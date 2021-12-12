奥尔特加4次当选总统，人民怎么说？

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去年11月奥尔特加连续第四次当选尼加拉瓜总统，而副总统是他夫人。日前，总统夫妇宣誓就职。
尼加拉瓜本月初宣布与台湾断绝外交关系。这已是1985年来，尼加拉瓜第二度与台湾断交，两次的主政者都是该国左翼领导人奥尔特加。
上周末中国天津出现感染奥密克戎变种病毒的确诊病例，这不禁令人担忧迄今中国实施的甚为成功的“零容忍”防疫政策已逐渐达到极限。德国编辑部网络发表文章指出，“天津疫情是否能够得到控制，或者是否会成为中国抗击病毒的一个实质性的转折点，未来几周将见分晓”。德国电视一台关注到中美两国正在中美洲争夺势力范围。
台湾前驻尼加拉瓜大使吴进木在断交前夕请辞，断交次日被尼加拉瓜授予国籍，离任后一直未返回台湾。民进党前立委林浊水质疑吴进木的行为属于“叛国”，要求国安系统对其展开调查。台湾外交部周一做出澄清解释。
中美洲国家尼加拉瓜在当地时间9日宣布与中华民国断交，并转为承认中华人民共和国是唯一合法的政府。台湾政府也随即宣布与尼加拉瓜断交。此消息让台湾的邦交国数量下降至14个。不过这场风波还没完，三方继续就台湾留在尼国的资产角力。
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