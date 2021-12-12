奥尔特加4次当选总统，人民怎么说？

尼加拉瓜没收台湾外馆转交中国 两岸口水战

中美洲国家尼加拉瓜在当地时间9日宣布与中华民国断交，并转为承认中华人民共和国是唯一合法的政府。台湾政府也随即宣布与尼加拉瓜断交。此消息让台湾的邦交国数量下降至14个。不过这场风波还没完，三方继续就台湾留在尼国的资产角力。