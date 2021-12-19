 奥运举办在即 中国如临大敌 | 科技环境 | DW | 25.01.2022

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科技环境

奥运举办在即 中国如临大敌

北京冬奥会即将在二月初开幕。坚持清零政策的中国全面戒备，唯恐疫情扩散。但专家认为，奥密克戎在中国蔓延只是时间上的问题。

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