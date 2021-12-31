奥密克戎阴影之下 全球各地辞旧迎新

（德国之声中文网）一元复始，万象更新。新冠疫情的阴影仍然笼罩全球，一些国家严格限制庆祝活动甚至封锁城市，一些国家允许人们谨慎地自娱自乐。一些欧洲国家的人们走上街头，抗议政府可能会让强制他们接种疫苗；但是世界上另外一些国家的人们望穿秋水也没有疫苗可打。

周五，2021年的最后一天，全世界有数千个航班被取消。航空公司称，主要原因是疫情肆虐导致空乘人员短缺。

这里，我们带您浏览全球各地辞旧迎新的概况。

纽约时代广场

美国

纽约恢复了在时代广场庆祝新年的传统活动。公共卫生官员周五警告说，新冠感染病例激增，不宜无节制地狂欢。一年一度的水晶球倒计时活动在午夜钟声中举行。在正常的年份，这是尽情拥抱和畅饮香槟的时刻。但是，今年只能以有限的参与者和彩纸替代。

作为美国人口最多的城市，纽约今年限制了进入时代广场庆祝新年的人数。6吨重的倒计时水晶球仍然准时亮起，围绕它的庆祝者从往年的数万人减少到1.5万人。

新年钟声敲响之后，新当选的纽约市长亚当斯（Eric Adams）在时代广场宣誓就职。他说："太好了，纽约向整个国家展示我们如何回归。我们也向全球展示了实力。我们的能力令人不可思议。这是一个令人不可思议的城市。而且，相信我，我们必将满血复活，因为这是纽约。"

周三，纽约市报告了创纪录的新冠确诊病例，达到近44,000例。周四的数字也大体相当。

南美洲

在巴西里约热内卢，科帕卡巴纳海滩举行了16分钟的焰火表演，有几千名观众。今年取消了传统的现场音乐会。通常，科帕卡巴纳的新年庆祝活动能吸引超过200万参与者。

在过去一周疫情"爆炸 "之后，玻利维亚宣布进入卫生紧急状态，导致至少六个城市暂停新年庆祝活动。玻利维亚卫生当局周五记录了7728个确诊病例和31例死亡。当局称，这个南美国家尚未发现奥密克戎变种病毒。

悉尼

大洋洲

大洋洲大陆率先迎来了新的一年。

格林尼治标准时间上午11点（欧洲中部时间12点），太平洋岛国汤加王国（Tonga）、萨摩亚（Samoa）及基里巴斯（Kiribati）进入了2022年，新西兰紧随其后。两个小时以后，在澳大利亚城市悉尼，港湾大桥和歌剧院的传统烟花表演如期进行。

尽管新冠感染病例激增，但是周五一大早就有人排队，以便能有一个观赏烟花表演的好位置。活动组织者说，接种疫苗和戴口罩不是对观众的强制性要求。

北京

亚洲

在北京，中国国家主席习近平发表新年致辞，称这一年"我们亲历了党和国家历史上具有里程碑意义的大事"，"正昂首阔步行进在实现中华民族伟大复兴的道路上"。但是，他说"我们要常怀远虑、居安思危，保持战略定力和耐心，'致广大而尽精微'"。

习近平还说，"实现祖国完全统一是两岸同胞的共同心愿"。

北京没有安排庆祝活动。自12月中旬以来，热门的寺庙已经关闭或限制进入。

上海也停止了一些新年活动，例如黄浦江畔的年度灯光秀。

台湾总统蔡英文在其新年讲话中警告中国不要搞 "军事冒进主义"。她说："我们的立场向来是'遇到压力不屈服，得到支持不冒进'；而我们同时也要提醒北京当局，不要误判情势，更要防止内部'军事冒进主义'的扩张"；"军事绝对不是解决两岸分歧的选项"。

在日本各地，许多人正以传统的方式进行新年旅行，与家人团聚。有些人则前往寺庙和神社，其中大多数人戴着口罩。

在曼谷，成千上万的游客聚集在旅游热点考山路（Khaosan）迎接新年。

中东地区

世界上最高的建筑--迪拜的哈利法塔（Burj Khalifa）用一场盛大的灯光、激光和烟花表演迎接2022年的到来。

欧洲

在西班牙马德里太阳门(Sol)广场，聚集了大约7000人，是正常年份人数的一半。和往常一样的是，当跨年的倒计时钟声敲响时，大家开始吃葡萄。每一声钟响就吃掉一颗葡萄，吃完了12颗葡萄，也就迎来了新的一年。

