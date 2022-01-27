奥运开幕在即 俄中展示紧密关系

（德国之声中文网）最先出场的是来自英国和瑞典的冰壶选手，截至2月20日，来自各国的奥运选手将在所谓的"闭环系统"中完成各项赛事，受疫情限制，只有极少数的观众获准现场观战。

中国著名篮球选手姚明和一名在中印边境冲突中受伤的中国军人参加了奥运火炬接力活动，整个火炬接力只持续了三天，出席奥运圣火点燃仪式的观众也同样寥寥无几。

俄罗斯总统普京现在俨然成了本届冬奥会的热门人物。预计普京将会出席周五举行的冬奥会开幕式，届时他将同中国领导人共同向世人展现俄中两国的团结。中国人民大学国际关系教授时殷弘表示："普京现在很忙，但他会来北京，因为他必须来。普京很清楚，俄罗斯离不开中国，中国也离不开俄罗斯。"

包括美国、英国和澳大利亚在内的多个西方国家宣布对本届冬奥会实施外交抵制，以示对中国人权状况的关注。但一些亲北京的外国政要则将出席北京冬奥会的开幕式。除俄罗斯总统普京之外，来自沙特阿拉伯、巴基斯坦和阿联酋等国的国家元首预计将会前来北京，欧洲方面则有波兰和塞尔维亚总统宣布将会出席北京冬奥会的开幕式。

联合国秘书长古特雷斯也会出席开幕式，上个月他曾对媒体表示，本次访华"并非政治性质"，"我们必须坚持奥林匹克理念，这也是我决定出席北京奥运会开幕式的原因。"

普习秀

俄罗斯总统普京周二再度指责西方试图让俄罗斯卷入一场战争。迄今为止，普京并没有明确表示，在京期间，他是否会同其他国家的领导人举行会晤。不过，普京同习近平即将举行的会晤已经引起广泛关注，这被普遍视为中俄加强合作的象征。随着北京和莫斯科同西方的关系日趋紧张化，中俄关系也日趋紧密。

克林姆林宫表示，普京和习近平将会就欧洲安全局势以及俄罗斯的立场展开"长时间"的交流，普京也会向习近平介绍俄罗斯同北约谈判的进展。

因伪造实验室数据欺瞒国际反兴奋剂机构的丑闻，俄罗斯仍受到集体禁赛制裁。同前两届奥运会一样，俄罗斯选手只能以俄罗斯奥委会名义参赛，不得使用俄罗斯国旗和国歌。

一般认为，普京周五前往北京之前，俄方将会公布此次访华行程的更多细节。莫斯科卡内基中心亚太项目专家迦巴耶夫（ Alexander Gabuev）表示："我认为双方将会签署一系列协定。"其中包括扩大西伯利亚输气管道容量的协定，这条输气管道从俄罗斯远东地区通往中国境内，全长四千公里。

莫斯科国立高等经济学院的中国问题专家卡辛（Vasily Kashin）也表示，"即便抛开当前国际局势不谈，普京本次的中国之行也非常重要，因为双方有可能会做出一系列重要决策。"

西方的立场

尽管中俄日趋紧密的合作关系有可能会引起西方的不安，但观察家们普遍认为，在乌克兰问题上，习近平会保持审慎态度。

国际战略研究中心的中国项目负责人伯尼·林（ Bonny Lin）表示，中国可能更希望乌克兰局势能够引起美国更多的外交关注，但中国则并不想选边站。她表示："中国已经说过，乌克兰发生武装冲突并不符合中国的利益。对中国来说最理想的状况就是，乌克兰局势既能吸引美国足够多的关注，使其无暇顾及印太事务，又不需要中国采取行动或付出代价。"

美国兰德公司(RAND Corporation)高级防务分析师格罗斯曼(Derek Grossman)说，美国要向该地区的其他盟友阐明，美国不会被乌克兰局势分心而忘记中国。

本周一，美国国务院发言人普莱斯(Neil Price)在新闻发布会上表示，拜登政府已经做好了在多条战线上同时开展外交工作的准备。"我们是一个大国。国务院是一个大部门。用一句老调重弹的老话讲就是，一边走路一边嚼口香糖并不会相互妨碍。"

（路透社）

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