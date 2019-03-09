奥斯维辛博物馆：别在这里的铁轨上嬉戏玩乐

（德国之声中文网）奥斯威辛-伯肯诺纪念博物馆(Auschwitz-Birkenau Memorial and Museum，又称奥斯维辛博物馆)恳请游客对纪念纳粹受害者保持尊重的态度，不要在门前的铁轨上玩平衡游戏。在这个集中营里，110万人遭到杀害。这些大屠杀受害者就是经由这些铁轨运送来的。
该博物馆在其推特账号上说："还有更好的地方去做轨道平衡练习，别在这些将成千上万的人们驱向死亡的象征物上玩耍。"
他们还晒出几张游客在铁轨上玩平衡行走的照片。
奥斯维辛博物馆随后补充说，在纪念遗址照相不会被禁止，但是"我们要求游客行为保持尊重，拍摄照片时也要如此。"
近年来，为数众多的游客在参访集中营以及其他大屠杀纪念地的时候玩自拍或者由他人照相，显得喜气洋洋而遭致批评。
奥斯维辛博物馆是最大的纳粹死亡集中营，110万人（其中大约100万犹太人）在这里遭到杀害。去年，前往奥斯维辛博物馆参访的游客数量创历史记录，多达210万人。
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安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难
逃离纳粹
1933年，为了躲避纳粹迫害，安妮·弗兰克随家人从德国逃亡到荷兰。二战爆发后，纳粹占领了荷兰，他们不得不躲藏起来。在长达两年的时间里，她和家人居住在一幢建筑中秘密的两层楼里。最终，有人出卖了他们。1944年8月4日，她和家人被逮捕，随后被送往奥斯维辛集中营。
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安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难
姐妹弟兄
这一天是安妮（前排左）的姐姐玛戈特（后排右）的八岁生日，父亲奥托·弗兰克拍下了这张照片。玛戈特比安妮大三岁半。这是1934年，一家人已经流亡来到荷兰。
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安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难
藏身之地
安妮的父亲在阿姆斯特丹开了一家公司，公司的总部就在这幢建筑内。父亲在这里安排了秘密居所。从1942年到1944年，弗兰克一家四口和另外同样躲避纳粹迫害的四人隐居于此。就在这里，安妮写下了后来蜚声世界的日记。1960年，“安妮之家”成为博物馆。
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安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难
日记作伴
安妮开始写日记以后，几乎无一日中断。日记成了她的一个朋友，她把它叫做Kitty。无忧无虑的日子结束了，隐居生活完全不同。她写道：“我最喜欢的是，至少我还能写下我的思考和感受；否则，我会感到彻底的窒息。”
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安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难
死于集中营
1944年10月30日，安妮和姐姐从奥斯维辛被送到伯根-贝尔森集中营。在这里，超过7万人被折磨至死。1945年英军解放了这所集中营，将受害者集体埋葬，安妮和玛戈特姐妹就在其中。她们死于斑疹伤寒。临终时，安妮只有15岁。
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安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难
安妮之墓
伯根-贝尔森，安妮的墓碑。这位出生于法兰克福的犹太女孩，曾经幻想过不一样的人生。1944年4月5日，她在日记中写道：“我不想像大多数人那样庸庸碌碌。我想给身边的人带来快乐和帮助，尽管他们并不是总能理解我。我想要活下去，即便在我死后！”
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安妮·弗兰克：用日记写下梦想与苦难
《安妮日记》闻名世界
安妮梦想成为记者、作家。1947年7月25日，在幸存下来的父亲的努力下，她的日记得以出版。1952年，被翻译成英文出版。安妮·弗兰克成为纳粹暴行受害者的标志性人物。“我们都为追求幸福而生活；我们千差万别，却又并无两样。”——安妮日记，1944年7月6日
作者: Iveta Ondruskova