在德国西部小城亨内夫（Hennef）的新年庆祝活动中，不幸发生了烟花爆竹事故，导致一名37岁男子死亡，一名39岁男子受重伤。据目击者称，午夜过后不久，这两名男子离开人群。随后，人们听到一声巨响，循声而去发现他们受伤倒地。在呼叫了紧急救援之后，人们也进行了现场抢救，但是没有能够挽救37岁男子的生命。39岁男子被送往医院，伤势严重，生命垂危。警方认为他们燃放的烟花可能是自制的，目前仍在调查这一事件。

德国最近强化了疫情限制措施，连续第二年禁止燃放烟花爆竹，阻止大型集会，以减轻医院的负担。疫情之前，医院在新年时节都要忙于治疗烟花事故受伤者。

根据最新民意调查，大多数德国人支持这一禁令，但这并没有阻止一些民众前往邻国丹麦和波兰购买烟花来燃放。

德国首都柏林取消了勃兰登堡门的传统烟花表演和其他庆祝活动。取而代之的是，德国电视二台（ZDF）直播了歌手泰勒（Bonnie Tyler）和罗森伯格（Marianne Rosenberg）等人的现场表演。

在柏林，一个私人派对上也非法燃放了烟花爆竹。不幸的是，这里也发生了爆炸，导致12人受伤，被送往医院治疗。其中，最小的受害者是一名11岁的孩子。前往救援的消防部门说，所幸伤势并不严重。

法国从新年开始接任欧盟轮值主席国，总统马克龙表示，今年 "必须成为欧洲的转折点"。

"近年来，我们欧洲大陆受到了很多批评。批评者说我们四分五裂，没有能力进行集体行动，变得对历史无所贡献。"马克龙在他的新年致辞中说，但这场疫情"表明我们欧洲不仅可以是有用的，而且是人类希望的源泉。"

英国迎来了有史以来最温暖的新年夜。东约克郡的村庄伊尔希（Ryehill）周五的温度达到14.9摄氏度，比2011年的最高温度记录高出0.1度。

伦敦议会大厦顶部的大本钟已经完成修复工作，自2017年以来首次敲响新年钟声。

荷兰同样不幸发生烟花爆竹事故。在靠近德国边境的东部小镇哈克斯贝亨（Haaksbergen），一名12岁男孩在爆炸中死亡。另一名同龄男孩被送往医院。一名男子因此事故被拘捕。

这是荷兰禁止燃放烟花爆竹的第二年。同样地，该禁令是为了给新冠感染者腾出医院床位。

莫斯科

俄罗斯总统普京发表了听上去有些沉重的新年致辞，称俄罗斯 "坚定而持之以恒地 "捍卫自己的利益，并警告疫情"尚未退去"。他赞扬了俄罗斯人在艰难时期的 "辛勤工作"，称俄罗斯人 "英勇 "地度过了这一年。

普京还说，他对未来的 "主要目标 "是 "提高人民的福利和生活质量"。普京的新年致辞在俄罗斯每个时区的除夕夜晚11个时播出。

乌克兰总统泽伦斯基也发表了新年致辞。他说，2022年的首要目标是结束乌克兰东部的战争。在顿巴斯地区，已有超过14000人在战争中死亡。

泽伦斯基的新年致辞是在乌克兰官员说

最近，近10万名俄罗斯士兵开往乌克兰边境。泽伦斯基说："我们不会惧怕那一边的任何武装。"

塞尔维亚首都贝尔格莱德举行了热闹的庆祝活动。与欧洲其他大部分地区不同的是，尽管人们担心奥密克戎变种病毒的传播，但该国允许进行大规模集会。

一位医学专家预测，塞尔维亚将为此付出代价，未来几周可能出现数以千计的新感染者。

非洲

作为第一个报告奥密克戎变种病毒的国家，南非取消了午夜至凌晨4点的宵禁，允许人们继续进行新年庆祝活动。

然而，摩洛哥的民众没有这样的机会。在那里，宵禁继续进行，新年庆祝活动暂停。

(美联社、法新社、路透社、德新社)

世界各地的跨年活动 北京 鉴于新冠疫情尚未平息，北京今年没有举办大型跨年活动，热门跨年地点北京“欢乐谷”宣布根据疫情防控工作要求取消跨年迎新主题活动。上海、广州、武汉等多地的官方及大型娱乐场所也宣布取消跨年及元旦活动，上海大世界在声明中表示，2022年跨年期间，大世界夜场将不再举办倒计时、舞台表演、人工降雪等特别庆祝活动。

