奥拉夫·肖尔茨：被低估嘲笑的社民党救星

（德国之声中文网）9月26日，联邦议院选举之夜，柏林社民党总部。该党首席竞选人肖尔茨健步登台，立时，掌声雷动，欢呼声四起，人们欢庆社民党在大选中获胜。人人心中有数，该感谢的是谁——是他取得了无人能及的成就：短短数月内便使社民党走出多年民意低谷，表现好于 2017 年的上届联邦大选。今年春季，社民党的民意支持率尚为 15%，此后却一路走高，终至咸鱼翻身，成为下届议会第一大党。

当然，只有在未来数周、数月的组阁谈判结束后，方能确知谁将入主总理府、执掌德国政府大权。不仅是社民党，基民盟/基社盟亦可与绿党和自民党结成执政联盟。不过，社民党同仁们信心满满，将以昂扬姿态参与谈判。

社民党得感谢肖尔茨

肖尔茨，肖尔茨，肖尔茨。—— 选战中，社民党主要依靠了这位总理候选人。他主宰了海报，他出现在台上，他参与政治辩论。社民党的竞选活动完全围绕这位 63 岁政治家开展。 “他务实，他行。”——社民党以这样的信号打动选民。

社民党向选民们传达出一个肩负政府责任的政治家形象、现总理默克尔自然而然的接班人。任职16 年后，基民盟籍的默克尔不再参选。2018 年以来，肖尔茨一直在默克尔为首的大联合政府中任财政部长，并是副总理。大选后，他将继续任职，直到下届政府就位。

党不让他当主席，倒让他当总理候选人

肖尔茨身上到底有多少社民党成分? 这个怪异问题，得了解了社民党最近的历史方有答案。 2019 年，肖尔茨竞选党主席。然而，在底层表决中，他输给了承诺将党进一步左移的埃斯肯 (Saskia Esken) 和瓦尔特-博尔扬斯 (Norbert Walter-Borjans)。

在党内，肖尔茨一直被视为保守派。因此， 2020 年 8 月，埃斯肯和瓦尔特-博尔扬斯提名他为下届大选本党首席竞选人，让各方大跌眼镜：社民党竟决定让一个它不希望担任党主席的人成为总理候选人。

短暂困惑 坚忍不拔

就这一决定，肖尔茨表示，大家是密切合作、非常和谐、情绪高昂。他称， 实际上，党主席选出后，彼此之间便有密切沟通，取得了信任，所以，过了一段时间，他确信，两位党主席会建议由他出任首席竞选人，“两位党主席也很早就有此感觉，要提名我。”

2020 年 8 月，社民党共同主席埃斯肯和瓦尔特-博尔扬斯正式提名肖尔茨为本党总理候选人

肖尔茨的一句话颇能显示他如何应对危机：起床，接着干，永不自疑。他天生顽强，矢志不移。数几十年政治生涯中，他经历过众多动荡，但从未能让他长期困惑。

清醒务实 - 应对危机要素

即使是 Cum-Ex 税务丑闻和 Wirecard 欺诈案也未能让他受创。尽管肖尔茨在议会调查委员会面前的表现并不佳，却对他毫无政治影响。他总是知道如何能使指责不攻自破。而就在大选前一周，联邦议院财政委员会尚曾举行特别会议，调查联邦财政部下属的反洗钱机构 FIU 的工作失误。

9 月 20 日，肖尔茨在财政委员会上短暂作证，继之便投入竞选活动

在新冠大流行瘟疫期间，作为联邦财政部长，肖尔茨支持出台巨额资助计划。他知道如何利用它使自己一次次处于公众视角的中心。2020 年春，在新冠大流行瘟疫也蔓延到德国时，他承诺，联邦政府将不惜一切代价，任何措施只要有必要，便会采取。

“谁都无需害怕”

从那时起，他的一句流行语便是：德国有对付大流行瘟疫的财政能力。至 2022 年底，德国新债将达 4000 亿欧元。竞选活动中，肖尔茨称，德国有能力承受这些债务。他表示，“谁都无须害怕。 2008/2009 年发生的上一次危机后我们已成功过一次；要不了10年，我们将再度成功。”

有关气候保护，他也有类似说法。 他称，绿党有一些好想法，但只有通过社民党才有望实现，使之融入经济和社会。肖尔茨将自己的竞选纲领简括为这样一句话： “务实，但面向未来”。

在外交领域，他强调连续性。他表示，在他领导下的德国将致力于建立一个“强大的、主权的欧洲”、“用一个声音”说话，“否则，我们就不会发挥作用。” 他指出，世界人口很快将达百亿，“未来会有很多强国，不只是中国、美国和俄罗斯”，而且还会有很多亚洲国家。他称，与美国和在北约内的合作是他的基本原则之一。

实干家魅力

肖尔茨所言所行显然在选民们那里奏了效。动荡时代，实用主义比个人魅力更管用。肖尔茨缺个人魅力。他不善感情外溢，即使在最快活时刻，表现出的也是英国管家般的克制。

肖尔茨后来才认识到，从政者也得注意如何使自己和自己的信息成为众人瞩目的焦点并让人们接受。此次竞选期间，他显得更能倾听，尤其是显得更友好、更亲民，并改变了自己的手势和面部表情。

无噪音却高效

多少年里，他被戏称为“Scholzoma”（肖尔茨自动机），该文字游戏由“Scholz”（肖尔茨）和“Automat”（自动机）组成。 2003 年，《时代》周刊（Die Zeit）首创该词。当时的解释是，时任社民党秘书长肖尔茨重复使用技术官僚语言为“第四阶段哈尔茨”（ Hartz IV ）劳动力市场改革辩护，犹如一台机器。肖尔茨后来这样替自己辩解： “我是相关信息的推销员。我必须表现出某种无情。”

2003 年，肖尔茨出任社民党秘书长

社民党本身也从未觉得同这位来自汉堡的内向、实事求是的实用主义者相处融洽，他总是只说绝对必要的话。竞选党内职位时，肖尔茨多半得到最糟结果。尽管如此，他仍得以在政途上一路走高，无噪音且高效。

从资本主义批评者到财政部长

在此过程中，他在政治上大有转变。上世纪八十年代，作为青年社民党（Jusos）的副主席，他曾以激进的社会主义方式为“克服资本主义经济”而奋斗。不过，此后，经由自己在汉堡的律师事务所任劳动法专业律师的工作，他学到了很多关于商业和独立创业如何运作的知识。这在他身上打下了深深的烙印。

2018 年起，肖尔茨在默克尔手下任副总理

在 2018 年成为联邦财政部长之前，肖尔茨曾历任社民党秘书长、联邦劳动部长、汉堡内政部长、市长。他希望与绿党和自民党一起执政，他当联邦总理。不过，绿党和自民党现在也将会成为联盟党的追逐对象。何党能最终赢得竞争、肖尔茨是否会入主总理府，将在未来数周、甚或数月的摸底谈判中才会清楚。

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