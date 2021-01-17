奥密克戎汹汹来袭 中国各地严防迎战

等待恢复正常

受防疫措施影响的民众们纷纷在社交网络上表达自己的观点。有人在微博上写道："香港、上海和深圳分别用了三种不同的防疫模式。香港状况最差但会首先开放，深圳最有效，而上海也许是最累，最痛苦的。"