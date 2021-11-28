奥米克戎变异株多国现踪 南非批评旅游禁令

(德国之声中文网) 根据路透社报导，周日 (11月28日) 有更多国家发现了奥米克戎新冠变异株的病例，目前已知荷兰丶丹麦和澳大利亚都出现确诊病例，也有更多国家为了防止奥米克戎变异株在该国传播而实施旅行限制，试图将自己封闭起来。

世界卫生组织表示，目前还不清楚首次在非洲南部发现的奥米克戎变异株是否比其他新冠变种病毒更具传播性，或者它是否会导致更严重的症状。世卫组织说：「初步数据表明，南非的住院率在增加，但这可能是由于受感染的总人数增加，而不是特定感染的结果。」

世卫组织说，目前需要几天至几周的时间来了解奥米克戎变异株的严重程度。路透社在报导中提到，在南非检测出奥米克戎变异株的确诊案例後，全球再次陷入恐慌，各国政府争先恐後地实施新的旅游禁令，市场也出现抛售的情况，担心奥米克戎变异株对疫苗的抵抗能力更强，使才刚刚准备重启的全球经济再次受到打击。

世卫组织在其声明中说，该组织正在与专家合作，以了解该奥米克戎变异株对包括疫苗在内的现有新冠应对措施的潜在影响。不过英国已表示，它们将于周一召开七国集团卫生部长紧急会议，讨论全球疫情的相关进展。

荷兰卫生当局说，他们在26日从南非抵达阿姆斯特丹的两架航班上，发现有13起奥米克戎变异株的确诊案例。荷兰当局对这两架航班上的所有600多名乘客进行了检测，发现了61个新冠确诊病例，他们也继续对这些人进行奥米克戎变异株的检测。荷兰卫生部长德容赫 (Hugo de Jonge) 在鹿特丹告诉记者：「这可能是冰山的一角。」

南非医学协会主席Angelique Coetzee告诉路透社，与Delta变种病毒不同的是，到目前为止，感染奥米克戎变异株的病人没有出现嗅觉或味觉丧失的症状，感染奥米克戎变异株的病人的氧气水平也没有大幅下降。

奥米克戎变异株上周被世卫组织称为「值得关注的变种病毒」，可能比以前的变种病毒更具传染性，目前奥米克戎变异株已经在澳大利亚丶比利时丶博茨瓦纳丶英国丶丹麦丶德国丶香港丶以色列丶意大利丶荷兰和南非出现确诊案例。

一名南非医生是最早怀疑出现不同变种病毒的人之一，他在周日说，到目前为止，奥米克戎变异株的确诊案例症状很轻微，可以在家里治疗。南非医学协会主席Angelique Coetzee告诉路透社，与Delta变种病毒不同的是，到目前为止，感染奥米克戎变异株的病人没有出现嗅觉或味觉丧失的症状，感染奥米克戎变异株的病人的氧气水平也没有大幅下降。

各国实施禁令

为了遏制奥米克戎变异株在境内传播，以色列在周六 (11月27日) 宣布，将禁止所有外国人入境，并重新采用反恐电话追踪技术，来遏制奥米克戎变异株传播，这算是目前全球各国中颁布最严格的手段。以色列总理贝内特(Naftali Bennett)说，在政府批准之前，该禁令将持续14天。以色列官员们希望，在这段时间内，将有更多关于疫苗对奥米克戎变异株是否有效的资讯。

美国国家过敏和传染病研究所所长福奇 (Anthony Fauci) 则说，美国人应该准备好对抗奥米克戎变异株的传播，但目前还不清楚需要采取什么措施，如强制或封锁。他说奥米克戎变异株可能已经在美国现踪，尽管目前还没有确认的病例。

在英国，该国政府已经宣布了一些措施，包括对抵达该国的人进行更严格的测试，并要求在某些场合佩戴口罩。英国卫生部长贾维德（Sajid Javid）表示，他预计很快就会收到关于政府是否可以扩大向完全接种疫苗的人提供加强针的建议，他希望此举能试图削弱奥米克戎变异株带来的威胁。

南非批评旅游禁令

同日，有更多国家宣布对非洲南部国家实施新的旅行限制，其中包括印度尼西亚和沙特阿拉伯。南非谴责这些措施是不公平的，并说可能对其经济造成伤害。南非政府表示，它们因在奥米克戎变异株传播初期便公开相关资讯而受到惩罚。

南非总统拉马福萨(Cyril Ramaphosa)周日表示，他的政府正在考虑对某些地区和在那些地区活动的人士强制注射新冠疫苗，他抨击西方富有国家实施旅行禁令的做法。拉马福萨说：「禁止旅行是没有科学依据的，也不会有效防止奥米克戎变异株的传播。旅游禁令唯一能做的事是进一步损害受影响国家的经济，破坏他们应对新冠疫情的能力。」

在奥米克戎变异株出现之际，欧洲的许多国家也正在对抗再次激增的确诊个案数。部分欧洲国家重新对社会活动进行限制，试图阻止病毒的传播。奥米克戎变异株也让人们注意到全球各地疫苗接种率的巨大差异。据医疗和人权组织称，即使许多发达国家正在进行第三剂加强针的注射，但较贫穷国家中只有不到7%的人接受了第一剂新冠疫苗注射。

(路透社丶美联社)

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