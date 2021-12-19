奥运举办在即 中国如临大敌

中国新冠测试“高门槛”引争议

北京冬奥会严格的新冠测试规则引发争议。其PCR检测的 CT 值设置的标准高于西方许多国家，这意味着，在出发前检测为阴性的运动员在抵达中国后，可能被检测为阳性。国际奥委会独立专家组的首席卫生专家麦克洛斯基对中国的做法发出回应。