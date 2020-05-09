奥运冠军劳丽诗微博遭禁言 会否步郝海东后尘？

(德国之声中文网) 劳丽诗今年5月26日转发了武汉作家方方的一条题为"痛惜！护士小霞走了，曾援汉晕倒在抗疫一线"的微博。随后，这条微博遭到了许多网民的围攻，有人指责劳丽诗"转发方方这种造谣生事的，为虎作伥"，还有人责问她"良心何在"。

劳丽诗也不甘示弱地回击说"转发条微博引来一群神经病"、"突然很开心，因为没有活成你们喜欢的样子，要是活成你们这些人赞美的样子，我立马从十米台跳下，跳水池没水的那种"。她的回应，也再次在评论区引发两派网民互相叫骂。

在此后一个多月时间里，不论劳丽诗在微博上发表怎样的内容，几乎都能在评论区引起一场"混战"；而劳丽诗本人也在持续地进行回击、删除评论、拉黑用户等操作。她的微博关注度也在这段时间里不断攀升。6月3日她的一则微博写道："错的是一群网络无脊椎动物横行，到处欺负老实人、欺负善良人，动辄以'不喜欢你可以滚出中国'这样弱智一样的言论攻击别人，请记住，没有任何人有义务把自己热爱的土地让给无脊椎动物，让其成为无脊椎动物的乐园，今日不行，以后也绝不行。我本善人，遇蛆则刚！"更是获得了5万余个"赞"、7400余条转发。

7月18日，"维权网"通过推特披露，劳丽诗的微博账号遭到了禁言一年的处罚。劳丽诗本人也在两天后新开了推特账号，确认了这一消息。

目前，劳丽诗的微博账号依然可以正常查看，最近发表内容停留在7月13日。引起广泛争议的两条帖子也并没有被删除。

在中国国内的媒体上，劳丽诗最近一次公开露面是在7月8日。当天的广州国际建筑装饰博览会开幕式上，劳丽诗作为一款新型涂料的商业代言人作了发言。稍早前的6月20日，劳丽诗作为植树造林倡议者，在广州南沙湿地公园参加了广东省林业局的"广东林业·腾讯网友植树节"现场植树活动。

劳丽诗曾经在2004年雅典奥运会上获得女子双人10米跳台跳水冠军，以及女子10米跳台跳水亚军。2010年退役后，一度在共青团广东省委内任职，但是在几年后离开体制，从事淘宝网店业务，主营首饰经销。她的淘宝网店目前也可以正常访问。

中国足坛名宿郝海东

像郝海东一般遭封杀?

劳丽诗的微博账号遭禁言，让人不禁联想起中国足坛名宿郝海东不久前的遭遇。以"口无遮拦"著称的郝海东今年5月2日在微博转载一篇有关在文革期间被迫害致死的北大才女林昭的文章，并评论指出："一个民族一个国家一个社会连说真话都要干预了，是这个民族的悲哀是这个国家的悲哀是这个社会的悲哀，更是我们每一个人的悲哀。"这条微博被部分网民解读为"支持方方"。

曾担任湖北省作协主席的方方（本名汪芳）在武汉封城期间陆续在中国网络上发表日记，引发争议，尤其在其日记将发行英文和德文版的消息传出后，这位作家遭遇的网络暴力不断升级。多名发声支持她的学者也受到牵连。

与劳丽诗相似，郝海东在微博上也不断回击攻击他的网民。不过，"郝大炮"与"爱国网民"之间的论战在6月初戛然而止：6月4日，郝海东和同为体坛名宿的妻子叶钊颖在网络上宣布成立"新中国联邦"，他的微博账号很快就遭到清空。据他本人后来披露，他和妻子在中国国内的银行账号也已被冻结，家人也被当局约谈。郝海东近年来一直居住在西班牙。

目前暂不清楚居住在广州的劳丽诗是否也会遭到中国当局的全面封杀。

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