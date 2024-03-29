《奥本海默》终于在日本上映

（德国之声中文网）奥斯卡最佳影片《奥本海默》（Oppenheimer）周五（3月29日）终于在日本影院上映。其有关原子弹制造的主题在日本仍然容易激发情绪。

知名导演诺兰（Christopher Nolan）的这部大片于去年7月在美国和其他国家的大银幕上与《芭比娃娃》同时上映，引发了被电影迷称为“芭比海默”的传播现象。

但是，当《芭比娃娃》于去年8月在日本首映时，《奥本海默》却没有同时登场，迟到了数月之久。

《奥本海默》为何迟迟未能在日本首映？

官方没有对推迟影片上映给出解释，这更让人产生更多猜测——这部电影在日本争议太大。日本是唯一一个成为奥本海默设计的原子弹的受害国家。

1945年，美国在广岛和长崎投下两颗原子弹，分别造成约14万人和7.4万人死亡。

周五，在东京市中心的一家大型影院里，诺兰的这部电影正在放映，但在这里却找不到任何有关这部火遍全球的影片的常规宣传海报。在这里，这部成本预算为1亿美元、票房高达近10亿美元的电影仅用一张小小的海报进行了宣传。

这部描写物理学家奥本海默的故事获得了众多好评和奖项，包括7项奥斯卡奖：最佳影片、最佳导演和最佳男演员等等。

第81届金球奖揭晓：《奥本海默》成最大赢家 众望所归 由克里斯托弗·诺兰（Christopher Nolan）执导、此前广受好评的《奥本海默》获得了金球奖剧情类最佳电影、最佳导演、最佳男主角、男配角以及最佳配乐5项奖。图为扮演奥本海默的基利安·墨菲（Cillian Murphy，左）和获得最佳男配角奖小罗伯特·唐尼（Robert Downey Jr.，右）。

第81届金球奖揭晓：《奥本海默》成最大赢家 历史原型 这部讲述被称为“原子弹之父”的美国物理学家奥本海默（Julius Robert Oppenheimer）生平的同名历史题材影片是此次金球奖的热门影片。奥本海默曾主持美国政府名为“曼哈顿计划”的原子弹研制工作，是一个充满矛盾的争议人物。

第81届金球奖揭晓：《奥本海默》成最大赢家 芭比：票房冠军 今年与《奥本海默》同时上映、关注度极高的《芭比》，获本次金球奖9项提名，但仅获得最佳原创歌曲奖和今年新设的最佳票房成就奖。《芭比》是2023年全球票房冠军，累计票房超过14亿美元。图为芭比主演玛格特·罗比（Margot Robbie）在金球奖颁奖式上。

第81届金球奖揭晓：《奥本海默》成最大赢家 《可怜的东西》 音乐喜剧类最佳影片奖由《可怜的东西》（Poor Things）获得。该片主演艾玛·斯通（Emma Stone）获得音乐喜剧类最佳女主角。她在片中饰演一位被科学家“救活”起死回生的女性，之后她与一位律师一起踏上了冒险之旅。

第81届金球奖揭晓：《奥本海默》成最大赢家 最佳外语片 法国女导演（Justine Triet，图）的《坠落的审判》（Anatomy of a Fall）获得最佳剧本和最佳外语片两项奖。备受好评的女主演——德国演员桑德拉·许勒（Sandra Hüller）未能赢得金球。

第81届金球奖揭晓：《奥本海默》成最大赢家 《继承之战》 电视作品中，《继承之战》（Succession）获得剧情类最佳剧集奖。该剧主演基南·卡尔金（Kieran Culkin，右三）获剧情类最佳男主演，莎拉·斯努克（Sarah Snook，左三）获最佳女主角奖，马修·麦克费登（Matthew Macfadyen，右一）获最佳男配角奖。

第81届金球奖揭晓：《奥本海默》成最大赢家 《怒呛人生》 《怒呛人生》（Beef）获得最佳限定剧/选集剧奖，这一类别的最佳男女主角奖也分别由该剧的男主演​​​史蒂夫·元（Steve Yeun，左）和女主演黄阿丽（Ali Wong）获得。该剧是韩裔导演李成真（Lee Sung Jin，中）为Netflix创作的一部迷你喜剧集，讲述一次路怒事件引发的两个不得志的小人物之间的故事。

第81届金球奖揭晓：《奥本海默》成最大赢家 《熊家餐馆》 《熊家餐馆》（The Bear）获得音乐喜剧类最佳电视剧集奖。男主演杰瑞米·艾伦·怀特（Jeremy Allen White）蝉联最佳男主角奖。阿尤·艾德维利（Ayo Edebiri）获得音乐喜剧类最佳女主角奖。

