奥运表现亮眼 香港运动员却叹全职不易

香港运动员队在巴黎奥运取得佳绩，击剑金牌选手张家朗和江旻憓各获6百万港元，奖金全球最高引发关注。但DW专访香港全职运动员，发现大多人的薪酬不仅不如奥运奖金这么丰厚，甚至还要自费出国比赛。

（德国之声中文网）“他们（家人）希望我趁年轻，见到自己喜欢的事就做……我谂（想）大部分家庭都不会支持，因为是一个相对有风险的选择。”香港剑击代表蔡俊彦10岁开始学剑，14岁在青少年亚锦赛赢得冠军，他在2018年转为全职剑击运动员。

蔡俊彦接受DW访问时表示，现时的资助对一些刚起步的全职运动员来说，保障不足，他认识一些运动员因收入问题而放弃做全职，幸好他得到家人支持。他透露，自己最初入行所获的资助不高，在比赛打出成绩，薪酬才调升。

此前，巴黎奥运香港羽毛球代表李卓耀接受《商业电台》访问，也提到薪酬问题，他16岁开始做全职运动员，最初月薪约7千元港币，当时还可视为零用钱，“体院包三餐住宿，这说法可是真的不用钱”，但现时这笔钱是“人工”，“我要如何升职加薪？就是努力一点去打波。”

上届东京奥运，蔡俊彦在男子花剑个人赛16强止步，他对DW说，全职运动员每週练习5天，每日训练5小时，早上做体能，下午练习剑击，例如对打和步法训练。2018年入行时，他只有6、7千港元资助，同年雅加达亚运会男子花剑团体赛夺得银牌，因打出成绩，薪金调升。

蔡俊彦觉得，运动员体制残忍的地方是，“如果这年我有成绩，下年没有（成绩），我应该不会立刻有事，因为取得成绩可以保持两年（资助），但如果连续两年都没有成绩，我（薪金）就会跌，视乎跌多少”。若比赛成绩未达标，两年后会减薪，一旦受伤，即冻薪一年。

蔡俊彦正积极备战11月比赛，4年后希望再战洛杉矶奥运。 图像来源: Privat

外出比赛或需自费

蔡俊彦平日有兼职教剑，帮补收入，“但我的情况没有那么extreme（严峻），纯粹想储钱，为将来打算”。

对于“成人队”每月標准资助为7,130港元，他表示这些运动员出外比赛，很大机会需要自费，“我不评论其他运动，我用剑击为例，因为剑击一般一年的比赛，世界赛都是前四名至前六名有公费，每个剑种只有四至六个人有公费”。

他补充说，拿7、8千港元资助的全职剑击运动员，在世界赛不是排前一至六名，他们名次较后，可能排七至十二名；假设去日本比赛需要5、6千港元，自费的话，“你差不多要用一个月的薪金”。

“我们剑击大部分比赛都在欧洲（举行），欧洲打比赛，一定是一万港元起标，我们一年会有六、七个比赛，如果你参加所有赛事，很大机会要贴钱。对一个运动员来说，你不能叫他不打比赛，因为你做运动员，就是为了打比赛取得成绩。”

“怎样可以打比赛取得好成绩？就是不停打更多更多的比赛，他们吃亏的地方，就是他们拿 7、8千之余，没有出外比赛的资助。所以不是说，即使有好的食宿、一些好的offer，（体院）包吃包住，基本上你没有零用钱，如果你是有心做一个想拿好成绩的运动员。”蔡俊彦说。

记者问蔡俊彦，对运动员来说，期望怎样的支持？蔡俊彦表示，有成绩的剑击运动员已经得到很好的待遇，包括他在内，体院有资助他外出受训和比赛；主要问题在于，一些未有成绩、刚起步的运动员的保障不足，他们的起薪点低、薪酬有机会下跌，如果要改变这个现况，他认为要由增加资助开始，可能底薪可以再调高一点。

蔡俊彦接受DW访问翌日，他在社交平台Threads发文披露“成年队”队友近一年出外比赛的开支，包括自费的酒店、机票、饮食和比赛报名费，除出外比赛，他列出“唔出街搵朋友食饭，三餐喺体院食”（不外出找朋友吃饭，三餐在体院吃），将收入扣减支出，“一年零用钱”三万港元左右，引起网民讨论。蔡俊彦的Threads于8月21日下午已清空所有帖文。

检讨运动员资助机制

根据香港体育学院精英训练资助准则，目前共有20项“A级”精英体育项目，包括剑击、羽毛球、单车、游泳及滑浪风帆等，全职运动员获不同的每月资助，按成绩每两年检视一次。香港运动员要达到精英级才有较高薪酬，资助划分为六个级别：成人队、精英丙、精英乙、精英乙+、精英甲、精英甲+。

资料显示，精英甲+级运动员必须在奥运会、世锦赛及世界杯获得奖牌，他们每月可获標准资助44500港元；若加上额外资助，最高每月可达5万港元。击剑运动员张家朗和江旻憓、游泳运动员何诗蓓属于精英甲+级运动员。

精英甲级别的运动员，条件是奥运会、亚锦赛或世界杯排第四至八名，或亚运会得取奖牌，每月標准资助32730港元。

至于最低级的“成人队”，最低要求是国际成年比赛中名列前三分二，或按个别体育总会较高的达标要求，或现役青少年甲／乙组别之受助人首年晋升为成年队，这些运动员每月標准资助为7130港元。

港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐早前形容，这笔收入类似“零用钱”，虽然薪金不高，但运动员获得其他资源，如教练、医疗、住宿等，“严格嚟讲无咩嘢要使钱”（严格来说没东西要花钱），此言掀起争议。

港府与港协暨奥委会21日举行巴黎奥运会运动员返港欢迎仪式，香港特首李家超称，港府会一直与体院及各体育总会保持沟通，不断强化资助机制及培训系统等，其中体院预计明年初之前完成检讨运动员直接资助机制。

香港体育学院院长蔡玉坤表示，9月将会就运动员的资助机制进行检讨，期望今年底或明年初完成检讨，新机制明年4月1日起生效。DW曾向蔡玉坤查询，惟至截稿前未获回復。

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