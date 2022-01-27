奥米克戎新变体带来的再感染风险有多高？

今年一月份感染奥米克戎，现在就安全了？这可不一定。 新亚种变体BA.2便可能导致再度感染。
（德国之声中文网）感染过奥米克戎的人最初感到安全。毕竟，感染后，人体会产生病毒抗体。接种了疫苗的人安全感更强。然而，随着时间的推移，感染和接种提供的保护会逐渐消失--有时快于人们的想象。
同此前的其它变体一样， 奥米克戎新变体BA.2 带来一个重要问题：我们仍能依赖此前感染提供的自然保护，或疫苗接种带来的保护？去年底出现的奥米克戎变体曾引发迄今最大规模的冠状病毒大流行，感染者通常只出现轻微症状。但这一变种比其前辈更具传染性。即使接种了疫苗甚至打了加强针，已康复者也有可能再度染疫，
而BA.2 可能比奥米克戎"原始版"（ BA.1）传染性更强。不过，科学家对此尚未完全态度一致。一些科学家甚至认为，我们面对的是一种全新的病毒，而非新冠SARS-CoV-2 奥米克戎亚种。
来自英国的初步数据显示，有些人同时感染奥米克戎首个变体 BA.1 和亚变体 BA.2。这与美国田纳西州范德比尔特大学医学中心的报告不谋而合。美国医学家们告诉德国之声，他们手上已有再度感染奥米克戎的患者。
波士顿塔夫茨大学医学院副教授多伦（ Shira Doron ）却指出，她未遇到过一例再度感染奥米克戎病例。她分析，报告为再感染的病例实际上可能是"假阳性"。她说，"每当我得知再度感染病例，我都会鼓励当事人再做一次检测。在后续测试中，我经常看到阴性结果。"
丹麦 2 月底的一项研究结果显示，再度感染虽可能，但极罕见。 研究人员从 2021 年 11 月下旬到 2022 年 2 月中旬观察了大约 180 万个与奥米克戎感染波有关的病例，共记录到 187 例再度染疫，其中 47 人同时感染 BA.1 和 BA.2。
47：180 万，这一低比率表明，再感染确属例外。不过，情况也可能会随着我们监控的时间点不同而生变。
加利福尼亚大学旧金山分校医学教授甘地（ Monica Gandhi ）表示，奥米克戎再感染现象会有可能比丹麦研究结果所显示的更普遍。她说，感染或加强针注射后产生的抗体只能维持约4个月，而一旦这一保护消失，接种者在病毒面前便再次变得脆弱。
与此同时，以色列研究人员则持谨慎乐观态度。该国卫生部顾问科恩（Cyrille Cohen）称，他们收集到的数据显示，两月内再染疫的情况极少，在 11 月至 2 月初检测呈阳性的 250 万人中，仅发现数百人是二度感染。
有关BA.2 的起源，专家们也无定见。2 月底，世卫组织的一份文件将新变体BA.2 列为"应关注变体"，仍属奥米克戎毒株。
科恩确信，BA.1 和 BA.2 在基因上相似。这位以色列医生表示，鉴于此，我们不太可能经历 BA.2 感染大潮，原因就在于，很多人已具备对 BA.1的免疫力。
不过，也有专家持不同看法。 2 月中旬的一项日本研究表明，BA.1 和 BA.2 之间存在显着的遗传差异，可能大于我们此前的设想。
日本科学家们在研究报告中写道，BA.2 在基因上与 BA.1 大不相同，应以专门的希腊字母表示，应被确认是原始冠状病毒的独立变体。报告称，研究发现， BA.2 变体不仅比 BA.1 更具传染性，而且更善于欺骗我们的免疫系统。
然而，日本专家们的研究对象是"准病毒"，而非真正的 BA.2。如此，若该研究团队对真实患者做测试，可能会得出不同结论。
事实证明，在大瘟疫期间，疫苗能起到强大预防染疫作用。虽然接种疫苗者仍可能再感染，但出现严重病程的可能性要小得多。
简言之，涉及再感染问题，目前还只能说：结果尚不清楚。
上月发表的一项来自奥地利的研究报告显示，首次接触的冠状病毒是奥米克戎变体的未接种者只会产生针对 BA.1 变体的抗体，就此，研究人员们认为，这些人很可能无法预防其它新冠变体。
美国的一项研究表明，接种疫苗者感染 BA.1 变体后，能产生对付 BA.2 的强大抗体。该研究报告的作者写道："唯一未能检测到抗体的是未接种疫苗者。"
再感染风险在很多方面依旧成谜。不过，有一点是肯定的：BA.2 正迅速传播，其传染性似乎要比奥米克戎的首个变体 BA.1 高出30%。
2 月初起，BA.2 在欧洲传播。至3月中旬，德国染疫数量创历史新高。何时是尽头，现在还看不到。
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