世界各地的跨年活动 台北 台北101跨年烟火每年都吸引大量民众到场观看。今年为因应疫情并避免人潮拥挤，跨年晚会采实名制，民众需要消毒、佩戴口罩及量体温才可进场。台北市政府卫生局也规定，“居家检疫”、“居家隔离”等四类人不得参加相关活动，具有相关旅游史、职业别、接触史等也不建议参加。

世界各地的跨年活动 香港 香港维多利亚港的绚烂烟花是每年除夕的一道亮丽风景。随着疫情趋缓，香港恢复举办大型活动，维多利亚港的两岸都有大型倒数活动。香港旅游局在西九文化区艺术公园大草坪举办“香港跨年倒数演唱会”，并透过电视及网络全球直播。

世界各地的跨年活动 悉尼 在悉尼歌剧院和海港大桥的背景下举行的着名悉尼跨年烟火秀，今年适逢25周年庆。政府规划了30个可以公开观赏烟火表演的区域，民众需持票才可以进场。主办单位正持续敦促参与跨年活动的民众要完整接种疫苗。

世界各地的跨年活动 阿拉伯联合酋长国 尽管当局最近实施了更加严格的防疫限制，法国DJ大卫・库塔（David Guetta）在阿布扎比卢浮宫的新年音乐表演将按原订计划举行。在迪拜，世界第一高楼哈利法塔将上演激光和烟火表演。参与人数没有限制，但民众须先在网上作登记。

世界各地的跨年活动 莫斯科 虽然确诊病例数量居高不下，俄罗斯当局始终仍避免采取严格的防疫措施。因此，莫斯科民众的跨年夜可说是毫无限制，餐厅丶夜店等都正常营业。莫斯科着名的红场已架起了溜冰场和集市，烟火表演也将在此举行。

世界各地的跨年活动 布拉格 在奥密克戎影响下，当局只允许不超过50人的私人聚会。餐厅开放，但容客量有限，一张桌子不可以坐超过4个人。跨年庆祝活动将禁止未接种疫苗或染疫後尚未康复的人参加。布拉格和其他捷克城市则禁止施放烟火。

世界各地的跨年活动 柏林 今年，德国各地禁止在跨年夜施放烟火丶爆竹，藉以避免民众受伤，并减轻德国医院的负担。部分地区禁止户外聚会，私人庆祝活动只能有10名以内的客人参加。为弥补公开庆祝活动的受限，德国广播公司ZDF将播放知名歌手邦妮・泰勒（Bonnie Tyler）和玛丽安・罗森伯格（Marianne Rosenberg）的跨年特别节目。

世界各地的跨年活动 维也纳 奥地利当局已对酒吧和餐厅实行夜间宵禁，以控制近期激增的新冠确诊病例数。但这并不意味着奥地利人在跨年夜只能够呆在家里滑手机。按照传统，维也纳国家歌剧院正在上演小约翰・史特劳斯（Johann Strauß）的歌剧《蝙蝠》。其他文化活动也在进行中。

世界各地的跨年活动 马德里 马德里没有对跨年夜施加特别严格的限制。西班牙首都地区主席阿尤索（Isabel Diaz Ayuso）说，严格的禁令是无效的，并补充说目前住院的人数相对稳定。预计大量群众将聚集在马德里的太阳门广场上庆祝2022的到来。当局已设定了7000名参与者的人数限制。

世界各地的跨年活动 伦敦 在12月中旬奥米克戎病例开始激增后，当局实施了新的防疫限制。伦敦传统的特拉法加广场跨年夜庆祝活动，以及泰晤士河边的烟火表演已经连续第二年被取消，但至少知名的大本钟仍旧会在跨年夜鸣钟，带领伦敦市民迎接2022年。

世界各地的跨年活动 里约热内卢 在月初宣布连续第二年取消里约热内卢在科帕卡巴纳海滩举行的着名跨年烟火表演後，里约市长派希（Eduardo Paes）反悔了。他表示在与政府科学小组讨论後，认为在一定防疫措施下仍旧能举办跨年派对。但他也呼吁民众待在自家附近庆祝就好，不要为了跨年而旅行。

世界各地的跨年活动 纽约 今年，纽约传统的时代广场跨年倒数晚会将缩小规模，往年观看区可以容纳5.8万人，2021年将限制在1.5万人以内。广场的开放入场时间将比往年来得更晚，而参加派对的人也必须完成疫苗接种，并且要配戴口罩。



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