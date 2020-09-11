 奥总理称为避免2015年覆辙拒绝从希腊接收难民 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.09.2020

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时政风云

奥总理称为避免2015年覆辙拒绝从希腊接收难民

奥地利总理库尔茨明确表示，奥地利不会从希腊莱斯沃斯岛上遭焚毁的莫里亚难民营接收难民。他说：“如果我们屈从于压力，那么我们就可以需要冒上重蹈2015年难民危机覆辙的风险。”

Österreich Bundeskanzler Sebastian Kurz (picture-alliance/dpa/Apa/H. Fohringer)

奥地利总理库尔茨

（德国之声中文网）奥地利总理库尔茨（Sebastian Kurz）在脸书上发表的一段视频讲话中指出，2015年难民危机中大量难民滞留在布达佩斯火车站的"凄惨画面"最终让欧洲的决策者们做出让步。"但是这最终却导致越来越多的人踏上前往中欧的道路，"库尔茨说，"奥地利愿意在（希腊莱斯沃斯岛）当地提供人道主义救助。"

他还强调，今年奥地利已经接收了3700名儿童。

Griechenland Lesbos | Lager Moria neue Brände (picture-alliance/dpa/AP/P. Giannakouris)

9月9日莫里亚难民营发生严重火灾

就目前欧盟内部有关接纳救助莫里亚难民营（Moria）难民的协商谈判，库尔茨表示："我们最不需要的就是象征性的政策，而是要向相关地区提供切实的长期性的经济支持，为非洲大陆提供经济发展前景，这样才能有效地保护我们的边境。"

本周三（9月9日）凌晨，希腊莱斯沃斯岛（Lesbos）上莫里亚难民营发生火灾，而且是在几个地方同时发生。强风助长了熊熊大火。

该难民营多年来人满为患。据希腊移民部称，莫里亚难民营本原最多容纳2800人，但是目前约有12600名难民和移民居住在这里。

Griechenland | Nach Brand in Flüchtlingslager Moria auf Lesbos (picture-alliance/dpa/S. Baltagiannis)

火灾后的莫里亚难民营

据希腊国家广播机构报道，昨天（9月12日）下午，莱斯沃斯岛上有一批难民开始被安置到临时居留所里。

到目前为止已经有10个欧洲国家表示愿意接纳总共400名莫里亚难民营没有亲属陪伴的未成年人难民。

Griechenland, Lesbos I Moria I Kara Tepe (Getty Images/AFP/L. Gouliamaki)

火灾后的莫里亚难民营

此间，德国多座城市举行示威，支持接收更多难民。民间组织"海洋之桥"（Seebrücke）在多座城市组织抗议集会。组织者称，最大的示威活动是在柏林，有约1万人参加。科隆和汉堡也举行了示威活动，组织者称有3000和2500人参加。莱比锡和法兰克福也举行了抗议集会。

联合执政党社民党以及在野党绿党、左翼党则施压要求政府接受莫里亚难民。

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