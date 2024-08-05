奥运性别争议：国际拳总记者会被评一片混乱

阿尔及利亚拳击选手哈利夫与台湾拳击选手林郁婷在巴黎奥运卷进性别争议，引发国际媒体关注。国际拳击总会5日召开记者会，但冗长的内容加上未提出实际证据也再度引发批评。

（德国之声中文网）国际拳击总会（IBA）週一（5日）召开记者会，原先对外宣称将说明哈利夫（Imane Khelif）与林郁婷为何不适合参加女子拳击赛事，但长达2个多小时的内容不仅未公开检测结果，过程还被《时代》杂志评为一片混乱（chaotic mess）。

IBA主席克列姆列夫（Umar Kremlev）透过视讯远端参加该记者会，但在约20分钟的开场演说中，先是批评巴黎奥运开幕式、指控国际奥委会主席巴赫（Thomas Bach）腐败，并称让哈利夫及林郁婷参加奥运赛“不公平”。

现场主持会议的IBA的执行长罗伯斯（Chris Roberts）则声称，IBA在2022年收到教练和选手投诉，因此安排哈利夫与林郁婷进行染色体检测，2023年世锦赛又再于印度检测1次，发现2人都有XY染色体，并将结果报告给选手，以利选手向国际运动仲裁法庭申诉，但林郁婷方面则未提出上诉。

罗伯特兹表示，IBA对检测内容很有信心，但因为“中华台北”与阿尔及利亚的拳击协会要求，因此无法公开性别检测内容。

除此之外，克列姆列夫被问及，若2名选手的检测在2022年就被IBA认定资格不符，为何直到2023年世锦赛才提出时，克列姆列夫则突然表态，称他“很尊重中国......台湾是中国的一部分”，并呼吁克列姆列夫泽呼吁2名选手“自证清白”，并说如果有人质疑他的性别，他会进行任何检测“证明我是一个真正的男人”。

对此，国际奥委会（IOC）发言人表示：“IBA记者会的内容和组织都已经说明，你需要知道有关该组织还有其可信度的一切”。

此前，国际奥委会曾表示，哈利夫和林郁婷都符合巴黎奥运参赛资格，而且奥运是依据护照来定义选手的性别与年纪。奥委会1日发布的声明写道：“每个人都有不受歧视从事运动的权利……这两位运动员是国际拳击协会（IBA）突然、武断决定下的受害者。”

国际奥会发言人亚当斯（Mark Adams）回应DW询问时也说：“这些运动员是不是女人？答案是肯定的，根据她们的资格条件，根据她们的护照，根据她们过往的经历。”

意大利的卡里尼（左）曾拒绝与哈利夫握手，但她后来表示希望能向哈利夫道歉。 图像来源: John Locher/dpa/picture alliance

哈利夫：停止霸凌

阿尔及利亚拳击手哈利夫週日（4日）接受体育媒体SNTV访问。她形容自己因性别遭受的误解和仇恨言论“伤害了人类尊严”，并呼吁大众停止网络霸凌运动员。

“我要向世界上所有人传达一个信息，那就是要维护奥运的原则与宪章，不要霸凌任何运动选手，因为这会造成影响，很巨大的影响……这会击溃一个人，会扼杀人们的想法、精神和心灵，会制造对立。”

现年25岁的哈利夫强调，她不会让外界的闲言闲语和指控，阻止她替阿尔及利亚拿下巴黎奥运金牌。“我每週有两天会跟我的家人联络，希望他们不会太受影响……他们很担心我。老天保佑，让这场危机最后以一面金牌告终，那就会是最好的结果。”

週六（3日）的女子拳击66公斤级赛事，哈利夫以5比0击败匈牙利的夏莫里（Luca Anna Hamori），取得准决赛资格，同时也“保底”一面铜牌。

哈利夫上週四（1日）曾对上意大利选手卡里尼（Angela Carini），对方在比赛开始46秒内便宣布弃赛，哈利夫直接获得胜利。当时卡里尼的头部与鼻子遭受重击，说她“撑不下去”；她在赛场上跪地哭泣，且拒绝与哈利夫握手。

