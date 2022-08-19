奥德河为何死鱼堆积？波兰批德国发“假消息”

（德国之声中文网）贯通德国和波兰的奥得河（ Oder）大量鱼类死亡事件受到两国公众的关注。华沙政府称，德国方面散布不实之词。波兰环境部长莫斯克瓦（Anna Moskwa ）推文道："注意，又有假新闻在德国传播!!!!。涉及杀虫剂和除草剂。波兰做过检测，数值低于警戒标准，即对鱼类或其它动物无影响，与鱼类死亡无关。"

她在另一条推文中说，死鱼中未检测出此类物质，因此，在她看来，这是德方 "对（波兰）农业的无理攻击。先是工业，现在是农业。下一步又会是什么？"

过去数天，从波兰流入德国的奥得河水中发现大量死鱼。德国方面最早知情是8月9日，那天，一船长在勃兰登堡河段见到死鱼。

死鱼近200吨

据波兰消防队称，已从奥得河和较小的涅尔河（ Ner ）中共打捞出158吨死鱼，其中绝大多数来自奥德河。根据德国勃兰登堡州环境部先前的信息，该州至少打捞了36吨死鱼。

涅尔河发源自罗兹（ Lodz ）南部，汇入瓦尔塔河（ Warthe ），与奥得河无涉。多天来，涅尔河中也漂浮成群死鱼。

奥德河浮现大量死鱼 原因仍不明

大规模死鱼事件原因迄今仍不明了。不过，勃兰登堡州环境部上周六（8月20日）通报说，检测样本中发现有含活性成分2,4-二氯苯氧乙酸的高浓度杀虫剂，样品由法兰克福（奥德河畔）监测站于8月7日至9日期间采集。根据检测结果，可以认为，其剂量对鱼类不具直接致命性。该活性物质通常用于除杂草。

勃兰登堡州环境部表示，死鱼事件这一环境灾难或有多个原因，但连续多天过高的杀虫剂浓度肯定对动物、植物和微生物产生了影响，在奥得河上游，农药含量可能更高，而至法兰克福（奥得河畔）测量点河段，含量已显著稀释。

罪魁祸首是藻类？

德国联邦环境部指出，目前正对鱼体内数百种不同物质作检测，以便能确定死因。此前，有专家认为，有毒的藻类可能是导致鱼类死亡的决定性因素，但未获证实。

德国梅前州环境部长巴克豪斯（Till Backhaus）上周五说，他确信，一定是有某些物质排入了奥得河，因为，在无明显降雨的情况下，河水水位提高了30厘米，盐度急剧上升："一定是发生了什么事情，必须弄清楚。" 他表示，为能确定相关情况，应考虑使用卫星图像。因此，他希望能和德国航空航天中心合作。

奥德河大规模死鱼事件正使波兰现届保守派政府面临压力。在出现鱼群死亡的初步迹象后，该政府的反应是迟疑不决。德国国内有人批评华沙未遵守国际商定的信息互通做法。对此，波兰执政的法律与公正党（PiS）的代表一再发出反德言论，并攻击、指责波兰国内反对派，在环境灾难的可能原因问题上附和德国的说法。

（德新社，法新社）

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