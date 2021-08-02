奧運新議題：网路流言下如何维护選手的心理健康？

(德国之声中文网）日本《每日新聞》在8月5日發表社論，指出未來日本奧委會應該設立適當機制，監視並且記錄過於惡質的言語中傷行徑。該文並指，必要時「法律手段」也是其中選項，因為許多的言論已經直接傷害到選手的自尊、給予很大的精神負擔，甚至影響到在比賽中的表現。

原先國際奧委會並不允許選手在比賽期間利用其他媒體私自發言，但自從2008年北京奧運後，國際奧委會官方認可選手可以在部落格上抒發情緒。在2012年的倫敦奧運後，官方更鼓勵選手們設置自己的推特帳號，用推文的方式積極地推廣各項運動，也讓運動迷們更親近自己喜愛的選手。

不過，雖然當時藉由社交軟體，選手們可以拉近跟運動迷們的距離，在這次東京奧運中，選手們也藉由自己拍攝的選手村影片、食堂樣貌、練習情形等，讓不能進去的運動迷大飽眼福。但是近幾年來，推特與臉書等社交媒體開始被惡用回文功能，對選手們的負面攻擊愈來多。

上述的《每日新聞》也呼籲，奧運是相當短時間的緊湊賽事，社交網路的好處在於快而正確、也可能快卻暗箭傷人。如果一時間快速地惡質留言干擾選手，很可能讓對方精神層面出問題。更甚者，有的不是針對選手個人表現，而是選手出生背景、甚至膚色等，未來可能演變成政治、外交問題。

中日間賽事論戰

特別是在這次東京奧運中，各項賽事中有關中日的紛爭也成為攻擊運動員的標的。從先前的乒乓球男女混打，日本獲得在金牌後，其成員之一的水谷隼便收到許多來自中國乒乓球迷的攻擊、隨後是體操項目中獲得個人綜合金牌的橋本大輝、乒乓球女子單打銅牌的伊藤美誠等，都遭到來自中國網民的強烈攻擊。

在橋本大輝接受攻擊後，他在推特上更新「請認可所有努力的運動員，希望任何誹謗中傷行徑的人會愈來愈少」。同樣在體操個人綜合項目中獲得銀牌的中國選手肖若騰，賽後不僅跟對手們擁抱致意，也在微博上發文表示「希望大家不要過度攻擊運動員本身，運動員都是很棒的」，引起許多迴響。

東京工業大學副教授西田亮介在接受《朝日新聞》採訪時也指出，奧運是世界的盛會，也會強烈刺激到每個國家國民的民族主義。每個選手當然是在意自己的勝負，只是比賽總有輸贏，運動迷們在比賽後因為一時間無法接受，無處宣洩下，就往運動員身上發洩「可惜的是，這時網路上運動迷跟運動員是沒有距離的」，他說。

網路公審成國際問題

根據國際奧委會選手委員會長柯芬特里（Kirsty Coventry）表示，從開幕至今確實已經有不少運動員放棄使用社交網路，她並稱「就算是少數負面意見，都有可能造成極大影響」。國際奧委會為此也設置24小時緊急諮詢窗口，提供70種語言，未來也將會對教練與工作人員配發相關手冊，隨時關注選手身心狀況。

網路誹謗中傷不只是國際間，很多也是來自自己國內。以日本為例，體操項目獲得銅牌的村上茉愛選手在得獎後曾哭著表示：「就算不想看但還是會不經意在某處看到」，認為她不夠努力。桌球選手水谷隼後來也表示「將會對部分留言採取相應地措施」，今後對應也受到關注。

台灣選手戴資穎获得羽毛球单打银牌

其他包括像是台灣選手戴資穎，在獲得羽球單打銀牌後，也被一些人批評失誤太多，她也罕見強硬回覆：「站在場上的不是你，覺得我失誤太多，可以不要看我打球，謝謝！」韓國射箭女選手安山也因為留短髮等，被譏諷是女性主義者。美國體操選手拜爾斯也因為「精神健康」因素放棄體操團體決賽。

全球化疫情導致惡言？

為何在2020東京奧運的社交網路誹謗中傷會如此激化，日本《讀賣新聞》社論指出，疫情全球化可能是主因之一。社論並指「這一年期間許多人待在家中，無形間也增加很多社交網路的時間，從當初是否應該舉辦奧運開始，就有許多論戰，甚至去選手推特施壓不要出賽」。一年多來在家的壓力積累，讓網路變成宣洩管道。

日本奧委會對此表示，很多人為了法律免責，在投稿後不久又會自己刪除留言，未來將會思考機制，讓留言就算被刪除後，也可以去追溯網路位置，如果有確切紀錄而屬惡質發言，將會思考是否建立機制通報刑事當局。日本警視廳也表示「未來收到選手訴求會審慎辦理」。

體操項目獲得銅牌的村上茉愛

就在2020年，一名職業摔角選手木村花，就是因為參加實境節目錄影後，因不堪網路留言的批評最後選擇輕生。當局也在隨後鎖定了網路位置逮捕一名男嫌犯，該男最後被判處130萬日圓罰鍰（1.3萬美元），運動選手們的精神狀況也成為話題。

不過，杜絕網路惡質留言的立意雖然良好，但依舊會引起擔憂，未來網路監視將無孔不入，變成跟中國一樣的環境。東京大學大學院工學系研究科教授鳥海不二夫則在網路撰文認為，縱使日本國內可以立法處理網路惡質留言，但是來自國外的留言如何應對？或許國與國之間未來要就此有更不一樣的協商。

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