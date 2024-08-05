奥运性别争议：国际拳总记者会被评一片混乱

奥运性别争议：国际拳总记者会被评一片混乱2024年8月6日
（德国之声中文网）国际拳击总会（IBA）週一（5日）召开记者会，原先对外宣称将说明哈利夫（Imane Khelif）与林郁婷为何不适合参加女子拳击赛事，但长达2个多小时的内容不仅未公开检测结果，过程还被《时代》杂志评为一片混乱（chaotic mess）。
IBA主席克列姆列夫（Umar Kremlev）透过视讯远端参加该记者会，但在约20分钟的开场演说中，先是批评巴黎奥运开幕式、指控国际奥委会主席巴赫（Thomas Bach）腐败，并称让哈利夫及林郁婷参加奥运赛“不公平”。
现场主持会议的IBA的执行长罗伯斯（Chris Roberts）则声称，IBA在2022年收到教练和选手投诉，因此安排哈利夫与林郁婷进行染色体检测，2023年世锦赛又再于印度检测1次，发现2人都有XY染色体，并将结果报告给选手，以利选手向国际运动仲裁法庭申诉，但林郁婷方面则未提出上诉。
罗伯特兹表示，IBA对检测内容很有信心，但因为“中华台北”与阿尔及利亚的拳击协会要求，因此无法公开性别检测内容。
除此之外，克列姆列夫被问及，若2名选手的检测在2022年就被IBA认定资格不符，为何直到2023年世锦赛才提出时，克列姆列夫则突然表态，称他“很尊重中国......台湾是中国的一部分”，并呼吁克列姆列夫泽呼吁2名选手“自证清白”，并说如果有人质疑他的性别，他会进行任何检测“证明我是一个真正的男人”。
对此，国际奥委会（IOC）发言人表示：“IBA记者会的内容和组织都已经说明，你需要知道有关该组织还有其可信度的一切”。
此前，国际奥委会曾表示，哈利夫和林郁婷都符合巴黎奥运参赛资格，而且奥运是依据护照来定义选手的性别与年纪。奥委会1日发布的声明写道：“每个人都有不受歧视从事运动的权利……这两位运动员是国际拳击协会（IBA）突然、武断决定下的受害者。”
国际奥会发言人亚当斯（Mark Adams）回应DW询问时也说：“这些运动员是不是女人？答案是肯定的，根据她们的资格条件，根据她们的护照，根据她们过往的经历。”
哈利夫：停止霸凌
阿尔及利亚拳击手哈利夫週日（4日）接受体育媒体SNTV访问。她形容自己因性别遭受的误解和仇恨言论“伤害了人类尊严”，并呼吁大众停止网络霸凌运动员。
“我要向世界上所有人传达一个信息，那就是要维护奥运的原则与宪章，不要霸凌任何运动选手，因为这会造成影响，很巨大的影响……这会击溃一个人，会扼杀人们的想法、精神和心灵，会制造对立。”
现年25岁的哈利夫强调，她不会让外界的闲言闲语和指控，阻止她替阿尔及利亚拿下巴黎奥运金牌。“我每週有两天会跟我的家人联络，希望他们不会太受影响……他们很担心我。老天保佑，让这场危机最后以一面金牌告终，那就会是最好的结果。”
週六（3日）的女子拳击66公斤级赛事，哈利夫以5比0击败匈牙利的夏莫里（Luca Anna Hamori），取得准决赛资格，同时也“保底”一面铜牌。
哈利夫上週四（1日）曾对上意大利选手卡里尼（Angela Carini），对方在比赛开始46秒内便宣布弃赛，哈利夫直接获得胜利。当时卡里尼的头部与鼻子遭受重击，说她“撑不下去”；她在赛场上跪地哭泣，且拒绝与哈利夫握手。
不过，卡里尼赛后接受意大利媒体《米兰体育报》访问，称这一连串争议让她难过；她也对自己没跟哈利夫握手表达了歉意，希望能跟她道歉并“拥抱她”。
“我生气是因为我的奥运（梦想）化为乌有了。”卡里尼说：“如果国际奥委会（IOC）认为她可以上场比赛，我尊重这个决定。”
与哈利夫同样面臨性别质疑的还有来自台湾的林郁婷。她参与女子拳击57公斤级赛事，2日和4日分别打败乌兹别克和保加利亚选手，晋级4强，至少一面铜牌入袋。
林郁婷4日表示：“很感谢全台湾愿意成为我的后盾，给我最大的支持和力量，那我也会带著这份力量，完成我的目标。”
为什么拳击赛成为焦点？
这波围绕女子拳击赛的争议，可以追溯到《卫报》上週的报道。该文指出，哈利夫和林郁婷去年因性别检测结果不合格，而遭国际拳击协会取消世界锦标赛资格；后来《哈里波特》作者J.K.罗琳（J.K. Rowling）在社群平台X上转发此文章，随后更把哈利夫与卡里尼的比赛形容为“男人在公共场合打女人”。
爱尔兰前拳王（Barry McGuigan）称国际奥委会的决定“错误”。意大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）认为比赛不公平：“有男性基因特征者不该获准参加女子赛事……这不是因为要歧视任何人，而是要保障女性运动员有权在公平条件下竞争。”
事实上，虽然哈里夫、林郁婷确实曾遭国际拳击协会取消参赛资格，理由是“有XY染色体”，但也有专家指出这样的判定有争议。
人权团体“体育权利联盟”（Sports & Rights Alliance）主任佛罗伦萨（Andrea Florence）则向DW表示，哈利夫和林郁婷都是霸凌与虚假指控的受害者，“让人无法接受”。
佛罗伦萨认为，“打著‘公平竞争’的幌子、对女性身体过分的怀疑揣测，这根源来自于有害的性别和种族的刻板印象”。
政治风波
这场性别争议也让国际奥会和国际拳击协会之间的恩怨浮上台面。前者是世界体坛最有权力的机构；后者是业余拳击运动的全球管理组织，有俄罗斯背景，且已不再获国际奥会正式承认。国际奥会批评国际拳击协会的检测標准不透明，且内部管理不善，甚至传出贪污问题。
2016年的里约奥运，国际业余拳击协会（AIBA，IBA的前身）卷入裁判操控比赛、舞弊的丑聞；2021年的东京奥运和今年的巴黎奥运，拳击赛事都不再由国际拳击协会主办，而是由国际奥会接手。
然而，国际奥会认为国际拳击协会并未积极改善内部管理问题，2022年甚至再度推选跟克里姆林宫有关联的俄国商人克列姆列夫（Umar Kremlev）为主席，此举让国际奥会不满。克列姆列夫曾多次批评国际奥会主席巴赫（Thomas Bach）。
虽然国际拳击协会不再主导奥运，但仍控制著世界锦标赛，而这正是哈利夫与林郁婷的性别检测争议爆发之处。
著有《体育性别》（Sporting Gender）一书、从事跨性别运动员研究的学者哈波（Joanna Harper）告诉DW：“在拳击领域，我认为这些组织没有一个是值得参考的典范。”
哈波认为，有些“居心不良者”试图从中获取政治资本。“有些人想以政治的方式证明，只要是无法以男女之别清楚划分的人都是男人、是在假扮成女人、想要毁掉女性运动。”
这场拳击性别争议将如何收场，一般认为哈利夫和林郁婷不太可能在巴黎奥运被解除资格，应可以继续参与比赛。至于长期而言，国际奥会可能会重新审视性别资格的政策，但哈波也指出，“没有什么单一的解决方法能让所有人都满意”。
（DW记者Jonathan Crane对此文有贡献）
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