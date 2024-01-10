奥斯汀住院手术未通报 被指玩忽职守

（德国之声中文网）美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）未及时公开的住院和癌症诊断一事继续发酵，美国国会决定开启调查。

国家安全委员会发言人柯比（John Kirby）在周二(1月9日)的新闻会上说，"直到今天早上，白宫没有人知道奥斯汀部长患有前列腺癌症。知情后立即通报了总统。"

针对奥斯汀"未能披露其住院和不能工作的情况"，美国众议院军事委员会主席罗杰斯（Mike Rogers）启动了正式调查。

奥斯汀被诊断患有前列腺癌

医生方面告知，去年12月初，现年70岁的奥斯汀在进行定期检查时被诊断患有前列腺癌，并对他实施了微创手术，术后第二天奥斯汀就出院回家了。之后，12月22日，奥斯汀再次接受治疗癌症的手术，但在一周后出现了感染。

新年1月1日，奥斯汀出现了恶心和严重的腹部、髋部和腿部疼痛等症状，医生称，他还患有尿路感染。医生报告认为，由于癌症及早发现，奥斯汀的术后恢复很看好。

五角大楼直到周五晚间（1月5日）才宣布，奥斯汀部长已于4天前在华盛顿近郊的沃尔特·里德军事医院住院接受治疗。

奥斯汀玩忽职守？

拜登总统表示，他没有计划因未通报病情而罢免奥斯汀。上周六(1月6日)他们二人进行了通话，但不清楚的是，为什么拜登总统直到几天前才得知奥斯汀患有前列腺癌的消息。

该事件被共和党人抓住后，被指责成奥斯汀"玩忽职守的证据"。众议院军事委员会主席罗杰斯在周二的一封信中写道，"在乌克兰和以色列发生战争的情况下，白宫、甚至连你自己的副手，都不了解你病情的情况，这显然是不可接受的。"

罗杰斯向奥斯汀的副手希克斯（Kathleen Hicks）和他的办公厅主任马格萨曼（Kelly Magsamen）发去信函，了解防长住院期间发生的事情，希望重建围绕该事件的完全透明度。

据了解，奥斯汀治疗期间的一些职权移交给了希克斯，而希克斯当时正在波多黎各，并不知情，直到1月4日，希克斯才得知权限增大的原因。

奥斯汀仍在康复当中

通常，高级内阁官员提前告知疾病治疗计划。奥斯汀的行为明显违反了相关规定，而就时间点而言，此时美国正卷入乌克兰和中东的危机之中。两党内都出现要求奥斯汀辞职或被罢免的呼声。

奥斯汀本人周六晚上（1月6日）发布一份声明，"我认识到我本可以做得更好，确保公众得到相关的信息。我承诺将做得更好。"

周二（1月9日）五角大楼新闻发言人赖德（Patrick Ryder）表示，"部长仍在康复之中，但更重要的是，他正集中精力履行作为防长的职责，即保卫国家。"

（美联社、法新社、路透社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。