱被警察施以性暴力的被捕者。

香港中文大學女學生Sonia Ng週四 (10月10日) 晚上出席校內對話會，她向校長段崇智表示，自己在8月31日被捕後遭遇警員性暴力對待。她在眾人面前脫下口罩，聲淚俱下地說：「你知不知道被捕時會被警方收起及關上電話，以粗言穢語辱罵我們？你知不知道警方要我們去哪就去哪，進黑房就進黑房，脫衣就脫衣？你知不知道有人被『速龍』用棍打至這一刻仍要覆診？你知不知道新屋嶺的搜身室是全黑的？你知不知道不止我一個遭受警方性暴力？」她聲稱，有其他被捕者遭受不止一名警員「不分性別」的性侵及虐待。

事實上，這並不是Sonia第一次披露這些經歷，早前分別在立法會議員毛孟靜及示威者舉辦的民間記者會上講述相關內容。但是這次她選擇公開身份作出指控，因而震撼各界。Sonia在週五接受商業電台訪問時補充，案發地點是葵涌警署，當時一名男警員替她綁索帶時「大力拍打她的胸部」。另外，她說在警署內如廁時，有女警看著其性器官，而廁所裝設了監視鏡頭，僅七步之遙有男警駐守。她被搜身時也被要求脫光衣服，只剩下內衣褲。

早在8月底，示威者舉經舉辦「#ProtestToo」萬人集會，抗議警方涉嫌向被捕人士施以性暴力。當時有人投訴警員無理要求被捕者全祼搜身，有女示威者被警員抬走時露出內褲但被禁止整理衣物。

爭議升溫 訴求升級

在週五 (10月11日) 響應示威的白領族，和平地穿過車水馬龍的核心金融區，不少人對警察涉嫌性暴力行為感到憤怒。蔡先生拿著「停止性暴力」的標語遊行，他對德國之聲表示：「我們對警暴的憤怒由六月至今不斷積累。有示威者願意脫口罩站出來發聲，我覺得比較可信，這些事不應該在21世紀發生。」

除了「五大訴求，缺一不可」以外，不少示威者高喊「解散警隊，刻不容緩」--這個口號在近期的示威中愈來愈常見，部分人主張這是運動的第六個訴求。

結伴遊行的上班族Julia和Martina也深表同意，她們告訴德國之聲：「政府已經沒有公信力，所以獨立調查委員會調查出來的結果也沒有公信力。一個擁有權力和軍火但不受制約的警隊，根本不應該存在。警隊已經腐爛不堪，所以要解散他們，在世界上也不是沒有先例可循。」蔡先生認為，問題仍然在於行政長官林鄭月娥的角色：「獨立調查委員會成員被特首委任，這決定了委員會是否獨立，但我根本不相信她委任的人。」

警方在遊行開始前曾經警告參與者違反《禁蒙面法》，但一行人依然繼續示威。中環樹立著全世界最昂貴的地產，遊行隊伍經過時一度佔據了部分馬路，但秩序大致良好。遊行持續約一小時，結束後人們和平散去。

對於種種指控，香港警方表示投訴警察課已經啟動調查，並表示「非常重視這些嚴重指控，希望事主提供實質證據，讓警方作出公平公正調查，盡快找出事實真相」。警方解釋，之前一直難以調查是因為事主隱藏身份，如今該名女同學露面令事件出現轉折點。他們說已經透過大學及直接聯絡事主Sonia，但對方沒有回應。他們也承諾保留涉事葵涌警署的監視鏡頭錄像，作為日後調查之用。

重開議會戰線

週五港鐵終於首次開放了所有車站，不過可以預料到新一輪反政府抗議又將展開。這一天也是香港立法會自7月休會以來首次恢復召開會議。首先召開的財務委員會負責審批政府撥款，部分民主派議員戴著黑色口罩，還有一些議員舉著標語「警察暴力仍在，我們如何開會？」會議開始前泛民派和建制派的議員互相叫陣。在經歷了4個月的衝突示威後，亞洲金融中心香港的緊張局勢和社會撕裂狀態愈加嚴重。有議員質疑部分撥款項目，例如為警察加薪，不應該在警民對立情緒嚴重的情況下強行通過。

立法會大會將於下週三 (10月16日) 正式恢復，那天林鄭月娥會宣讀年度施政報告，當局也會在該次會議正式動議撤回《逃犯條例》修訂草案。但在社會情勢緊張之下，有報導指她可能一反傳統，不去議會公佈這份重要的施政綱領。立法會大會自從6月12日被大批「反送中」示威者包圍後停止，及後在7月1日主權移交週年當天被佔領。外界預料，立法會復會可能會引起新一波針對議會的衝突。立法會主席梁君彥已經表明，下週三會發出黃色保安警示，各方嚴陣以待。

一週前，香港特首林鄭月娥引用《緊急情況規例條例》推出《禁蒙面法》。香港警方公佈，這一週以來總共有90人因為涉嫌違反《禁蒙面法》被拘捕，部分人已經被起訴。曠日持久的抗議讓這座城市陷入1997年以來最嚴重的危機，這也是2012年習近平上台以來，北京政權遇到的最大挑戰之一。

已經持續了4個月的抗議活動起源於香港特區政府計劃修改《逃犯條例》。修例計劃引起港民對北京方面有可能剝奪香港自由的恐慌，他們擔心北京承諾的「一國兩制」將不保。北京方面駁斥這種指責，同時譴責包括英國和美國在內的外國勢力煽動香港社會動亂。

一系列活動取消

每天承載500萬人次出行的香港捷運雖然週五終於在所有車站都恢復通車，但是卻宣佈週五晚間10點就停止運營，比正常末班車時間提早兩個小時。由於捷運提前結束營運，不少商鋪和店家也早早關門。這給十年來首次出現衰退的香港經濟雪上加霜。

本週四，一些大型購物商場和公共設施都提前關門。街頭仍可看到一些示威者。大約有60名抗議者包圍了一處警察局。

本週五，香港業余游泳總會宣佈，"鑑於近期的社會情況及各種不確定因素，大會經審慎考慮後，決定取消原訂於10月27日舉行的'新世界維港泳2019'"。

除此之外，還有一系列體育及文化活動都被取消。週三，香港壁球公開賽的組織方也宣佈將原訂於12月的比賽順延至明年舉行，理由是抗議活動帶來的不確定要素。

今年9月，主辦單位宣佈WTA香港女子網球公開賽延期。這一賽事原訂於10月5日至13日舉行，包括美國知名選手大威廉姆斯在內的一些頂尖球員原本都計劃參加。

同月，馬來西亞宣佈取消與香港的一場在香港舉行的足球友誼賽。