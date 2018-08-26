奥巴马助阵中期选举 直接批评特朗普

（德国之声中文网）奥巴马利用在其家乡伊利诺伊州举行的一次活动对特朗普的政策进行了清算。这位美国前总统主要指责了那些为维护个人权力而阻止变革的人。他说，这些人反对人人享有同等权利、同等机会和社会保障的主张。

奥巴马强调指出："每当我们距离我们的理想更近的时候，总会出现倒退。通常都是由那些有有权有势的人进行操纵。他们希望我们分裂，希望我们愤世嫉俗，因为这有助于他们维护其现状。"

奥巴马认为，林肯（ Abraham Lincoln）的共和党现在被用来制造分裂和不满，而不是支持美国社会拥有共同的价值观和目标。

奥巴马说："遗憾的是，最近几十年来，分裂政策、不满和恐惧在共和党的家乡立足。它们削弱我们的联盟，投靠俄罗斯。他们究竟是怎么了？"

出于对共和党现状的担忧，奥巴马将矛头指向特朗普，指责他通过分裂和社会两极分化来达到其目的。

奥巴马: 特朗普通过分裂和社会两极分化来达到其目的

奥巴马指出："这种状况并非是随着特朗普的上台才开始出现的。他是一种表象，而不是原因。他只是利用了政治家们多年来的沮丧以及恐惧和恼火。"

奥巴马表示，现在不仅关系到民主党重新赢得多数，而且关系到夺回民主并将它建设得更强大的问题。奥巴马在向大学生们发表讲话时，强调了年轻一代应承担的责任。他说，年轻一代应该以手中的选票推动局面的改变。

奥巴马还谈到目前白宫的现状，表示尊严、正直和守法应作为民主的基础。

奥巴马为支持民主党候选人的竞选发表多个演讲。该党希望至少在众议院赢得多数。为此前总统奥巴马必须亲自出马助阵。