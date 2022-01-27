奥米克戎新变体带来的再感染风险有多高？

（德国之声中文网）感染过奥米克戎的人最初感到安全。毕竟，感染后，人体会产生病毒抗体。接种了疫苗的人安全感更强。然而，随着时间的推移，感染和接种提供的保护会逐渐消失--有时快于人们的想象。

同此前的其它变体一样， 奥米克戎新变体BA.2 带来一个重要问题：我们仍能依赖此前感染提供的自然保护，或疫苗接种带来的保护？去年底出现的奥米克戎变体曾引发迄今最大规模的冠状病毒大流行，感染者通常只出现轻微症状。但这一变种比其前辈更具传染性。即使接种了疫苗甚至打了加强针，已康复者也有可能再度染疫，

而BA.2 可能比奥米克戎"原始版"（ BA.1）传染性更强。不过，科学家对此尚未完全态度一致。一些科学家甚至认为，我们面对的是一种全新的病毒，而非新冠SARS-CoV-2 奥米克戎亚种。

可能再度染疫

来自英国的初步数据显示，有些人同时感染奥米克戎首个变体 BA.1 和亚变体 BA.2。这与美国田纳西州范德比尔特大学医学中心的报告不谋而合。美国医学家们告诉德国之声，他们手上已有再度感染奥米克戎的患者。

波士顿塔夫茨大学医学院副教授多伦（ Shira Doron ）却指出，她未遇到过一例再度感染奥米克戎病例。她分析，报告为再感染的病例实际上可能是"假阳性"。她说，"每当我得知再度感染病例，我都会鼓励当事人再做一次检测。在后续测试中，我经常看到阴性结果。"

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 疫情再起 中国多地发生疫情，鉴于感染人数不断上升，多个城市实施了封锁措施。大规模核酸测试，学校停课，小区实施封闭式管理。中国卫健委统计，3月27日0—24时，新增确诊病例1275例，本土病例1219例。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 空荡的市区 越来越多的城市开启防疫限制，包括上海。病毒的传播令民众不安，同时，缺乏透明性和一致性的防疫措施也引发民怨。路透社报指出，在社交媒体上，批评性的帖子很快就被删除。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 迪士尼乐园暂时关闭 尽管按照国际标准来说，上海新增病例数量很低，不过当地还是出台了严格的防控措施，上海迪士尼乐园也暂时停业。去年10月末，一名女士入园游玩后被确认新冠病毒检测呈阳性，上海迪士尼乐园的3万多名游客被要求接受核酸检测后方可离园。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 方舱医院再现 随着新一轮疫情在多省蔓延，各地也再次建起方舱医院。央视新闻报道，国家卫生健康委医政医管局局长焦雅辉指出，目前建成或在建方舱医院有33家，分布在12个省份。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 上海最终也封城 疫情以来一直坚称“不会封城”的上海，3月27晚间突然宣布自次日开始采取“分区分批封控”并进行交通管制。封控前夕，许多住宅小区临时“解禁”开放民众外出采购物资，超市再现抢菜之乱引发民怨。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 香港疫情大爆发 数周前香港爆发大规模疫情，以奥密克戎(Omicron)变异株为主。每日逾万人染疫。医院、殓房一度人满为患。不过近日确诊数字已连续三天少于二万、渐趋平稳，专家指香港已经出现群体免疫。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 清真寺临时成为接种中心 为了扩大疫苗接种率，香港的九龙清真寺临时成为疫苗接种中心。香港公务员事务局局长聂德权表示呼吁已接种疫苗的民众接种加强针，以维持疫苗保护力。他还指出，港府的目标是尽快提高第二季新冠疫苗的接种率至9成，并尽一切所能便利长者和儿童接种疫苗。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 香港与病毒共存？ 尽管这波疫情尚未结束，香港特首林郑月娥还是在本周一（3月21日）在记者会上宣布最新松绑政策，包括取消禁飞令丶缩短旅客的酒店检疫期丶学校复课，并表明暂缓全民检测。她也表示4月1日起取消对英国丶美国丶加拿大等9国禁飞令。香港大学医学院公布最新疫情数据推算，估计目前已有6成港民，约440万人染疫，绝大部分人正在康复或已康复，高峰期已经过去。