不过，卡里尼赛后接受意大利媒体《米兰体育报》访问，称这一连串争议让她难过；她也对自己没跟哈利夫握手表达了歉意，希望能跟她道歉并“拥抱她”。

“我生气是因为我的奥运（梦想）化为乌有了。”卡里尼说：“如果国际奥委会（IOC）认为她可以上场比赛，我尊重这个决定。”

与哈利夫同样面臨性别质疑的还有来自台湾的林郁婷。她参与女子拳击57公斤级赛事，2日和4日分别打败乌兹别克和保加利亚选手，晋级4强，至少一面铜牌入袋。

林郁婷4日表示：“很感谢全台湾愿意成为我的后盾，给我最大的支持和力量，那我也会带著这份力量，完成我的目标。”



图为台湾选手林郁婷（左）2日与乌兹别克选手图尔迪别柯娃（Sitora Turdibekova）比赛。 图像来源: Jan Woitas/dpa/picture alliance

为什么拳击赛成为焦点？

这波围绕女子拳击赛的争议，可以追溯到《卫报》上週的报道。该文指出，哈利夫和林郁婷去年因性别检测结果不合格，而遭国际拳击协会取消世界锦标赛资格；后来《哈里波特》作者J.K.罗琳（J.K. Rowling）在社群平台X上转发此文章，随后更把哈利夫与卡里尼的比赛形容为“男人在公共场合打女人”。

爱尔兰前拳王（Barry McGuigan）称国际奥委会的决定“错误”。意大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）认为比赛不公平：“有男性基因特征者不该获准参加女子赛事……这不是因为要歧视任何人，而是要保障女性运动员有权在公平条件下竞争。”

事实上，虽然哈里夫、林郁婷确实曾遭国际拳击协会取消参赛资格，理由是“有XY染色体”，但也有专家指出这样的判定有争议。

人权团体“体育权利联盟”（Sports & Rights Alliance）主任佛罗伦萨（Andrea Florence）则向DW表示，哈利夫和林郁婷都是霸凌与虚假指控的受害者，“让人无法接受”。

佛罗伦萨认为，“打著‘公平竞争’的幌子、对女性身体过分的怀疑揣测，这根源来自于有害的性别和种族的刻板印象”。

政治风波

这场性别争议也让国际奥会和国际拳击协会之间的恩怨浮上台面。前者是世界体坛最有权力的机构；后者是业余拳击运动的全球管理组织，有俄罗斯背景，且已不再获国际奥会正式承认。国际奥会批评国际拳击协会的检测標准不透明，且内部管理不善，甚至传出贪污问题。

2016年的里约奥运，国际业余拳击协会（AIBA，IBA的前身）卷入裁判操控比赛、舞弊的丑聞；2021年的东京奥运和今年的巴黎奥运，拳击赛事都不再由国际拳击协会主办，而是由国际奥会接手。

然而，国际奥会认为国际拳击协会并未积极改善内部管理问题，2022年甚至再度推选跟克里姆林宫有关联的俄国商人克列姆列夫（Umar Kremlev）为主席，此举让国际奥会不满。克列姆列夫曾多次批评国际奥会主席巴赫（Thomas Bach）。

图为国际拳击协会主席克列姆列夫2023年在印度出席一场记者会。（资料照） 图像来源: Sondeep Shankar/Pacific Press/picture alliance

虽然国际拳击协会不再主导奥运，但仍控制著世界锦标赛，而这正是哈利夫与林郁婷的性别检测争议爆发之处。

著有《体育性别》（Sporting Gender）一书、从事跨性别运动员研究的学者哈波（Joanna Harper）告诉DW：“在拳击领域，我认为这些组织没有一个是值得参考的典范。”

哈波认为，有些“居心不良者”试图从中获取政治资本。“有些人想以政治的方式证明，只要是无法以男女之别清楚划分的人都是男人、是在假扮成女人、想要毁掉女性运动。”

这场拳击性别争议将如何收场，一般认为哈利夫和林郁婷不太可能在巴黎奥运被解除资格，应可以继续参与比赛。至于长期而言，国际奥会可能会重新审视性别资格的政策，但哈波也指出，“没有什么单一的解决方法能让所有人都满意”。

（DW记者Jonathan Crane对此文有贡献）

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