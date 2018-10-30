奥巴马指责特朗普制造恐慌

（德国之声中文网）奥巴马在迈阿密民主党举行的一次竞选活动上发表讲话说："为了阻止移民涌入，特朗普向与墨西哥接壤的边境地区派遣士兵，这是一场'政治秀'"。共和党人的目的就是制造混乱，以此转移人们对其政府业绩的注意力。

目前，成千上万来自中美洲国家的难民正在分批穿越墨西哥境内前往与美国接壤的边境，但是在那里他们被一面1300公里长的隔离墙拦截。特朗普总统指示五角大楼派兵前往边境地区协助阻挡难民。据称派往边境地区的部队只能为边境保护提供后勤支持，但是不能实施逮捕。

"不要向难民开枪"

特朗普正在借助移民问题为下周二举行的国会选举大规模造势。他将难民的涌入视为"入侵"以及对美国国家安全的威胁。与此同时他明确表示，边境地带的士兵不要向移民开枪射击。在回答记者的提问时特朗普总统表示："他们不应该开枪。不过我不想看到有人向他们投掷石块。"特朗普补充说："对这些人我们将尽快逮捕，长期监禁。"

美国军队被派往美墨边界阻挡难民潮

在此前一天特朗普曾经表示，如果移民有暴力行为和投掷石块，士兵将进行"回击"。他已经告诉军方，可以将移民投掷石块作为携带武器处理。 特朗普暗示士兵可以向人群开火，但是没有明说。

截至周末7000士兵聚集边境

美国军方宣布，截至周末将总共有7000多名士兵驻扎在美国南部边境。特朗普甚至表示总共可以驻扎15万士兵，这将是相当于美国在阿富汗的驻军规模。

美国国会中期选举

特朗普所在的共和党在下周二的国会中期选举中面临着在众议院失去多数席位的危险。根据民意调查，共和党人在参议院的多数席位虽然面临的威胁不大，但是作为反对党的民主党人将可以凭借其在众议院的权力让总统的后半期执政遭遇大规模阻力。

李京慧/雨涵 (德新社、法新社、路透社)