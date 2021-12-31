奥密克戎阴影之下 全球各地辞旧迎新

新冠疫情的阴影仍然笼罩全球，一些国家严格限制庆祝活动甚至封锁城市，一些国家允许人们谨慎地自娱自乐。专家警告说，少数放开自嗨的国家将会付出代价。
（德国之声中文网）一元复始，万象更新。新冠疫情的阴影仍然笼罩全球，一些国家严格限制庆祝活动甚至封锁城市，一些国家允许人们谨慎地自娱自乐。一些欧洲国家的人们走上街头，抗议政府可能会让强制他们接种疫苗；但是世界上另外一些国家的人们望穿秋水也没有疫苗可打。
周五，2021年的最后一天，全世界有数千个航班被取消。航空公司称，主要原因是疫情肆虐导致空乘人员短缺。
这里，我们带您浏览全球各地辞旧迎新的概况。
纽约恢复了在时代广场庆祝新年的传统活动。公共卫生官员周五警告说，新冠感染病例激增，不宜无节制地狂欢。一年一度的水晶球倒计时活动在午夜钟声中举行。在正常的年份，这是尽情拥抱和畅饮香槟的时刻。但是，今年只能以有限的参与者和彩纸替代。
作为美国人口最多的城市，纽约今年限制了进入时代广场庆祝新年的人数。6吨重的倒计时水晶球仍然准时亮起，围绕它的庆祝者从往年的数万人减少到1.5万人。
新年钟声敲响之后，新当选的纽约市长亚当斯（Eric Adams）在时代广场宣誓就职。他说："太好了，纽约向整个国家展示我们如何回归。我们也向全球展示了实力。我们的能力令人不可思议。这是一个令人不可思议的城市。而且，相信我，我们必将满血复活，因为这是纽约。"
周三，纽约市报告了创纪录的新冠确诊病例，达到近44,000例。周四的数字也大体相当。
在巴西里约热内卢，科帕卡巴纳海滩举行了16分钟的焰火表演，有几千名观众。今年取消了传统的现场音乐会。通常，科帕卡巴纳的新年庆祝活动能吸引超过200万参与者。
在过去一周疫情"爆炸 "之后，玻利维亚宣布进入卫生紧急状态，导致至少六个城市暂停新年庆祝活动。玻利维亚卫生当局周五记录了7728个确诊病例和31例死亡。当局称，这个南美国家尚未发现奥密克戎变种病毒。
大洋洲大陆率先迎来了新的一年。
格林尼治标准时间上午11点（欧洲中部时间12点），太平洋岛国汤加王国（Tonga）、萨摩亚（Samoa）及基里巴斯（Kiribati）进入了2022年，新西兰紧随其后。两个小时以后，在澳大利亚城市悉尼，港湾大桥和歌剧院的传统烟花表演如期进行。
尽管新冠感染病例激增，但是周五一大早就有人排队，以便能有一个观赏烟花表演的好位置。活动组织者说，接种疫苗和戴口罩不是对观众的强制性要求。
在北京，中国国家主席习近平发表新年致辞，称这一年"我们亲历了党和国家历史上具有里程碑意义的大事"，"正昂首阔步行进在实现中华民族伟大复兴的道路上"。但是，他说"我们要常怀远虑、居安思危，保持战略定力和耐心，'致广大而尽精微'"。
习近平还说，"实现祖国完全统一是两岸同胞的共同心愿"。
北京没有安排庆祝活动。自12月中旬以来，热门的寺庙已经关闭或限制进入。
上海也停止了一些新年活动，例如黄浦江畔的年度灯光秀。
台湾总统蔡英文在其新年讲话中警告中国不要搞 "军事冒进主义"。她说："我们的立场向来是'遇到压力不屈服，得到支持不冒进'；而我们同时也要提醒北京当局，不要误判情势，更要防止内部'军事冒进主义'的扩张"；"军事绝对不是解决两岸分歧的选项"。
在日本各地，许多人正以传统的方式进行新年旅行，与家人团聚。有些人则前往寺庙和神社，其中大多数人戴着口罩。
在曼谷，成千上万的游客聚集在旅游热点考山路（Khaosan）迎接新年。
世界上最高的建筑--迪拜的哈利法塔（Burj Khalifa）用一场盛大的灯光、激光和烟花表演迎接2022年的到来。
