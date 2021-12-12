 奥尔特加4次当选总统，人民怎么说？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.01.2022

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时政风云

奥尔特加4次当选总统，人民怎么说？

去年11月奥尔特加连续第四次当选尼加拉瓜总统，而副总统是他夫人。日前，总统夫妇宣誓就职。

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BEIJING, CHINA - FEBRUARY 26: People wear protective masks as they walk front the logos of the 2022 Beijing Winter Olympics at Yanqing Ice Festival on February 26, 2021 in Beijing, China. The Festival comes at the final day of the Chinese Lunar New Year celebrations. (Photo by Lintao Zhang/Getty Images)

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ARCHIV - 01.02.2013, Berlin: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfängt im Kanzleramt den damaligen US-Vizepräsidenten Joe Biden. Unter US-Präsident Trump ist das Verhältnis zwischen den USA und Deutschland dramatisch abgekühlt. Sein Herausforderer Biden verspricht eine ganz andere Außenpolitik. (zu dpa «Ende der deutsch-amerikanischen Eiszeit bei einem Biden-Sieg?») Foto: picture alliance / dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

默克尔与美国总统们的这些年 15.07.2021

17.07.2021, Erftstadt. Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, lacht während Bundespräsident Steinmeier (nicht im Bild) ein Pressestatement gibt.

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美国总统大选争取选票的角逐进入了最后阶段。两党都搬出了最后的重量级武器向对手开火。前总统奥巴马日前一反严肃认真的常态调侃特朗普的中国秘密银行帐号，当然老特也不是吃素的。

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July 22, 2020, Taipei, Taiwan: Ministry of Foreign Affairs sign seen displayed on a wall during a Foreign Affairs press briefing in Taipei. (Credit Image: © Walid Berrazeg/SOPA Images via ZUMA Wire

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