奥斯维辛博物馆：别在这里的铁轨上嬉戏玩乐

（德国之声中文网）奥斯威辛-伯肯诺纪念博物馆(Auschwitz-Birkenau Memorial and Museum，又称奥斯维辛博物馆)恳请游客对纪念纳粹受害者保持尊重的态度，不要在门前的铁轨上玩平衡游戏。在这个集中营里，110万人遭到杀害。这些大屠杀受害者就是经由这些铁轨运送来的。

该博物馆在其推特账号上说："还有更好的地方去做轨道平衡练习，别在这些将成千上万的人们驱向死亡的象征物上玩耍。"

他们还晒出几张游客在铁轨上玩平衡行走的照片。

奥斯维辛博物馆随后补充说，在纪念遗址照相不会被禁止，但是"我们要求游客行为保持尊重，拍摄照片时也要如此。"

近年来，为数众多的游客在参访集中营以及其他大屠杀纪念地的时候玩自拍或者由他人照相，显得喜气洋洋而遭致批评。

奥斯维辛博物馆是最大的纳粹死亡集中营，110万人（其中大约100万犹太人）在这里遭到杀害。去年，前往奥斯维辛博物馆参访的游客数量创历史记录，多达210万人。