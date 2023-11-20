为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
奥林匹克运动会，有冬季和夏季以及残疾人奥运会之分，每四年一届，是体育界最高盛事。
奥林匹克运动会最早起源于古希腊，因举办地在奥林匹亚而得名。19世纪末由法国的顾拜旦男爵创立了真正意义上的现代奥林匹克运动会。从1896年开始奥林匹克运动会每四年就举办一次（曾在两次世界大战中中断过三次），会期不超过16天。奥运会标志是五环，象征全世界和平与友谊。
德国首都柏林正摩拳擦掌准备申办2036年夏季奥运会。但这项计划引起了批评和质疑。
国际奥委会表示，俄罗斯奥委会将无法继续获得任何官方资助。而对于是否允许俄罗斯运动员参加2024年巴黎奥运会仍有待商榷。
诺贝尔基金会宣布撤销对俄罗斯、白俄罗斯和伊朗大使参加今年诺贝尔奖颁奖典礼的邀请。俄罗斯和白俄罗斯两国运动员通过参加杭州亚运会获取参加2024年巴黎奥运会资格的打算落空，国际奥委会宣布“因技术原因不可行”。
乌克兰政府不希望本国运动员与俄罗斯人同台竞技。但是一些人认为，这是发出错误的信息，可能将国际体育赛场拱手让给俄罗斯的宣传机器。乌克兰奥运冠军谴责奥委会主席“允许恐怖分子参加国际活动”。
彭帅事件虽然悬而未决，国际网球联合会仍决定今年在中国举行一系列赛事。2021年11月，中国网球双打选手彭帅在网络发表文章，对一名中共高级官员做出性侵指控后从公众视野消失。
尽管乌克兰战争仍在进行，但在满足一定条件下，俄罗斯和白俄罗斯的运动员们将被允许重新参加国际比赛。国际奥委会（IOC）将决定这种规定是否适用于奥运会。
据乌克兰官方统计，俄乌战争至今已有超过200名乌克兰运动员和教练在战斗中丧生。乌克兰总统泽连斯基表示，若国际奥委会允许俄罗斯和白俄罗斯参加2024巴黎奥运，乌克兰将抵制比赛。
国际奥委会主席巴赫（Thomas Bach）建议，允许俄罗斯和白俄罗斯运动员以中立身份参加2024年巴黎奥运会，这一消息引起国际政界强烈反应。35个欧洲国家在周五会议上表示，反对有条件的允许白俄罗斯和俄罗斯重新参加奥运会的计划。
乌克兰遭受狂轰滥炸之际，是否应准许俄罗斯和白俄罗斯运动员参加2024年巴黎夏季奥运会？相关的争论愈演愈烈。主办方巴黎市长安妮·伊达尔戈日前也已明确表示，她反对俄罗斯和白俄罗斯参加奥运会。
《南德意志报》注意到，这个冬季的残疾人冰雪竞技场上，曾在北京冬残奥上大放光彩的中国运动员却不见踪影。难道冬奥上的辉煌只是昙花一现？
2022年即将进入尾声。这一年，中国举办了北京冬奥、上海经历封城、佩洛西访台引发北京震怒、习近平在20大后迈入第三任期、民众因不满防疫政策手持白纸示威、清零戛然结束....中国今年发生了哪些大事件？
像今年这样，体育运动被政治辩论蒙上厚厚一层阴影的状况前所未见。卡塔尔世界杯和中国奥运会确实都存在争议，但大部分德国人还是希望体育运动不要和政治掺和在一起。
据港媒报道，一名在公开场合观看东京奥运会转播时挥舞港英旗的香港市民，成为第一个因侮辱中国国歌而被监禁的人。
1972年9月5日，参加慕尼黑奥运会的11名以色列人惨遭恐怖分子杀害，震惊全球。直到今天，德国当局的糟糕应对依然为人诟病。惨案也让慕尼黑奥运永远蒙羞，更让德国政府借奥运树立开放宽容形象的努力化为泡影。
1972年慕尼黑奥运会巴勒斯坦恐怖分子杀害以色列运动员事件受害人遗属赔偿纠纷终获解决。不过，此前数星期的激烈情感冲突再度显示，此次恐袭事件造成的创伤在以色列可能永远不会愈合。即使半世纪过去了，当年捉襟见肘的德国警察所犯的错误仍令人哑然无语。以下是相关问答。
在慕尼黑举行的欧锦赛大获成功，要求再次申办奥运的呼声重又高涨。若然成为东道主，德国将面临哪些问题？
© 2023 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式