德语媒体：强大的中国 是福也是祸

中国今年第一季度同比增长出现18.3%的高增幅，该国市场对汽车的高需求给德国汽车制造商的总销售额做出了决定性的贡献。德国《奥格斯堡汇报》关注到德中国密的经济联系，指出对德国来说中国的强大是福也是祸。而《世界报》则注意到德国在新疆议题上的沉默。