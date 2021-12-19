奥运举办在即 中国如临大敌

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北京冬奥会即将在二月初开幕。坚持清零政策的中国全面戒备，唯恐疫情扩散。但专家认为，奥密克戎在中国蔓延只是时间上的问题。
北京冬奥会临近，中国多个城市却爆出新冠感染疫情。中国迄今的防疫政策面临考验，一旦失败将造成巨大后果，而且全世界都会感受到影响。
国际货币基金组织总干事格奥尔基耶娃表示，在奥密克戎变种蔓延的背景下，中国若继续坚持“零容忍”的严格防疫政策，将给本国经济以及世界经济都造成严重负担。港大微生物学教授袁国勇表示，希望奥密克戎变种能够进化成为一种只导致普通感冒的冠状病毒。
冬奥和春节即将到来之际，中国已有多个城市发现了奥密克戎病例，其中也包括防疫措施最为严厉的北京。坚持"清零"的中国防疫政策正面临着前所未有的考验。
北京冬奥会严格的新冠测试规则引发争议。其PCR检测的 CT 值设置的标准高于西方许多国家，这意味着，在出发前检测为阴性的运动员在抵达中国后，可能被检测为阳性。国际奥委会独立专家组的首席卫生专家麦克洛斯基对中国的做法发出回应。
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