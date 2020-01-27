奥斯维辛集中营解放75周年 波兰总统吁捍卫真相

(德国之声中文网) 星期一(1月27日)，著名的奥斯威辛-比克瑙（Auschwitz-Birkenau）集中营遗址聚集了200多个大屠杀的幸存者以及来自50多个国家的代表，以纪念该营地被苏联军队解放75周年。

世界犹太人大会(WJC)劳德(Ronald Lauder)告诉德国之声: 「光是演讲并不足以阻止反犹太主义。」他谴责互联网散播对犹太人的仇恨，呼吁政府立法处理「仇恨犯罪」(hate crime)。他说: 「我们必须阻止。不幸的是，很多政府都只是说，没有做。」

奥斯维辛集中营的纪念活动由波兰总统主办。正式的典礼在该集中营恶名昭彰的「死亡之门」前面举行，也就是当初受害者们在赴死之前都会经过的大门。

波兰总统杜达(Andrzej Duda )在活动上对大屠杀幸存者们进行开幕演说时，形容过去的集中营是「死亡工厂」。他说: 「人们就像是待宰羔羊...没有其他地方用这种方式进行灭绝。」他说，大屠杀是历史上最骇人的罪行。

他强调大屠杀的真相不可以「死去」: 「我很荣幸有这个机会，得以再次挑起波兰应负的责任...看顾这个记忆，捍卫在这里曾经发生过的真相。」

在场与会的还有来自美国、加拿大、以色列、澳大利亚以及一些欧洲国家的幸存者代表。

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不到一周前曾在耶路撒冷主持过国际大屠杀论坛(World Holocaust Forum)的以色列总统鲁文·里夫林(Reuven Rivlin)也出席这场纪念活动。他在典礼开始之前告诉记者: "今天，我们听到了在互联网、在街道上和政治权力中心散布仇恨的声音……我们的职责是抵抗反犹太主义、种族主义和法西斯主义，这些病态的邪恶……威胁要侵蚀我们民主国家的基础。"

比利时、西班牙和荷兰的皇室成员也出席了这场纪念典礼。

德国总统施泰因迈尔与其妻子出席纪念活动

在75周年纪念这天，德国总统施泰因迈尔也在总统府会晤了3名当年的幸存者，之后陪同他们到波兰的集中营遗址。

这3名幸存者都是在孩童时期就被送到奥斯维辛集中营。他们在德国总统官邸被当成贵宾招待。

一直到1945年1月苏联军队解放波兰为止，纳粹在占领波兰的期间，曾经有超过一百万名犹太人在集中营被杀。

近年，反犹太主义在欧洲和世界各地逐渐抬头。波兰大拉比（Chief Rabbi）迈克尔·舒德里奇（Michael Schudrich）在典礼开始之前说: 「当你的手指头有一点点感染的时后，你不可能等到整只手都坏死才去医治它。抵抗反犹太主义也是同样的道理。」

罗法/文木(德新社、路透社)