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学院功绩奖，通称奥斯卡金像奖、金奖、奥斯卡奖或奥斯卡。是每年由美国电影艺术与科学学院组织与颁发，旨在鼓励过去一年间优秀电影的创作与发展的奖励活动，不仅是美国电影业界年度最重要的活动，亦是目前最受世界瞩目的电影奖之一。
目前设有20多个不同的奖项，囊括了各种电影类型。
美国演员汤姆·汉克斯7月9日迎来65岁生日。这名好莱坞巨星的演技精湛，饰演过的角色往往都能引起观众共鸣。
奥斯卡奖得主赵婷在接受德新社采访时指出，影界有着明显不足，“100%存在性别歧视、种族歧视”。她也在采访中强调了东西方文化相互理解、寻找共同之处的重要性。
有评论谈到赵婷的电影《无依之地》遭到严厉审查时认为，中国越发对各种赤裸的批评难以容忍，主要并不是其批评的内容真确与否的问题，而是赤裸的批评刺破了中国模式发展的极端同质化想像。
赵婷获奖改写奥斯卡历史，她的祖国却一片沉默；疫情大爆发，军费猛增长；欧中相互制裁的背景下，德中举行第6次政府磋商会，以及印度疫情失控的那些痛心画面。一周大事面面观。
首位获得奥斯卡最佳导演奖的亚裔女性赵婷在中国的审查遭遇令人震惊。时评人长平认为，网络监管和操控能力的提高增加了不确定性带来的普遍恐惧。
本届奥斯卡奖揭晓，华裔导演赵婷摘取了最佳导演奖，成为获此殊荣的首位华裔女导演，然而在她的出生地中国，媒体却对此只字不提。
与去年相比，今年观看美国广播公司ABC奥斯卡晚会电视转播节目的人数减少约一半。民调显示，今年被提名的多数电影几乎不为广大观众所知。
赵婷凭着《无依之地》创纪录地横扫今年的奥斯卡，完成了许多华裔前人没有完成的事情。华裔在奥斯卡上的闪光表现其实很早就开始了。
奥斯卡最佳导演赵婷母校纽约大学的校友在上海举办奥斯卡颁奖典礼直播放映会，虽然有「网路长城」阻挡，但约30人的聚会最后还是成功连上网，在YouTube上观看直播。
华裔导演赵婷创造历史，成为首位获得93届奥斯卡最佳导演奖的亚裔女性，但这个光荣时刻却被她成长的故乡中国封锁。
华裔女导演赵婷(Chloe Zhao)获得了本届奥斯卡的最佳导演奖，成为首位获得该奖项的亚裔女导演。发表获奖感言时她尤其提到《三字经》中人之初性本善对自己的影响。
《无依之地》成为第93届奥斯卡的最大赢家，导演赵婷也作为史上第一位获得最佳导演奖的亚裔女导演受到国际关注。各大媒体都将她称作“书写历史的女性”。
虽然新冠病毒依旧肆虐全球。2021年的奥斯卡颁奖典礼依旧在线下举行。而且它还给我们带来了更多的第一次和惊喜。除了赵婷的《无依之地》横扫本届奥斯卡，还有哪些亮点呢？
亚裔女性电影人在第93届奥斯卡颁奖典礼上大放异彩，华裔导演赵婷以《无依之地》拿下最佳导演奖，韩国演员尹汝贞也获颁最佳女配角奖。
纪录香港抗议运动的文献短片《不割席》（Do not Split）获得今年奥斯卡电影节纪录短片单元的提名。该片导演安德斯·哈默表示，北京的抵制反使该片获益，他也希望国际社会向北京施压。
因执导《无依之地》获奥斯卡提名的赵婷，是一位将公路片和西部片推向了新高度的导演。她的下一个作品将是漫威漫画出品的《永恒族》。
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