第81届金球奖揭晓：《奥本海默》成最大赢家 无冕女王 伊丽莎白·德比茨基（Elizabeth Debicki）因在《王冠》（The Crown）中扮演戴安娜，获得电视类的​​​​​​最佳女配角奖。

第81届金球奖揭晓：《奥本海默》成最大赢家 《苍鹭与少年》 日本动漫大师宫崎骏（Hayao Miyazaki）的新作《苍鹭与少年》（The Boy And The Heron）获得最佳动画片奖。这是宫崎骏几年前宣布退休后的复出之作，被视为他的收官作品。宫崎骏本人没有出席颁奖典礼。



日本人怎样看这部电影？

在广岛这座被美国投掷的第一颗核弹摧毁的城市，这部电影引发了复杂的情绪。

这座城市已经重建，成为一个拥有120万人口的充满活力的大都市，但一座圆顶建筑的废墟依然矗立，提醒着人们当年的恐怖。

广岛国际电影节主席部谷京子（Kyoko Heya）在奥斯卡颁奖典礼后告诉法新社，她认为诺兰的这部电影“非常以美国为中心”。在日本媒体上，批评者指出影片没有展现原子弹造成的破坏。

她说：“这真的是广岛人民能够忍受的电影吗？”不过，作为历史反思，部谷京子说她希望“很多人都能看到这部电影”，她说：“我希望广岛、长崎和核武器能因为这部电影而成为人们讨论的话题。”

广岛前市长平冈敬（Takashi Hiraoka）在试映会上说，影片遗漏了一些重要的内容。日本媒体援引他的话说：“从广岛的立场来看，核武器的恐怖没有得到充分描述。”

战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件 首枚原子弹 1945年8月6日，美国轰炸机Enola Gay对广岛投下首枚在战争中使用的原子弹。这颗原子弹还有个听起来没有杀伤力的代号“小男孩”。广岛当时拥有35万居民，据估计，原子弹落下，每五个人中就有一个瞬间死亡。爆炸冲击波很快将内城夷为平地。

战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件 美国轰炸机Enola Gay 按照原计划，1945年8月1日就应该对长岛进行袭击，计划由于台风来袭而被推后。5天之后，载有13名空军士兵的美国轰炸机Enola Gay奉命起飞。士兵们在飞往广岛的路上才知道他们将要投掷一颗原子弹。

战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件 第二颗原子弹 就在向广岛投掷原子弹后的第三天，美国也向长崎投掷了一颗原子弹。按原计划，京都才是袭击的目标。经过一番争执后，美国国防部最后决定将长崎设为目标。这颗原子弹的代号是“胖子”，爆炸当量相当于22000吨TNT。据估计，直至1945年12月，对长崎的袭击造成7万人死亡。

战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件 战略性选择目标 1945年，三菱军火集团的总部位于长崎。该集团在港口拥有巨大的造船厂，并在这里生产日本曾用来袭击珍珠港的鱼雷。虽仅有少数日本士兵驻扎在长崎。但由于能见度过低，所以不可能对造船厂的进行直接袭击。

战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件 受害者 袭击过去了几个月，仍有上万人死于原子弹爆炸带来的后果。至1945年年底，仅在广岛就有6万人死于辐射、烧伤和其它重伤。据估计，在广岛和长崎被袭击五年之后的死亡人数攀升至23万人。

战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件 违法战争法规罪行？ 在美国先后向广岛和长崎投掷了两颗原子弹后，许多日本人担心美国还会进行第三次袭击。日本随即宣布投降，就此结束了第二次世界大战在亚洲战场的战争。投掷原子弹是当时美国总统杜鲁门的命令。他当时坚信，只有出此下策才能尽快结束战争。许多历史学家却认为这次袭击是违法战争法规的罪行。

战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件 重建家园 广岛被摧毁的内城如今已被全面重建。只有Ota河上的小岛被留作和平公园。现在人们可以在这里看到一系列纪念场所：和平博物馆、儿童和平纪念碑、工商联合会的遗址。

战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件 日本的纪念文化 1955年，长崎市为纪念原子弹袭击的受害者和其带来的后果而修建了原子弹博物馆和和平公园。在日本，缅怀受害者已成为该国文化的重要组成部分，日本人也将其视为理所当然的事。广岛和长崎也已成为避免全世界再次发生核战争的警示标志。

战争中唯一一次使用核武：广岛和长崎的原子弹事件 勿忘历史 自1945年8月以来，世界各地的人一直都没有忘记在原子弹爆炸中死去的亡灵。广岛每年都会举行一场大型纪念活动。幸存者、家属、市民和政客齐聚这里，集体默哀一分钟。许多日本人致力于去核化运动。 作者: Rachel Baig



（法新社、美联社）



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