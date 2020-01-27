奥斯维辛集中营解放75周年 波兰总统吁捍卫真相

上百名幸存者与世界各国政府的代表一起参加了奥斯维辛集中营解放75周年纪念。犹太人团体担忧仇恨言论扩散，敦促德国加强打击反犹太主义。
(德国之声中文网) 星期一(1月27日)，著名的奥斯威辛-比克瑙（Auschwitz-Birkenau）集中营遗址聚集了200多个大屠杀的幸存者以及来自50多个国家的代表，以纪念该营地被苏联军队解放75周年。
世界犹太人大会(WJC)劳德(Ronald Lauder)告诉德国之声: 「光是演讲并不足以阻止反犹太主义。」他谴责互联网散播对犹太人的仇恨，呼吁政府立法处理「仇恨犯罪」(hate crime)。他说: 「我们必须阻止。不幸的是，很多政府都只是说，没有做。」
奥斯维辛集中营的纪念活动由波兰总统主办。正式的典礼在该集中营恶名昭彰的「死亡之门」前面举行，也就是当初受害者们在赴死之前都会经过的大门。
波兰总统杜达(Andrzej Duda )在活动上对大屠杀幸存者们进行开幕演说时，形容过去的集中营是「死亡工厂」。他说: 「人们就像是待宰羔羊...没有其他地方用这种方式进行灭绝。」他说，大屠杀是历史上最骇人的罪行。
他强调大屠杀的真相不可以「死去」: 「我很荣幸有这个机会，得以再次挑起波兰应负的责任...看顾这个记忆，捍卫在这里曾经发生过的真相。」
在场与会的还有来自美国、加拿大、以色列、澳大利亚以及一些欧洲国家的幸存者代表。
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不到一周前曾在耶路撒冷主持过国际大屠杀论坛(World Holocaust Forum)的以色列总统鲁文·里夫林(Reuven Rivlin)也出席这场纪念活动。他在典礼开始之前告诉记者: "今天，我们听到了在互联网、在街道上和政治权力中心散布仇恨的声音……我们的职责是抵抗反犹太主义、种族主义和法西斯主义，这些病态的邪恶……威胁要侵蚀我们民主国家的基础。"
比利时、西班牙和荷兰的皇室成员也出席了这场纪念典礼。
在75周年纪念这天，德国总统施泰因迈尔也在总统府会晤了3名当年的幸存者，之后陪同他们到波兰的集中营遗址。
这3名幸存者都是在孩童时期就被送到奥斯维辛集中营。他们在德国总统官邸被当成贵宾招待。
一直到1945年1月苏联军队解放波兰为止，纳粹在占领波兰的期间，曾经有超过一百万名犹太人在集中营被杀。
近年，反犹太主义在欧洲和世界各地逐渐抬头。波兰大拉比（Chief Rabbi）迈克尔·舒德里奇（Michael Schudrich）在典礼开始之前说: 「当你的手指头有一点点感染的时后，你不可能等到整只手都坏死才去医治它。抵抗反犹太主义也是同样的道理。」
罗法/文木(德新社、路透社)