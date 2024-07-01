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奥尔班宣布在欧洲议会组建“欧洲爱国者”新联盟 右翼版图重组

2024年7月1日

匈牙利总理奥尔班昨天（6月30日）宣布与奥地利自由党主席赫伯特·基克尔（Herbert Kickl）以及捷克前总理安德烈·巴比什（Andrej Babis）达成新的政治协议，在欧洲议会内组建新的党团联盟。

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奥尔班同奥地利自由党主席基克尔、捷克民粹主义政党“是的2011”（ANO 2011）领导人巴比什在联合举行的记者会上承诺为欧洲带来“和平、安全和发展”，而不是“战争、移民和停滞”。
奥尔班同奥地利自由党主席基克尔、捷克民粹主义政党“是的2011”（ANO 2011）领导人巴比什在联合举行的记者会上承诺为欧洲带来“和平、安全和发展”，而不是“战争、移民和停滞”。图像来源: TOBIAS STEINMAURER/APA/picturedesk.com/picture alliance

（德国之声中文网）7月1日起，匈牙利接任欧盟轮值主席国。匈牙利于上周公布了其接任欧盟轮值主席国的官方口号——“让欧洲再次伟大”——匈牙利所认知的“欧洲愿景”。奥尔班长期以来一直抨击“布鲁塞尔精英”，最近更是指责布鲁塞尔在乌克兰战争中煽风点火。

奥尔班同奥地利自由党主席基克尔、捷克民粹主义政党“是的2011”（ANO 2011）领导人巴比什在联合举行的记者会上表示：“一个新时代从这里开始，这个新时代的第一个、也许是决定性的时刻是创建一个新的欧洲政治派别，它将改变欧洲政治。”

三人誓言要开创一个“新时代”，并签署了一份被他们称之为“爱国宣言”的宣言，同时承诺为欧洲带来“和平、安全和发展”，而不是“战争、移民和停滞”。

新联盟“欧洲爱国者”（Patriots for Europe）需要得到至少4个其它国家政党的支持，才能被欧洲议会承认为一个党派联盟。
  
目前尚不清楚还有哪些党派愿意加入“欧洲爱国者”联盟。

同一天，德国极右翼选项党（AfD）宣布正式退出"认同与民主"（Identity and Democracy）党团。奥地利自由党、法国国民联盟（RN） 和意大利北方联盟（Lega） 也都属于该党团。

欧洲议会大选：怎么选? 选什么?

德国选项党在今年6月初欧洲议会大选举行前被"认同与民主"党团驱逐，原因是选项党欧洲议会候选人克拉（Maximilian Krah）卷入了一系列丑闻之中。克拉因与俄罗斯和中国的关系而受到调查。

2021年，在匈牙利陷入民主倒退的指责声中，奥尔班领导的右翼保守主义政党青年民主主义者联盟（Fidesz）宣布退出欧洲议会中最大党团欧洲人民党 (EPP)。

随着中右翼势力在本届欧洲议会大选中的崛起，意大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）领导的欧洲保守派和改革主义者党（ECR）成为欧洲议会中第三大势力。

奥尔班所在的青年民主主义者联盟联同联盟政党基督教民主人民党（KDNP）在欧洲议会里总共拥有11席，捷克ANO拥有7席，奥地利自由党拥有6席。

自由党有望在今年晚些时间举行的奥地利大选中获得胜利。

捷克ANO领导人巴比什上周宣布退出复兴欧洲（Renew Europe）党团。法国总统马克龙所在的政党也属于这一党团。
      
（法新社）

欧洲议会是做什么的?

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