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奥斯卡金像奖

学院功绩奖，通称奥斯卡金像奖、金奖、奥斯卡奖或奥斯卡。是每年由美国电影艺术与科学学院组织与颁发，旨在鼓励过去一年间优秀电影的创作与发展的奖励活动，不仅是美国电影业界年度最重要的活动，亦是目前最受世界瞩目的电影奖之一。

目前设有20多个不同的奖项，囊括了各种电影类型。

5.1.2020, Los Angeles, USA, Tom Hanks and Rita Wilson Test Positive for Coronavirus COVID-19. Tom Hanks and Rita Wilson have announced on Wednesday, March 11, 2020 that they have tested positive for COVID-19 (Coronavirus), the first celebrities to go public with a diagnosis. BEVERLY HILLS, LOS ANGELES, CALIFORNIA, USA - JANUARY 05: Actor Tom Hanks, winner of the Cecil B. Demille Award, poses in the press room during the 77th Annual Golden Globe Awards held at The Beverly Hilton Hotel on January 5, 2020 in Beverly Hills, Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto)

汤姆·汉克斯庆祝65岁生日 影帝宝刀未老 09.07.2021

美国演员汤姆·汉克斯7月9日迎来65岁生日。这名好莱坞巨星的演技精湛，饰演过的角色往往都能引起观众共鸣。

Director/Producer Chloe Zhao, winner of the award for best picture for Nomadland, poses in the press room at the Oscars in Los Angeles, California, U.S., April 25, 2021. Chris Pizzello/Pool via REUTERS

赵婷: 电影界明显存在性别歧视、种族歧视 24.06.2021

奥斯卡奖得主赵婷在接受德新社采访时指出，影界有着明显不足，“100%存在性别歧视、种族歧视”。她也在采访中强调了东西方文化相互理解、寻找共同之处的重要性。
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages ***FILE - In this file photo, Director Chloe Zhao, left, appears with actress Frances McDormand on the set of Nomadland. “Nomadland” has won four prizes, including best picture, at the British Academy Film Awards on Sunday, April 11, 2021. The film’s director, Chloe Zhao, became only the second woman to win the best director trophy, and star Frances McDormand was named best actress. “Nomadland” also took the cinematography prize on Sunday. Emerald Fennell’s revenge comedy “Promising Young Woman” was named best British film, while the best actor trophy went to 83-year-old Anthony Hopkins for playing a man grappling with dementia in “The Father.” An event that was criticized in the recent past with the label #BAFTAsSoWhite rewarded a diverse group of talents, during a pandemic-curbed ceremony at London’s Royal Albert Hall. (Searchlight Pictures via AP, FIle)

墙外文摘：赵婷因刺破中国模式而“辱华”？ 02.05.2021

有评论谈到赵婷的电影《无依之地》遭到严厉审查时认为，中国越发对各种赤裸的批评难以容忍，主要并不是其批评的内容真确与否的问题，而是赤裸的批评刺破了中国模式发展的极端同质化想像。
Deutschland Angela Merkel China Premierrminister Li Keqiang

七张图看一周大事 02.05.2021

赵婷获奖改写奥斯卡历史，她的祖国却一片沉默；疫情大爆发，军费猛增长；欧中相互制裁的背景下，德中举行第6次政府磋商会，以及印度疫情失控的那些痛心画面。一周大事面面观。
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages ***Director/Producer Chloe Zhao, winner of the award for best picture for Nomadland, poses in the press room at the Oscars on Sunday, April 25, 2021, at Union Station in Los Angeles. (AP Photo/Chris Pizzello, Pool)

长平观察：赵婷为什么遭遇严厉审查？ 30.04.2021

首位获得奥斯卡最佳导演奖的亚裔女性赵婷在中国的审查遭遇令人震惊。时评人长平认为，网络监管和操控能力的提高增加了不确定性带来的普遍恐惧。
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages ***Director/Producer Chloe Zhao, winner of the award for best picture for Nomadland, poses in the press room at the Oscars on Sunday, April 25, 2021, at Union Station in Los Angeles. (AP Photo/Chris Pizzello, Pool)

德语媒体：被封杀的奥斯卡最佳导演 27.04.2021

本届奥斯卡奖揭晓，华裔导演赵婷摘取了最佳导演奖，成为获此殊荣的首位华裔女导演，然而在她的出生地中国，媒体却对此只字不提。
25.04.2021 Producers Peter Spears, Frances McDormand, Chloe Zhao, Mollye Asher and Dan Janvey, winners of the award for best picture for Nomadland, pose in the press room at the Oscars, in Los Angeles, California, U.S., April 25, 2021. Chris Pizzello/Pool via REUTERS

今年奥斯卡颁奖典礼电视观众数量锐减 27.04.2021

与去年相比，今年观看美国广播公司ABC奥斯卡晚会电视转播节目的人数减少约一半。民调显示，今年被提名的多数电影几乎不为广大观众所知。
Director/Producer Chloe Zhao, winner of the award for best picture for Nomadland, poses in the press room at the Oscars, in Los Angeles, California, U.S., April 25, 2021. Chris Pizzello/Pool via REUTERS TPX IMAGES OF THE DAY

