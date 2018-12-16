奥斯卡热门引争议 艺术家原型提抗议

(德国之声中文网) 这部2018年10月上映的德国电影，讲述了一名在纳粹时期长大、东德时期崭露头角、后来又去西德开辟了一片新天地的艺术家的故事。电影情节，部分取材于著名德国画家、摄影家李希特(Gerhard Richters)的生平。
该片在10月上映前就已经遭到了李希特的批评，认为"过度渲染"。李希特当时在接受德新社采访时表示，他虽然还没有看过这部电影，但是导演冯·多纳斯马克(Florian Henckel von Donnersmarck)向他展示的预告片"已经让他受够了"。
李希特：我有话要说！
本周二(1月22日)，奥斯卡提名名单就将揭晓。偏偏在这个节骨眼上，李希特再次在接受美国《纽约客》杂志采访时猛烈抨击了《无主之作》。他说，他在影片开拍前，曾应导演之邀，多次与后者讨论过自己的生平。冯·多纳斯马克此前曾对外表示，他曾向李希特朗读过剧本片段，李希特很喜欢这些段落，甚至还愿意专门为电影创作几幅画作。
不过，李希特现在却对《纽约客》说："早在第一次或者第二次会谈之后，我就明确对他说，我不会同意一部有关李希特的电影。我还建议他将影片主人公的职业改换成作家或者音乐家，毕竟该电影的情节不一定非得是一名艺术家。冯·多纳斯马克则表示，会考虑所有的可能性。我还以书面的途径告知他，不能在片中明确提到我的姓名，也不能使用我的画作。他则向我保证会尊重我的意愿。"
导演冯·多纳斯马克
李希特现在感觉被导演冯·多纳斯马克欺骗。"事实上，他竭力想让影片与我的名字沾上关系，媒体也帮了他的大忙。好在美国的主要报刊对他的这部影片进行了十分批评性的评价。尽管如此，冯·多纳斯马克依然滥用了我的生平，还粗暴地扭曲了它。"
德国导演冯·多纳斯马克曾经在2007年凭借《别人的生活》(又译《窃听风暴》)斩获奥斯卡最佳外语片奖。现在，他对李希特的批评感到吃惊，同时又表示了理解。他说："我稍微能够理解这种批评。设想一下：如果有人拍片来讲述我的生平，那么我要么会因为影片触及了我生命中痛苦的篇章而感到痛苦，要么会因为影片没能足够贴近我的生平而感到痛苦。" 冯·多纳斯马克指出，李希特的生平非常复杂而艰难，因此他想要掌控自己生平的做法"也没什么可指摘的"。冯·多纳斯马克说："也许，这部影片是为除了李希特之外的所有人而拍摄的。"
-
知识贴：那些奥斯卡的“无冕之王”
《低俗小说》 (1994年)
昆汀的《低俗小说》获得7项奥斯卡提名，但最后只拿到奥斯卡最佳原创剧本奖一个奖项。影片叙事方式独特，看似独立的小故事打乱了时间线 ，充斥着暴力和黑色幽默，而其中的经典对白和狐步舞更是令人难忘。
-
知识贴：那些奥斯卡的“无冕之王”
《钢琴家》 (2002年)
这部电影取材波兰犹太作曲家、钢琴家斯皮尔曼（Wladyslaw Szpilman）的回忆录，讲述了这位钢琴家在纳粹德国侵占波兰华沙期间的遭遇。这部电影获奖无数，也夺得三项奥斯卡大奖（最佳男主，最佳导演，最佳改编剧本），但是最后与最佳影片奖失之交臂（当年获奖的是歌舞剧《芝加哥》）。
-
知识贴：那些奥斯卡的“无冕之王”
《洛城机密》 (1997年)
这部电影改编于同名小说，由柯蒂斯·汉森执导，凯文·史派西、罗素·克劳等人联袂出演。影片背景设在50年代的洛杉矶。影评人表示，复杂的情节成功地表现了二战后犯罪猖獗、警界腐败的洛城。 这部电影获得了奥斯卡最佳女配和最佳改编剧本奖，但未能将最佳影片奖（被提名）收入囊中。
-
知识贴：那些奥斯卡的“无冕之王”
《为所应为》(1989年)
由史派克·李编剧、执导、出演的这部悲喜剧电影，通过讲述发生在意大利餐馆中的琐事，反映了美国的种族冲突，助燃了美国社会针对种族歧视的讨论。不过，该片未能获得任何奥斯卡奖项。
-
知识贴：那些奥斯卡的“无冕之王”
《华尔街》 (1987年)
这部由奥立弗·斯通执导的影片，让迈克尔·道格拉斯获封奥斯卡最佳男主角，也让查理·辛成为好莱坞当红明星。影片描写了金融圈人士的贪婪和不择手段，是对美国金融资本主义物质至上的反思与批判。不过，该片未能获得奥斯卡最佳影片奖。
-
知识贴：那些奥斯卡的“无冕之王”
《出租车司机》 (1976年)
这部由马丁·斯科塞斯执导、罗伯特·德尼罗和朱迪·福斯特主演的电影，被看作美国70年代最重要的一部电影。演员们的精湛演技和电影的写实主义风格备受影评人推崇，被认为是斯科塞斯最经典的作品之一。不过，该片没有获得任何奥斯卡奖项。
-
知识贴：那些奥斯卡的“无冕之王”
《逍遥骑士》 (1969年)
该片由丹尼斯·霍珀执导，彼得·方达和杰克·尼克尔森担任主演，饰演骑摩托穿越美国南部的车手。影片中对话不多，主要表达了一种摩托车手的生活态度以及一望无际高速公路上的自由感。这部影响深远的电影获得了两项奥斯卡金像奖提名，但没有得奖。
-
知识贴：那些奥斯卡的“无冕之王”
《惊魂记》 (1960年)
很多人都对玛莉莲（图左）在浴室中被杀的这一幕记忆犹新。大导演希区柯克的这部电影被评为美国最佳惊悚片和最重要的一百部美国片之一。惊悚、悬疑的剧情让观影者体验到前所未有的恐怖气氛。不过，这部被影迷封为“现代恐怖片之母”的影片没有获封奥斯卡最佳影片。
-
知识贴：那些奥斯卡的“无冕之王”
《正午》 (1952年)
四名恶人出狱后放话某日正午12点回小镇寻仇，警长一人单刀赴会——这部黑白西部片被看作是美国电影史上最重要的电影之一，获得了6项奥斯卡提名、4项奥斯卡大奖（此前西部片很少得到奥斯卡提名或奖项），不过该片与最佳影片奖失之交臂。
-
知识贴：那些奥斯卡的“无冕之王”
《公民凯恩〉 (1941年)
这部影片上映时并没有得到观众们的好评，如今该片成为电影史上的一座里程碑。影片讲述了美国报业大王凯恩（Charles Foster Kane）的一生，由奥森·威尔士执导。该片获得了1942年奥斯卡的9项提名，但最后只获得了最佳原创剧本一个奖项。
作者: Milena Grundmann