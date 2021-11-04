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位于德国南部，建立于公元前15年的古罗马时期，是德国境内继特里尔之后第二古老的城市。机器人制造商库卡等著名企业的总部位于该市。
奥格斯堡足球队也是德国足坛的老字号，不过其历史上还从未获得过德甲冠军。
《奥格斯堡汇报》评论指出，向年轻的运动员们发出抵制北京冬奥的呼吁是错误的，需要的是彻底改革的国际奥委会。德国《日报》则关注了彭帅事件，表示中国政府看起来并不想公开反思“情妇”的问题。
中国今年第一季度同比增长出现18.3%的高增幅，该国市场对汽车的高需求给德国汽车制造商的总销售额做出了决定性的贡献。德国《奥格斯堡汇报》关注到德中国密的经济联系，指出对德国来说中国的强大是福也是祸。而《世界报》则注意到德国在新疆议题上的沉默。
欧盟对华制裁以及中国出台的反制措施，成为了德语报刊评论版的绝对焦点。《南德意志报》、《世界报》呼吁进一步升级对华制裁，《奥格斯堡汇报》认为中方反制措施相当短视，《法兰克福汇报》及《新苏黎世报》则担心制裁没有作用。
《奥格斯堡汇报》鲜明地指出，尽管美国绝非什么善茬，但是在涉及基本价值观的体制竞赛中，欧洲绝对不能回避在中美之间选边站。《法兰克福汇报》也抨击了德国以及欧盟的以经济利益为导向的外交政策，呼吁必须正视中国崛起带来的严重后果。
《奥格斯堡汇报》点评了欧盟最新公布的《欧中投资协议》文本，指出问题的关键是欧洲能否出卖政治价值观来换取中国的经济让步。《商报》则担心，北京的“国进民退”策略会损害中国经济的可持续增长能力。
周三的德语报刊密集关注了欧中投资协议。《法兰克福汇报》警告说，法律往往成为中国当局用来贯彻自身利益的工具。《奥格斯堡汇报》则认为，只有当中国当局真的履行协议中的承诺时，欧中投资协议才能称得上成功。
圣诞节当天的德语报刊，纷纷刊评分析了达成脱欧贸易协定后的英欧关系走向。《世界报》、《奥格斯堡汇报》都认为，英国与欧盟仍然相互需要对方。《商报》、《法兰克福汇报》指出，协议只是一个开端。
《商报》担心，欧盟为了赶在年底前与中国达成双边投资协议，正在出卖自己的价值观。《奥格斯堡汇报》则指出，凭借疫苗，西方国家迟早能控制住疫情，但是成为疫情赢家的中国今后将越来越难对付。
周末的德语报刊评论版，重点关注了疫情造成的经济冲击。《新苏黎世报》认为，北京害怕经济下滑甚于害怕李文亮事件。《奥格斯堡汇报》则指出，全球经济在这场突发疫情面前很脆弱，但是绝不能以此为借口而对全球化开倒车。
北京即将迎来70年国庆之际，德语媒体也纷纷开始总结回顾中共建政以来的成败得失。《奥格斯堡汇报》的评论认为中国的体制已经走到了极限；而墨卡托中国研究中心主任彭轲在《南德意志报》发表的客座评论则认为，西方对于中国的恐惧其实源于自身对于未来的忧虑。
7月25日晚间，德国商会在奥格斯堡的一场研讨会引发了“风波”。一名曾长年派驻中国的德国记者在会上对中国的政治现状表示担忧，中国驻德大使吴恳随后提前半小时离场。商会高层指责该记者没有按照事先约定避开政治话题，而后者则强调，谈中国避开政治的做法是荒谬的。
在中美两强相争的时代，德国经济究竟该如何自处？《奥格斯堡汇报》主编分析了经济部长阿尔特迈尔在对华政策上的犹豫摇摆。此外德国是否要效仿中国无人超市的商业模式，则是《每日镜报》讨论的话题。
时下年轻人对智能手机依赖的程度加深，走路时专注盯着手机的“低头族”也越来越多。德国奥格斯堡市特地为“低头族”设计了地面红灯，防止交通意外发生。
本周末，德甲联赛进入到了第4轮。拜仁慕尼黑在上半场0:1落后的情况下，下半场连扳两城，险胜弱旅奥格斯堡。并列积分榜首的多特蒙德则大胜汉诺威96，和拜仁一样实现开局四连胜。
拜仁慕尼黑队以及所有冠军杯候选队都拿下3分。奥格斯堡战胜对手，保持了良好的竞技状态。斯图加特则战况不佳，成了排行榜上的垫底。
德国奥格斯堡检察院取消了对在慕尼黑80多岁老人古利特家中发现的艺术藏品的扣押令。这一决定对调查小组今后的工作意味着什么呢？艺术专家和律师彼得· 劳厄教授就此接受了接受德国之声记者的采访。
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