在西班牙马德里太阳门(Sol)广场，聚集了大约7000人，是正常年份人数的一半。和往常一样的是，当跨年的倒计时钟声敲响时，大家开始吃葡萄。每一声钟响就吃掉一颗葡萄，吃完了12颗葡萄，也就迎来了新的一年。
在德国西部小城亨内夫（Hennef）的新年庆祝活动中，不幸发生了烟花爆竹事故，导致一名37岁男子死亡，一名39岁男子受重伤。据目击者称，午夜过后不久，这两名男子离开人群。随后，人们听到一声巨响，循声而去发现他们受伤倒地。在呼叫了紧急救援之后，人们也进行了现场抢救，但是没有能够挽救37岁男子的生命。39岁男子被送往医院，伤势严重，生命垂危。警方认为他们燃放的烟花可能是自制的，目前仍在调查这一事件。
德国最近强化了疫情限制措施，连续第二年禁止燃放烟花爆竹，阻止大型集会，以减轻医院的负担。疫情之前，医院在新年时节都要忙于治疗烟花事故受伤者。
根据最新民意调查，大多数德国人支持这一禁令，但这并没有阻止一些民众前往邻国丹麦和波兰购买烟花来燃放。
德国首都柏林取消了勃兰登堡门的传统烟花表演和其他庆祝活动。取而代之的是，德国电视二台（ZDF）直播了歌手泰勒（Bonnie Tyler）和罗森伯格（Marianne Rosenberg）等人的现场表演。
在柏林，一个私人派对上也非法燃放了烟花爆竹。不幸的是，这里也发生了爆炸，导致12人受伤，被送往医院治疗。其中，最小的受害者是一名11岁的孩子。前往救援的消防部门说，所幸伤势并不严重。
法国从新年开始接任欧盟轮值主席国，总统马克龙表示，今年 "必须成为欧洲的转折点"。
"近年来，我们欧洲大陆受到了很多批评。批评者说我们四分五裂，没有能力进行集体行动，变得对历史无所贡献。"马克龙在他的新年致辞中说，但这场疫情"表明我们欧洲不仅可以是有用的，而且是人类希望的源泉。"
英国迎来了有史以来最温暖的新年夜。东约克郡的村庄伊尔希（Ryehill）周五的温度达到14.9摄氏度，比2011年的最高温度记录高出0.1度。
伦敦议会大厦顶部的大本钟已经完成修复工作，自2017年以来首次敲响新年钟声。
荷兰同样不幸发生烟花爆竹事故。在靠近德国边境的东部小镇哈克斯贝亨（Haaksbergen），一名12岁男孩在爆炸中死亡。另一名同龄男孩被送往医院。一名男子因此事故被拘捕。
这是荷兰禁止燃放烟花爆竹的第二年。同样地，该禁令是为了给新冠感染者腾出医院床位。
俄罗斯总统普京发表了听上去有些沉重的新年致辞，称俄罗斯 "坚定而持之以恒地 "捍卫自己的利益，并警告疫情"尚未退去"。他赞扬了俄罗斯人在艰难时期的 "辛勤工作"，称俄罗斯人 "英勇 "地度过了这一年。
普京还说，他对未来的 "主要目标 "是 "提高人民的福利和生活质量"。普京的新年致辞在俄罗斯每个时区的除夕夜晚11个时播出。
乌克兰总统泽伦斯基也发表了新年致辞。他说，2022年的首要目标是结束乌克兰东部的战争。在顿巴斯地区，已有超过14000人在战争中死亡。
泽伦斯基的新年致辞是在乌克兰官员说
最近，近10万名俄罗斯士兵开往乌克兰边境。泽伦斯基说："我们不会惧怕那一边的任何武装。"
塞尔维亚首都贝尔格莱德举行了热闹的庆祝活动。与欧洲其他大部分地区不同的是，尽管人们担心奥密克戎变种病毒的传播，但该国允许进行大规模集会。
一位医学专家预测，塞尔维亚将为此付出代价，未来几周可能出现数以千计的新感染者。
作为第一个报告奥密克戎变种病毒的国家，南非取消了午夜至凌晨4点的宵禁，允许人们继续进行新年庆祝活动。
然而，摩洛哥的民众没有这样的机会。在那里，宵禁继续进行，新年庆祝活动暂停。
(美联社、法新社、路透社、德新社)
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