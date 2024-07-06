奥尔班闪电访普京 欧盟大怒

匈牙利总理奥尔班自认为在俄罗斯进行“和平使命”。他这次是否以欧盟理事会主席的身份发言？克里姆林宫领导人普京说是，但欧盟在布鲁塞尔则说不。

（德国之声中文网）欧盟理事会主席应为27个成员国的“诚实代理人”，抑制个人意见并寻求妥协。匈牙利总理维克多·奥尔班（Viktor Orban）在7月1日接任为期六个月的轮值主席职位时曾承诺做到这一点。然而，在担任理事会主席仅五天后，他就因未事先通知或协商便前往莫斯科会见克里姆林宫领导人普京（Wladimir Putin），令布鲁塞尔震惊。尤其是奥尔班还通过X社交平台将其单独行动称为“和平使命”。与俄罗斯领导人会谈后，奥尔班表示，为实现乌克兰与俄罗斯之间的和平，还有许多步要走，“但我们已经迈出了重新开启对话的第一步。”

“没有欧盟的授权”

欧盟外交政策高级代表何塞普·博雷尔（Josep Borrell）严厉批评奥尔班，称：“维克多·奥尔班总理的莫斯科访问仅限于匈牙利与俄罗斯的双边关系。”奥尔班无权代表欧盟对外事务，这应由欧盟理事会主席查尔斯·米歇尔（Charles Michel）或欧盟外交与安全政策高级代表博雷尔来做。德国总理奥拉夫·朔尔茨（Olaf Scholz）在柏林的一次新闻发布会上也表示，奥尔班未遵守规则，应由查尔斯·米歇尔代表欧盟进行外交事务。普京在会见期间称奥尔班为“欧盟理事会主席”，并表示奥尔班代表了所有27个成员国。

欧盟外交政策负责人博雷尔：奥尔班只能代表他自己（资料图片） 图像来源: Nicolas Economou/NurPhoto/picture alliance

周二，奥尔班已经突然访问了基辅，会见了乌克兰总统泽连斯基（Wolodymyr Zelensky）。乌克兰自两年半前被俄罗斯发动的非法战争袭击。奥尔班建议泽连斯基立即与莫斯科停火并展开和平谈判，但泽连斯基对此保持沉默，仅表示和平必须公正。奥尔班在基辅的行为同样没有得到其他欧盟成员国的授权，因为其他26个成员国一再强调，乌克兰作为被攻击的一方，应自行决定和平谈判的时间和条件。

奥尔班自封为“和平缔造者”

在欧盟内部，奥尔班以其日益专制的统治方式和挑衅行为著称。他此次未经授权的“和平使命”令欧盟外交官感到震惊。一位不愿透露姓名的欧盟外交官表示，这一行为堪称丑闻，前所未有。匈牙利政府发言人试图淡化这一行为，称奥尔班以匈牙利总理身份进行访问，而非欧盟理事会主席。奥尔班在莫斯科通过X平台发文称，“我们不能坐等战争奇迹般地结束。我们将成为迈向和平第一步的重要工具。”但他未明确说明“我们”指的是谁。

欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）通过X平台回应称，“安抚政策不会阻止普京”，直接批评了奥尔班。此举也解释了为何奥尔班突然取消了原定于周五的欧盟委员会访问布达佩斯行程。一名欧盟外交官讽刺地表示，“他显然有更重要的事情要做。”通常情况下，欧盟委员会会在轮值主席国上任的第一周访问该国，以商讨政治合作事宜。

不必与她在布达佩斯的主要对手见面，冯德莱恩可能并不介意。她的发言人Eric Mamer在布鲁塞尔表示，冯德莱恩在奥尔班单独访问莫斯科后可能根本不会前往匈牙利。上周的欧盟峰会上，奥尔班是唯一一位强烈反对冯德莱恩连任第二个任期的政府首脑。他认为冯德莱恩所领导的委员会的第一个五年是欧盟迄今为止最糟糕的。

与此同时，欧盟对匈牙利展开的司法程序仍在进行，因为奥尔班政府破坏了国家的法治。因此，欧盟暂时冻结了对匈牙利的200亿欧元资助。

奥尔班（右二）是唯一一位强烈反对冯德莱恩（左二）连任第二个任期的政府首脑（资料图片） 图像来源: Ludovic MARIN/AFP

奥尔班阻碍对乌克兰的援助

奥尔班被认为是克里姆林宫在欧盟内最强的盟友和支持者。匈牙利仍然通过管道从俄罗斯进口大量天然气，俄罗斯公司也在匈牙利建设核电站。匈牙利企业在俄罗斯有良好的业务，匈牙利外长彼得·西亚尔托（Péter Szijjártó）最近表示。

其他欧盟国家领导人目前都不与普京会面，因为他被指控为战争罪犯，并被国际刑事法院通缉。立陶宛总统吉塔纳斯·瑙塞达（Gitanas Nauseda）在维尔纽斯愤怒地表示，如果真的想要和平，就不会与一个血腥的独裁者握手。

在过去几个月中，奥尔班多次试图阻止或延迟欧盟对乌克兰的财政和军事援助。目前，匈牙利在欧盟理事会内否决了释放65亿欧元援助乌克兰的计划。此外，匈牙利是唯一退出北约向乌克兰提供武器计划的国家。前荷兰首相马克·吕特（Mark Rutte）在承诺与奥尔班达成相关协议后，才得以成为新任北约秘书长。

一名不愿透露姓名的布鲁塞尔欧盟外交官表示，奥尔班的这一行动实际上使其欧盟轮值主席职位在正式开始前就已经结束。“成员国的怀疑不幸被证明是正确的。奥尔班只是为了推进布达佩斯的利益。”路透社引述这位外交官的话说。那么，“诚实的代理人”在哪里呢？

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