奥密克戎汹汹来袭 中国各地严防迎战

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鉴于新冠病毒感染数字不断上升，中国多地采取了严格的防疫措施，方舱医院也再次被启动。另一方面，近几周确诊人数居高不下的香港，第一批宽松措施即将生效。
中国多地发生疫情，鉴于感染人数不断上升，多个城市实施了封锁措施。大规模核酸测试，学校停课，小区实施封闭式管理。中国卫健委统计，3月22日0—24时，新增确诊病例2667例。
越来越多的城市开启防疫限制，包括上海。病毒的传播令民众不安，同时，缺乏透明性和一致性的防疫措施也引发民怨。路透社报指出，在社交媒体上，批评性的帖子很快就被删除。
尽管按照国际标准来说，上海新增病例数量很低，不过当地还是出台了严格的防控措施，上海迪士尼乐园也暂时停业。去年10月末，一名女士入园游玩后被确认新冠病毒检测呈阳性，上海迪士尼乐园的3万多名游客被要求接受核酸检测后方可离园。
随着新一轮疫情在多省蔓延，各地也再次建起方舱医院。央视新闻报道，国家卫生健康委医政医管局局长焦雅辉指出，目前建成或在建方舱医院有33家，分布在12个省份。
数周前香港爆发大规模疫情，以奥密克戎(Omicron)变异株为主。每日逾万人染疫。医院、殓房一度人满为患。不过近日确诊数字已连续三天少于二万、渐趋平稳，专家指香港已经出现群体免疫。
为了扩大疫苗接种率，香港的九龙清真寺临时成为疫苗接种中心。香港公务员事务局局长聂德权表示呼吁已接种疫苗的民众接种加强针，以维持疫苗保护力。他还指出，港府的目标是尽快提高第二季新冠疫苗的接种率至9成，并尽一切所能便利长者和儿童接种疫苗。
尽管这波疫情尚未结束，香港特首林郑月娥还是在本周一（3月21日）在记者会上宣布最新松绑政策，包括取消禁飞令丶缩短旅客的酒店检疫期丶学校复课，并表明暂缓全民检测。她也表示4月1日起取消对英国丶美国丶加拿大等9国禁飞令。香港大学医学院公布最新疫情数据推算，估计目前已有6成港民，约440万人染疫，绝大部分人正在康复或已康复，高峰期已经过去。
受防疫措施影响的民众们纷纷在社交网络上表达自己的观点。有人在微博上写道："香港、上海和深圳分别用了三种不同的防疫模式。香港状况最差但会首先开放，深圳最有效，而上海也许是最累，最痛苦的。"
尽管欧洲的感染数字依然居高不下，但各个国家正在讨论实施放宽措施。德国3月末取消了大部分防疫措施，只有对民众和公共生活限制较少的"基础保护"。例如将只在医院、护理院和公交车、火车和飞机里要求人们戴口罩，以及只在中小学校和养老院进行定期新冠检测。此外，各个联邦州可根据需要，自行决定在个别的疫情高发地区实施更严格的防疫限制措施。
3月19日，中国再度新增了两例新冠死亡病例，距离上个死亡病例已一年多，凸显了奥密克戎（Omicron）疫情在中国所带来的威胁，此波疫情引发了该国自新冠大流行以来的感染高峰。
中国的“动态清零”防疫政策在很长时间较为成功，将新冠疫情的影响压制在最低限度之内。但随着奥密克戎变种的扩散，这种防疫策略也经受前所未有的考验。而在美国经历了完全不同防疫策略的华人们，回到中国之后的感受更为强烈。
中国的新冠疫情仍持续让民众处于紧张状态。曾被视为抗疫“模范生”的上海，在这一波奥密克戎感染潮之下，也受到巨大压力。香港的最新研究显示，接种三剂科兴疫苗对预防重症有明显效果。
中国本土疫情形势依然严峻，上海、吉林疫情未见好转之时，辽宁省沈阳市宣布从本周二七对全是住宅进行封闭式管理。病毒的传播令民众不安，同时，缺乏透明性和一致性的防疫措施也引发民怨。
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