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 等待恢复正常 受防疫措施影响的民众们纷纷在社交网络上表达自己的观点。有人在微博上写道："香港、上海和深圳分别用了三种不同的防疫模式。香港状况最差但会首先开放，深圳最有效，而上海也许是最累，最痛苦的。"

奥密克戎汹汹来袭 上海也封城 欧美开始“与病毒共存” 尽管欧洲的感染数字依然居高不下，但各个国家正在讨论实施放宽措施。德国3月末取消了大部分防疫措施，只有对民众和公共生活限制较少的"基础保护"。例如将只在医院、护理院和公交车、火车和飞机里要求人们戴口罩，以及只在中小学校和养老院进行定期新冠检测。此外，各个联邦州可根据需要，自行决定在个别的疫情高发地区实施更严格的防疫限制措施。



再感染罕见？

丹麦 2 月底的一项研究结果显示，再度感染虽可能，但极罕见。 研究人员从 2021 年 11 月下旬到 2022 年 2 月中旬观察了大约 180 万个与奥米克戎感染波有关的病例，共记录到 187 例再度染疫，其中 47 人同时感染 BA.1 和 BA.2。

47：180 万，这一低比率表明，再感染确属例外。不过，情况也可能会随着我们监控的时间点不同而生变。

加利福尼亚大学旧金山分校医学教授甘地（ Monica Gandhi ）表示，奥米克戎再感染现象会有可能比丹麦研究结果所显示的更普遍。她说，感染或加强针注射后产生的抗体只能维持约4个月，而一旦这一保护消失，接种者在病毒面前便再次变得脆弱。

与此同时，以色列研究人员则持谨慎乐观态度。该国卫生部顾问科恩（Cyrille Cohen）称，他们收集到的数据显示，两月内再染疫的情况极少，在 11 月至 2 月初检测呈阳性的 250 万人中，仅发现数百人是二度感染。

BA.2 - 不过是另一个奥米克戎？

有关BA.2 的起源，专家们也无定见。2 月底，世卫组织的一份文件将新变体BA.2 列为"应关注变体"，仍属奥米克戎毒株。

科恩确信，BA.1 和 BA.2 在基因上相似。这位以色列医生表示，鉴于此，我们不太可能经历 BA.2 感染大潮，原因就在于，很多人已具备对 BA.1的免疫力。

不过，也有专家持不同看法。 2 月中旬的一项日本研究表明，BA.1 和 BA.2 之间存在显着的遗传差异，可能大于我们此前的设想。

日本科学家们在研究报告中写道，BA.2 在基因上与 BA.1 大不相同，应以专门的希腊字母表示，应被确认是原始冠状病毒的独立变体。报告称，研究发现， BA.2 变体不仅比 BA.1 更具传染性，而且更善于欺骗我们的免疫系统。

然而，日本专家们的研究对象是"准病毒"，而非真正的 BA.2。如此，若该研究团队对真实患者做测试，可能会得出不同结论。

观看视频 02:27 封城之后的上海

疫苗仍有作用

事实证明，在大瘟疫期间，疫苗能起到强大预防染疫作用。虽然接种疫苗者仍可能再感染，但出现严重病程的可能性要小得多。

简言之，涉及再感染问题，目前还只能说：结果尚不清楚。

上月发表的一项来自奥地利的研究报告显示，首次接触的冠状病毒是奥米克戎变体的未接种者只会产生针对 BA.1 变体的抗体，就此，研究人员们认为，这些人很可能无法预防其它新冠变体。

美国的一项研究表明，接种疫苗者感染 BA.1 变体后，能产生对付 BA.2 的强大抗体。该研究报告的作者写道："唯一未能检测到抗体的是未接种疫苗者。"

BA.2：还有很多未知数

再感染风险在很多方面依旧成谜。不过，有一点是肯定的：BA.2 正迅速传播，其传染性似乎要比奥米克戎的首个变体 BA.1 高出30%。

2 月初起，BA.2 在欧洲传播。至3月中旬，德国染疫数量创历史新高。何时是尽头，现在还看不到。

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