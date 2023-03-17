学院功绩奖，通称奥斯卡金像奖、金奖、奥斯卡奖或奥斯卡。是每年由美国电影艺术与科学学院组织与颁发，旨在鼓励过去一年间优秀电影的创作与发展的奖励活动，不仅是美国电影业界年度最重要的活动，亦是目前最受世界瞩目的电影奖之一。

目前设有20多个不同的奖项，囊括了各种电影类型。