别光看赵婷 这些华裔也曾闪耀奥斯卡 27.04.2021

赵婷凭着《无依之地》创纪录地横扫今年的奥斯卡，完成了许多华裔前人没有完成的事情。华裔在奥斯卡上的闪光表现其实很早就开始了。

上海民眾翻牆賀趙婷得獎 27.04.2021

奥斯卡最佳导演赵婷母校纽约大学的校友在上海举办奥斯卡颁奖典礼直播放映会，虽然有「网路长城」阻挡，但约30人的聚会最后还是成功连上网，在YouTube上观看直播。

26.04.2021, USA, Los Angeles: Chloe Zhao, Regisseurin, kommt zu der 93. Verleihung der Academy Awards in der Union Station am roten Teppich an. Foto: Chris Pizzello/Pool AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

中国封杀奥斯卡 赵婷变成「那个女孩」 27.04.2021

华裔导演赵婷创造历史，成为首位获得93届奥斯卡最佳导演奖的亚裔女性，但这个光荣时刻却被她成长的故乡中国封锁。

赵婷斩获奥斯卡 致辞提《三字经》 26.04.2021

华裔女导演赵婷(Chloe Zhao)获得了本届奥斯卡的最佳导演奖，成为首位获得该奖项的亚裔女导演。发表获奖感言时她尤其提到《三字经》中人之初性本善对自己的影响。
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages ***FILE - In this file photo, Director Chloe Zhao, left, appears with actress Frances McDormand on the set of Nomadland. “Nomadland” has won four prizes, including best picture, at the British Academy Film Awards on Sunday, April 11, 2021. The film’s director, Chloe Zhao, became only the second woman to win the best director trophy, and star Frances McDormand was named best actress. “Nomadland” also took the cinematography prize on Sunday. Emerald Fennell’s revenge comedy “Promising Young Woman” was named best British film, while the best actor trophy went to 83-year-old Anthony Hopkins for playing a man grappling with dementia in “The Father.” An event that was criticized in the recent past with the label #BAFTAsSoWhite rewarded a diverse group of talents, during a pandemic-curbed ceremony at London’s Royal Albert Hall. (Searchlight Pictures via AP, FIle)

国际媒体聚焦赵婷:“改写奥斯卡历史的女性” 26.04.2021

《无依之地》成为第93届奥斯卡的最大赢家，导演赵婷也作为史上第一位获得最佳导演奖的亚裔女导演受到国际关注。各大媒体都将她称作“书写历史的女性”。
Filmstill aus Nomadland: Frances McDormand auf einem Schotterweg

本届奥斯卡获奖的是…… 26.04.2021

虽然新冠病毒依旧肆虐全球。2021年的奥斯卡颁奖典礼依旧在线下举行。而且它还给我们带来了更多的第一次和惊喜。除了赵婷的《无依之地》横扫本届奥斯卡，还有哪些亮点呢？
Director/Producer Chloe Zhao, winner of the award for best picture for Nomadland, poses in the press room at the Oscars in Los Angeles, California, U.S., April 25, 2021. Chris Pizzello/Pool via REUTERS

亚裔电影人大放异彩 赵婷夺奥斯卡最佳导演奖 26.04.2021

亚裔女性电影人在第93届奥斯卡颁奖典礼上大放异彩，华裔导演赵婷以《无依之地》拿下最佳导演奖，韩国演员尹汝贞也获颁最佳女配角奖。
***ACHTUNG: Bild nur zur Berichterstattung über den Film DO NOT SPLIT von Anders Hammer verwenden!*** via Myranda Dapolito A still from <i>Do Not Split</i> by Anders Hammer, an official selection of the Shorts Programs at the 2020 Sundance Film Festival. Courtesy of Sundance Institute | photo by Anders Hammer. All photos are copyrighted and may be used by press only for the purpose of news or editorial coverage of Sundance Institute programs. Photos must be accompanied by a credit to the photographer and/or 'Courtesy of Sundance Institute.' Unauthorized use, alteration, reproduction or sale of logos and/or photos is strictly prohibited. Rechte: Anders Hammer/Sundance Institute

《不割席》导演：北京的抵制反使该片获益 24.04.2021

纪录香港抗议运动的文献短片《不割席》（Do not Split）获得今年奥斯卡电影节纪录短片单元的提名。该片导演安德斯·哈默表示，北京的抵制反使该片获益，他也希望国际社会向北京施压。
Chloe Zhao attends the Telluride from Los Angeles drive-in screening of Nomadland on Friday, Sept. 11, 2020, at the Rose Bowl in Pasadena, Calif. (Richard Shotwell/Invision/AP)

改写了美国电影传统的华裔导演赵婷 23.04.2021

因执导《无依之地》获奥斯卡提名的赵婷，是一位将公路片和西部片推向了新高度的导演。她的下一个作品将是漫威漫画出品的《永恒族》。
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