奥运安保压力山大 法国恳请外国军警帮忙

（德国之声中文网）向外国请求警力援助的请求早在今年1月就以发出。法国内政部3月29日对外界披露，外国安保人员前来巴黎是为了提升奥运会的安全以及“观众体验”，并且“加强合作”。内政部还强调，重大国际活动的承办方时常会采取这种经典手段，并举例称，2022年卡塔尔男足世界杯期间，法国派遣了200名宪兵；2023年法国橄榄球世界杯期间，其他欧洲国家也有160余名警员前来法国。

此外，法国三军总参谋部发言人高迪利埃上校(Pierre Gaudillière)透露，法国国防部还请求其他国家“提供少量军事人员”，以在奥运会期间协助执行“非常具体的任务”。波兰国防部已经确认将派遣包括嗅探犬、训狗员在内的军事团队前往巴黎奥运会，协助嗅探爆炸物、打击恐怖主义。德国也在三月中旬宣布和法国签署了一份安保协议，在今年夏天的足球欧锦赛(德国为承办国)以及巴黎奥运会期间互派警员协助安保。

组委会计划，在奥运会期间，法国本身每天也投入4.5万名警察及宪兵。法国政府还计划动用约1.8万名军人以及约2万名私企保安参与奥运保障工作。

奥运未至 巴黎服务生赛跑先行

巴黎奥运会遭恐袭吗？

安全问题是巴黎奥运会组委会面临的最大挑战之一。这座多次遭受过极端伊斯兰份子恐怖袭击的城市将在7月底到8月底之间迎来1500万名游客。尤其是在7月底的奥运会开幕式，大量民众会聚集在塞纳河堤岸或者船只上，对安保人员构成巨大压力。法新社援引法国情报机关知情人士称，开幕式的方案已经进行了相应修改，观众数量被下调到了30万人；情报机关甚至还在试图说服内政部大幅缩水甚至取消风险颇高的运动员入场仪式。

一星期前，莫斯科近郊的一座音乐厅遭到了恐怖袭击，造成了一百多人丧生，恐怖组织“伊斯兰国”宣称对此负责。法国政府随后也相应地将安全警戒提升到最高级别。

（美联社、法新社）

2024年哪些国际体育赛事值得关注？ 欧洲男子手球锦标赛 2024年度的欧洲男子手球锦标赛将于1月10日至28日在德国举行。总共有24支球队参赛。赛场分布在包括曼海姆、柏林、慕尼黑、汉堡和科隆在内的5个城市。决赛将在科隆举行。今年夺冠的热门球队是丹麦队。在这之前丹麦已经三次摘取过锦标赛冠军。

2024年哪些国际体育赛事值得关注？ 世界游泳锦标赛 2024年游泳世锦赛将于2月2日至18日在卡塔尔多哈进行。多哈游泳世锦赛包含游泳、跳水、花样游泳、水球、公开水域和高台跳水6个项目，共将产生76枚金牌。本届世锦赛也将是运动员获取同年巴黎奥运会入场券的一次重要机会。今年德国游泳协会将只派出3名女运动员和7名男运动员参加本届游泳世锦赛。

2024年哪些国际体育赛事值得关注？ 国际雪车联合会世界锦标赛 2月19日到3月3日，国际雪车联合会世界锦标赛将在德国北威州藻厄兰（Sauerland）地区举行。这也将是藻厄兰继1995年、2000年、2003年和2015年之后第5次承办这项体育赛事。每年冬季藻厄兰地区都会吸引来大量游客在这里从事冬季冰雪运动项目。

2024年哪些国际体育赛事值得关注？ 世界男子冰球锦标赛 一年一度的世界男子冰球锦标赛今年将在捷克举行。赛场设在布拉格和俄斯特拉发。去年摘银的德国队今年更是拥有夺冠的决心。外界都十分关心在北美打职业联赛（NHL）的德国冰球明星莱昂·德拉扎伊特尔（Leon Draisaitl）是否能参加今年的锦标赛。今年的北美冰球职业联赛赛期将从4月底开始。

2024年哪些国际体育赛事值得关注？ 欧洲田径锦标赛 第26届欧洲田径锦标赛，将于6月7日至12日在意大利罗马举行。这是罗马第二次主办欧洲田径锦标赛。此次锦标赛共设50个项目。不过所有参赛选手是不是会百分之百地投入到比赛中，还值得观察，因为毕竟今年更重要的赛事是巴黎奥运会。

2024年哪些国际体育赛事值得关注？ 欧洲足球锦标赛 今年的欧洲杯（欧洲足球锦标赛）将于6月14日至7月14日在德国举办。欧洲足球锦标赛每4年举办一次。今年总共有23支球队参加，其中就包括卫冕冠军意大利队。今年的夏天在德国是否会重新上演2006年的“夏日童话”？还且让我们拭目以待。

2024年哪些国际体育赛事值得关注？ 2024年环法自行车赛 今年的环法自行车赛将在6月29日登场。今年的比赛起点设置在意大利佛罗伦萨，终点在法国尼斯。由于奥运会在巴黎举行，所以环法自行车赛历史上首次不在巴黎举行决赛。女子比赛在8月12日至18日举行。终点在法国阿尔普迪埃兹（Alpe d'Huez）。

2024年哪些国际体育赛事值得关注？ 夏季奥运会 今年的巴黎奥运会将在7月26日举行开幕式。奥运会的各项比赛并不仅限于在巴黎和周边地区举行。例如帆船比赛将在马赛附近举行。冲浪比赛则被安排在塔希提岛（又译大溪地，Tahiti）。巴黎曾先后于1900年和1924年两次举办夏季奥运会。

2024年哪些国际体育赛事值得关注？ 美洲杯帆船赛 美洲杯帆船赛是赛艇运动中保存的最著名也是最古老的一项体育比赛。今年的决赛将于10月在巴塞罗那举行。比赛奖杯是银质大口水罐，奖励给来自不同国家的两艘帆船之间举行的九局五胜制比赛的胜者。

2024年哪些国际体育赛事值得关注？ 欧洲女子手球锦标赛 2024年度的欧洲女子手球锦标赛将于11月28日至12月15日在奥地利、匈牙利和瑞士三国举办。决赛定于12月15日在奥地利首都维也纳的体育馆举行。资格赛将在今年4月初之前结束。 作者: Andreas Sten-Ziemons



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