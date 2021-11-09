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奥林匹克运动会，有冬季和夏季以及残疾人奥运会之分，每四年一届，是体育界最高盛事。
奥林匹克运动会最早起源于古希腊，因举办地在奥林匹亚而得名。19世纪末由法国的顾拜旦男爵创立了真正意义上的现代奥林匹克运动会。从1896年开始奥林匹克运动会每四年就举办一次（曾在两次世界大战中中断过三次），会期不超过16天。奥运会标志是五环，象征全世界和平与友谊。
距北京冬奥会３个月，国际工会联合会（ITUC）就该国人权状况对中国共产党和国际奥委会提出批评。
德国记者协会和驻华外国记者协会都要求国际奥委会确保外国记者在北京冬奥会期间可以自由畅通地进行报道，美方也表示支持，但对于是否抵制则没有明确回应。
《奥格斯堡汇报》评论指出，向年轻的运动员们发出抵制北京冬奥的呼吁是错误的，需要的是彻底改革的国际奥委会。德国《日报》则关注了彭帅事件，表示中国政府看起来并不想公开反思“情妇”的问题。
距2022北京冬季奥运会开幕还剩100天。它将是一次不同寻常的奥运：不仅是因新冠疫情，也因有关主办国涉嫌侵犯人权、破坏环境、窃取技术的争议不断。
人权组织呼吁抵制北京冬奥会，以唤起国际社会对新疆人权状况的关注。而对实行专制统治的中国共产党来说，举办奥运会则是一次展示其“制度优越性”的绝佳机会。
中国新一波疫情再次爆发，较严重的内蒙古额济纳旗已禁止居民及游客出门。离北京冬奥开幕只剩约一百天，採「清零政策」的中国政府防疫压力也越来越大。北京冬奥组委10月25日发布了《防疫手册》。
2022冬奥圣火已抵达北京，但在中国进入最后筹备期时，人权活动人士也纷纷表达抗议、要求国际社会抵制赛事，他们提出了哪一些方式?
按照传统，2022年北京冬奥会的圣火在古奥林匹亚赫拉神庙遗址点燃。虽然抗议声音犹在，但此次奥运圣火传递不会像2008年那样，直面抗议的尴尬。
北京冬奥会圣火交接仪式举行前夕，两名活动人士在雅典卫城拉起雪山狮子旗和写有“光复香港，时代革命”的横幅，并高呼“抵制北京冬奥会”等口号，随后被警方带走。
国际奥委会10月13日表示，不会就人权问题向2022年冬奥会东道主中国施压。此前，一些人权组织认为，鉴于中国当局在新疆地区的种族灭绝行为，国际奥委会应当推迟赛事或者改变主办国。
德国即将退位的体育高官建议接受美国众议院议长佩罗西"外交抵制"北京冬奥的主张。目前只有俄罗斯总统普京明确表达将亲自出席冬奥。
关于北京冬季奥运会的好消息是，同东京奥运空无一人的比赛场馆不同，北京东奥可能会出现座无虚席的热闹场面。但坏消息却是，中国政府以防疫为由，并不欢迎境外观众前来观赛。
北京冬奥将在2022年2月4日揭幕，在东京奥运成功举办后，外界关注中国会推出什么样的防疫措施。目前可以确定的是，海外观众将无缘参与。
印度羽毛球运动员辛度（PV Sindhu）是世锦赛的女子单打冠军，两度在奥运会上夺牌。这位印度最棒的羽毛球运动员向德国之声讲述了她的故事和思考。
俄罗斯媒体报道，该国总统普京将出席北京冬奥会，成为第一个宣布出席的外国元首。国际奥委会宣布，将借鉴东京奥运做法制定冬奥会防疫措施，并向参赛者提供疫苗接种。
随着菅义伟首相宣布无意竞选连任，长期执政的自民党正设法找到一位深孚众望的新主席，在即将举行的大选中明显获胜。
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