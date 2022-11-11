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奥林匹克运动会，有冬季和夏季以及残疾人奥运会之分，每四年一届，是体育界最高盛事。
奥林匹克运动会最早起源于古希腊，因举办地在奥林匹亚而得名。19世纪末由法国的顾拜旦男爵创立了真正意义上的现代奥林匹克运动会。从1896年开始奥林匹克运动会每四年就举办一次（曾在两次世界大战中中断过三次），会期不超过16天。奥运会标志是五环，象征全世界和平与友谊。
据港媒报道，一名在公开场合观看东京奥运会转播时挥舞港英旗的香港市民，成为第一个因侮辱中国国歌而被监禁的人。
印度女孩沛雅沙玛梦拼尽全力要成为女摔跤手。面对家人的不谅解和社会成见，她依然勇往直前。现在她有机会在家人和奥运铜牌摔跤手萨克马力面前证明自己的实力。
继奥运会后，成都世界乒乓球团体锦标赛成为中国第一个重大体育赛事。然而，主办地的抗疫封城及其经济后果使喜好乒乓球的中国人心情大打折扣。
1972年9月5日，参加慕尼黑奥运会的11名以色列人惨遭恐怖分子杀害，震惊全球。直到今天，德国当局的糟糕应对依然为人诟病。惨案也让慕尼黑奥运永远蒙羞，更让德国政府借奥运树立开放宽容形象的努力化为泡影。
1972年慕尼黑奥运会巴勒斯坦恐怖分子杀害以色列运动员事件受害人遗属赔偿纠纷终获解决。不过，此前数星期的激烈情感冲突再度显示，此次恐袭事件造成的创伤在以色列可能永远不会愈合。即使半世纪过去了，当年捉襟见肘的德国警察所犯的错误仍令人哑然无语。以下是相关问答。
在慕尼黑举行的欧锦赛大获成功，要求再次申办奥运的呼声重又高涨。若然成为东道主，德国将面临哪些问题？
曾赢得多面奥运金牌的英国田径运动员莫法拉在一部即将播出的纪录片中透露，他在年幼时曾经是儿童人口贩运的受害者。
北京冬奥会的明星、自由滑雪运动员谷爱凌将成为美国盐湖城申办冬奥的大使。从“为国争光”的中国健儿到美国申奥大使，这一身份转换在中国引起讨论。
受疫情影响，亚奥理事会周五宣布原定于今年九月的杭州亚运会将延后举办，而去年已经推迟过一次汕头亚青会也宣布取消。
在北京冬奥会上夺得两金一银的谷爱凌也许没有想到，她代表中国队，而不是美国队参赛会给自己带来这么多争议。这位在美国出生长大的运动员和模特，数天前从北京回到美国。在接受采访时，她回答了为何代表中国参加冬奥的提问，并提到网暴。
美联社报道称，在北京冬奥会召开前后的1月到3月，中国官方聘用一家美国公司来组织网红在Instagram和TikTok上推介北京冬奥会。虽然官媒并未隐瞒此事，不过根据美国司法部披露的文件，相关宣传项目中存在不合规行为。
国际人权组织“人权观察”（ HRW ）德国部主任抨击国际奥委会主席对中国“卑躬屈膝”，并批评国际足联主席决定在今年世界杯之前搬到卡塔尔居住是发出错误信号。
乌克兰残奥队在北京冬季残奥会上刷新奖牌记录，奖牌数仅次于中国。而随着残奥会即将进入尾声，等待乌克兰运动员的是艰辛的返乡之路。
國民黨前主席洪秀柱2月親赴中國參加北京冬奧，並與中國全國政協主席汪洋會面。返台後，她首度接受外國媒體訪問。她向德國之聲透露，2022年她將有機會走訪新疆再教育營。此外，她還跟汪洋談了什麼？
在美国驻华大使职位空悬一年多后，新任大使尼古拉斯·伯恩斯周五率领使团成员抵达中国。伯恩斯走马上任之际，正值美中关系处于数十年来低谷的时期。双边最新的摩擦包括美国对北京冬奥发起外交抵制，以及中国在外交上对俄罗斯的支持。
3月4日晚，2022年冬残奥会在北京开幕。20名乌克兰运动员在俄罗斯入侵后逃离基辅等地，辗转来到北京参赛。先前，国际残奥委会迫于内部压力，宣布禁止俄罗斯和白俄罗斯运动员参赛。但中国官方媒体均未报道这一禁赛决定，网管当局也禁止该消息在社媒传播。
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