奥运足球赛开赛连爆丑闻

奥运男足首场比赛让人们大跌眼镜：这场阿根廷与摩洛哥的比赛因伤停补时过长、球迷骚乱及长达两小时的中断成为一场闹剧。在女足方面，加拿大队一名视频分析师因使用无人机窥探新西兰队训练而被以间谍罪判刑。

（德国之声中文网）这也许是史上最漫长的一场足球赛。当地时间7月24日下午3点，哨声响起，由阿根廷队对阵摩洛哥队的巴黎奥运会男子足球小组赛首场比赛准时开场。然而，直到四个多小时后，这场比赛才宣告结束。

摩洛哥队首先凭借拉希米（ Soufiane Rahimi ，第45分钟/第51分钟）的两粒进球以2-0领先。下半场进行到第68分钟时，阿根廷队的西蒙尼（Guiliano Simeone）攻入一球，将比分改写为1-2。

不过，出人意料的是，瑞典裁判尼伯格（Glenn Nyberg） 做出补时15分钟的决定。如此超长的补时令所有相关人员感到惊讶，因为理由并不充分。而阿根廷人竟然在补时第16分钟将比分扳平。这是一个戏剧性的场面：在前两次射门击中横梁后，梅迪纳（Cristian Medina）头球攻入摩洛哥队球门。

瑞典裁判尼伯格（Glenn Nyberg） 图像来源: Arnaud Finistre/AFP/Getty Images

随后便发生了骚乱：观众向庆祝进球的阿根廷人投掷塑料瓶、杯子和其他物品。在哨响之后，无数球迷涌上球场。然而，比赛尚未正常结束。

直到场内局势平静下来，所有观众都离开赛场后，裁判才再次查看最后一个进球的视频，并裁决一名阿根廷球员在进攻中越位，梅迪纳的头球无效。这时离梅迪纳头球破门已经过去了大约两小时。两支球队再次热身，然后在空荡荡的看台前又踢了三分钟，双方都没有再进球。经过90分钟的常规比赛、19分钟的补时以及两个多小时的中断后，这场比赛终于结束。

阿根廷人呼吁国际足联纪律委员会对这起事件采取行动，称其为"严重事件"，要求相关责任人必须受到惩罚。巴黎奥运会组织者周四表示，正在调查阿根廷对阵摩洛哥的比赛期间发生的球迷冲入球场事件。国际足联也表示将针对该场比赛可能发生的违规行为进行调查。

阿根廷与摩洛哥队的比赛发生球迷骚乱，两队在观众离场后又补时三分钟 图像来源: Silvia Izquierdo/dpa/picture alliance

加拿大女足用无人机窥探新西兰队训练丑闻

对于奥运女足来说，第一桩丑闻在周四的首场比赛前就发生了：在新西兰女足赛前两次训练中，都有一架无人机飞过球场上空。首轮比赛对阵加拿大队的新西兰女足向警方报告了这一事件，指控有人使用无人机偷拍新西兰女足的训练，并向国际奥委会投诉。

加拿大视频分析师乔伊·隆巴迪（Joey Lombardi）而后被捕。他承认有罪，并于周四被圣艾蒂安一家法院判处八个月监禁，缓期执行。 43岁的这名分析师拍摄了新西兰女足训练的视频，并向加拿大助理教练曼德（Jasmine Mander）报告了有关情况。加拿大奥委会在23日发表声明致歉，表示对队中有未获正式认证的团队成员使用无人机偷拍新西兰队训练"感到非常震惊和失望"。曼德被停职后，加拿大女足主教练普里斯特曼（Bev Priestmann）现也被停职，并离开球队。在周四加拿大队2-1战胜新西兰的首场比赛中，普里斯特曼自愿没有站在场边。加拿大队在奥运上的剩余比赛将由助理教练斯彭斯（Andy Spence）负责指导。

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