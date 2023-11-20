奥林匹克运动会，有冬季和夏季以及残疾人奥运会之分，每四年一届，是体育界最高盛事。

奥林匹克运动会最早起源于古希腊，因举办地在奥林匹亚而得名。19世纪末由法国的顾拜旦男爵创立了真正意义上的现代奥林匹克运动会。从1896年开始奥林匹克运动会每四年就举办一次（曾在两次世界大战中中断过三次），会期不超过16天。奥运会标志是五环，象征全世界和平与友谊。