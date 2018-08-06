奥斯卡奖宣布改革引抨击

(德国之声中文网) 学院方面称，措施是顺应外界要求奥斯卡奖作出改变的要求。学院主席贝利(John Baily)说，外界一直在呼吁奥斯卡奖以及美国电影艺术与科学学院顺应当今世界的变革。

贝利对学院的7000余名成员表示，今后将新增一个"受欢迎电影"(Popular Film)奖项，颁发给那些在普通公众眼中特别成功的电影。在过去几年中，不断有人对奥斯卡"最佳电影"奖项提出批评，认为评委更倾向于《月光》、《鸟人》、《水底情深》等艺术气息浓厚的影片，而轻视了《星球大战》等公众喜闻乐见的大片。后者往往只是被颁予"最佳视觉效果"等技术类奖项。

不过，评委偏心艺术类电影还是最近几年的事。长期来看，奥斯卡"最佳电影"奖项青睐的依然是英语拍摄的票房大片。

"德国电影奖"近年来也增设了最受公众欢迎奖，《该死的歌德》等搞笑喜剧片也因此有机会获奖。

知识贴：那些奥斯卡的“无冕之王” 《低俗小说》 (1994年) 昆汀的《低俗小说》获得7项奥斯卡提名，但最后只拿到奥斯卡最佳原创剧本奖一个奖项。影片叙事方式独特，看似独立的小故事打乱了时间线 ，充斥着暴力和黑色幽默，而其中的经典对白和狐步舞更是令人难忘。

知识贴：那些奥斯卡的“无冕之王” 《钢琴家》 (2002年) 这部电影取材波兰犹太作曲家、钢琴家斯皮尔曼（Wladyslaw Szpilman）的回忆录，讲述了这位钢琴家在纳粹德国侵占波兰华沙期间的遭遇。这部电影获奖无数，也夺得三项奥斯卡大奖（最佳男主，最佳导演，最佳改编剧本），但是最后与最佳影片奖失之交臂（当年获奖的是歌舞剧《芝加哥》）。

知识贴：那些奥斯卡的“无冕之王” 《洛城机密》 (1997年) 这部电影改编于同名小说，由柯蒂斯·汉森执导，凯文·史派西、罗素·克劳等人联袂出演。影片背景设在50年代的洛杉矶。影评人表示，复杂的情节成功地表现了二战后犯罪猖獗、警界腐败的洛城。 这部电影获得了奥斯卡最佳女配和最佳改编剧本奖，但未能将最佳影片奖（被提名）收入囊中。

知识贴：那些奥斯卡的“无冕之王” 《为所应为》(1989年) 由史派克·李编剧、执导、出演的这部悲喜剧电影，通过讲述发生在意大利餐馆中的琐事，反映了美国的种族冲突，助燃了美国社会针对种族歧视的讨论。不过，该片未能获得任何奥斯卡奖项。

知识贴：那些奥斯卡的“无冕之王” 《华尔街》 (1987年) 这部由奥立弗·斯通执导的影片，让迈克尔·道格拉斯获封奥斯卡最佳男主角，也让查理·辛成为好莱坞当红明星。影片描写了金融圈人士的贪婪和不择手段，是对美国金融资本主义物质至上的反思与批判。不过，该片未能获得奥斯卡最佳影片奖。

知识贴：那些奥斯卡的“无冕之王” 《出租车司机》 (1976年) 这部由马丁·斯科塞斯执导、罗伯特·德尼罗和朱迪·福斯特主演的电影，被看作美国70年代最重要的一部电影。演员们的精湛演技和电影的写实主义风格备受影评人推崇，被认为是斯科塞斯最经典的作品之一。不过，该片没有获得任何奥斯卡奖项。

知识贴：那些奥斯卡的“无冕之王” 《逍遥骑士》 (1969年) 该片由丹尼斯·霍珀执导，彼得·方达和杰克·尼克尔森担任主演，饰演骑摩托穿越美国南部的车手。影片中对话不多，主要表达了一种摩托车手的生活态度以及一望无际高速公路上的自由感。这部影响深远的电影获得了两项奥斯卡金像奖提名，但没有得奖。

知识贴：那些奥斯卡的“无冕之王” 《惊魂记》 (1960年) 很多人都对玛莉莲（图左）在浴室中被杀的这一幕记忆犹新。大导演希区柯克的这部电影被评为美国最佳惊悚片和最重要的一百部美国片之一。惊悚、悬疑的剧情让观影者体验到前所未有的恐怖气氛。不过，这部被影迷封为“现代恐怖片之母”的影片没有获封奥斯卡最佳影片。

知识贴：那些奥斯卡的“无冕之王” 《正午》 (1952年) 四名恶人出狱后放话某日正午12点回小镇寻仇，警长一人单刀赴会——这部黑白西部片被看作是美国电影史上最重要的电影之一，获得了6项奥斯卡提名、4项奥斯卡大奖（此前西部片很少得到奥斯卡提名或奖项），不过该片与最佳影片奖失之交臂。

知识贴：那些奥斯卡的“无冕之王” 《公民凯恩〉 (1941年) 这部影片上映时并没有得到观众们的好评，如今该片成为电影史上的一座里程碑。影片讲述了美国报业大王凯恩（Charles Foster Kane）的一生，由奥森·威尔士执导。该片获得了1942年奥斯卡的9项提名，但最后只获得了最佳原创剧本一个奖项。 作者: Milena Grundmann



美国电影艺术与科学学院目前并没有详细说明"受公众欢迎奖"具体将如何评选，但是增设奖项的决定已经引发了不少批评。美国演员罗伯·劳(Rob Lowe)说，这是学院"继让我去唱《白雪公主》之后最烂的主意"。《时代周刊》则批评说，学院方面正试图去给那些赚钱无数的人颁奖。

颁奖典礼改期、缩水

2020年起，奥斯卡奖的颁奖典礼将从原先的4小时缩短到3小时。今年，奥斯卡颁奖典礼共吸引了2600万电视观众，较往年出现了显著下滑。1998年《泰坦尼克号》横扫奥斯卡众多奖项时，颁奖典礼在美国的电视观众数量达到了惊人的5500万。

根据学院方面的计划，今后，一些不是太重要的奖项将会利用电视台播放广告时颁发，广告过后，电视观众会得到一个刚才颁发奖项的总结。

第三项重要改革措施则是改变颁奖仪式的时间。目前，奥斯卡奖总是在二月底或三月初颁发，而从2020年起则将调整到2月10日前后。新日期有可能与德国的柏林电影节重叠。

柏林电影节原本就时常被人质疑是否拥有和好莱坞叫板的实力。奥斯卡改期后，柏林电影节若想展映美国大片、邀请好莱坞大牌就会面临更大的困难。