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学院功绩奖，通称奥斯卡金像奖、金奖、奥斯卡奖或奥斯卡。是每年由美国电影艺术与科学学院组织与颁发，旨在鼓励过去一年间优秀电影的创作与发展的奖励活动，不仅是美国电影业界年度最重要的活动，亦是目前最受世界瞩目的电影奖之一。
目前设有20多个不同的奖项，囊括了各种电影类型。
德国电影界推选爱德华·贝尔格（Edward Berger）指导的《西线无战事》参加奥斯卡最佳外语片的角逐。这被视为一个有力的反战宣言。.
1973年，第45届奥斯卡金像奖颁奖典礼举行。因《教父》角色，马龙·白兰度本应获“影帝”荣誉。但出于对印第安人受歧视政策的抗议，他请印第安女演员萨奇恩·利特菲斯特代表自己上台发言，拒绝领奖。萨奇恩为此承受了严重后果。
本周在纽约举行的Met Gala盛典上依旧星光璀璨。双胞胎复制、一秒变身礼服、古董梦露裙、谷爱凌赴美后首次亮相。这次盛宴上都有那些亮点？
在奥斯卡颁奖仪式上对喜剧演员洛克大打出手后，美国影星威尔·史密斯被禁止在未来10年内参加奥斯卡典礼。
奥斯卡掌掴事件之后，好莱坞影星威尔·史密斯宣布从美国电影艺术与科学学院辞职，并表示他愿意接受学院的所有处罚。与此同时，该事件的另外一个主角洛克的脱口秀门票一夜之间飙涨。
護妻？暴力？還是有毒的陽剛氣概？威爾史密斯在奧斯卡頒獎典禮石破天驚的「一巴掌」，引發軒然大波，在他道歉後網上討論仍持續發酵，但東、西方的輿論似乎不太一樣，背後反映什麼現象？
又要到了一年一度的小金人时刻了。去年，赵婷凭着《无依之地》创纪录地横扫奥斯卡，完成了许多华裔前人没有完成的事情。华裔在奥斯卡上的闪光表现其实很早就开始了。
美国演员汤姆·汉克斯7月9日迎来65岁生日。这名好莱坞巨星的演技精湛，饰演过的角色往往都能引起观众共鸣。
奥斯卡奖得主赵婷在接受德新社采访时指出，影界有着明显不足，“100%存在性别歧视、种族歧视”。她也在采访中强调了东西方文化相互理解、寻找共同之处的重要性。
有评论谈到赵婷的电影《无依之地》遭到严厉审查时认为，中国越发对各种赤裸的批评难以容忍，主要并不是其批评的内容真确与否的问题，而是赤裸的批评刺破了中国模式发展的极端同质化想像。
赵婷获奖改写奥斯卡历史，她的祖国却一片沉默；疫情大爆发，军费猛增长；欧中相互制裁的背景下，德中举行第6次政府磋商会，以及印度疫情失控的那些痛心画面。一周大事面面观。
首位获得奥斯卡最佳导演奖的亚裔女性赵婷在中国的审查遭遇令人震惊。时评人长平认为，网络监管和操控能力的提高增加了不确定性带来的普遍恐惧。
本届奥斯卡奖揭晓，华裔导演赵婷摘取了最佳导演奖，成为获此殊荣的首位华裔女导演，然而在她的出生地中国，媒体却对此只字不提。
与去年相比，今年观看美国广播公司ABC奥斯卡晚会电视转播节目的人数减少约一半。民调显示，今年被提名的多数电影几乎不为广大观众所知。
奥斯卡最佳导演赵婷母校纽约大学的校友在上海举办奥斯卡颁奖典礼直播放映会，虽然有「网路长城」阻挡，但约30人的聚会最后还是成功连上网，在YouTube上观看直播。
华裔导演赵婷创造历史，成为首位获得93届奥斯卡最佳导演奖的亚裔女性，但这个光荣时刻却被她成长的故乡中国封锁。
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