奥巴马：特朗普以为当总统是真人秀

（德国之声中文网）贺锦丽（Kamala Harris）渴望成为美国新的副总统。现在，美国民主党已正式提名她为副总统候选人。她在获得提名后发表的演讲中严厉抨击共和党现任总统特朗普领导不力。贺锦丽说，这让人付出了生命的代价，特朗普正在将"我们的悲剧变成政治武器"。现年55岁的贺锦丽试图通过传递"希望与团结"的信息来为民主党总统候选人乔·拜登（Joe Biden）助选。

由于新冠疫情，此次民主党代表大会仅以在线的形式召开。贺锦丽接受对她的提名，成为拜登的"竞选伙伴"，她因此将有可能成为美国的第一位女性副总统，原本这是当晚民主党全国代表大会上的亮点。但是她在迄今政治生涯中发表的一次最重要的演讲，却因前总统奥巴马的登场而稍显逊色。奥巴马严厉抨击特朗普，有些非同寻常，因为这位前总统一般来讲不大愿意提出批评，但是这一次，他要为民主党防止共和党人再次当选助一臂之力。

"严重后果"

奥巴马指责特朗普任职失败。他通过视频告诫所有代表："特朗普没有胜任这份工作，因为他做不到。而这种失职的后果是严重的，"这位前总统指出，现任当权者是对民主的威胁。

奥巴马说："我曾寄希望于特朗普能够对我们国家的繁荣昌盛感兴趣，能够严肃对待他的工作，感觉到其工作的重要性并能够对民主表示敬畏。" "但是他从来没有做到过。"

观看视频 02:35 分享 拜登搭檔賀錦麗是誰？ 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Weibo Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/3gqVW 拜登搭檔賀錦麗是誰？

奥巴马指出，美国已经有17万人死于新冠病毒，数百万人失业，美国的声誉在全球范围内受到损害，"我们的民主机构受到前所未有的威胁"。奥巴马在批评特朗普的领导风格时说，这位共和党人把总统工作"当成一场真人秀来吸引他所渴望的注意力。"

总统的答复

特朗普迅速发起了反击。他在共和党在白宫举行的新闻发布会上说：奥巴马是一位"糟糕的"总统，并且"工作无能"。如果奥巴马和副总统拜登做得好一些的话，他可能也就不会参加总统竞选。 "我会非常幸福，我确实很享受我之前的生活。"

本周四（8月20日）为期四天的民主党代表大会结束时，·拜登将发表提名演讲。在民意调查中，现年77岁的拜登目前支持率领先于比他小三岁的特朗普。但是，如果民主党人想将特朗普逐出白宫，就必须动员许多选民，尤其是在竞争激烈的一些关键州。

李京慧/叶宣 (法新社、美联社、德新社、路透社)

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。