奥密克戎汹汹来袭 上海也封城

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鉴于新冠病毒感染数字不断上升，中国多地采取了严格的防疫措施，就连此前一直以“精准防疫”“绝不封城”而著称的上海，也出台了浦西浦东分批封控的措施。另一方面，近几周确诊人数居高不下的香港，第一批宽松措施即将生效。
中国多地发生疫情，鉴于感染人数不断上升，多个城市实施了封锁措施。大规模核酸测试，学校停课，小区实施封闭式管理。中国卫健委统计，3月27日0—24时，新增确诊病例1275例，本土病例1219例。
越来越多的城市开启防疫限制，包括上海。病毒的传播令民众不安，同时，缺乏透明性和一致性的防疫措施也引发民怨。路透社报指出，在社交媒体上，批评性的帖子很快就被删除。
尽管按照国际标准来说，上海新增病例数量很低，不过当地还是出台了严格的防控措施，上海迪士尼乐园也暂时停业。去年10月末，一名女士入园游玩后被确认新冠病毒检测呈阳性，上海迪士尼乐园的3万多名游客被要求接受核酸检测后方可离园。
随着新一轮疫情在多省蔓延，各地也再次建起方舱医院。央视新闻报道，国家卫生健康委医政医管局局长焦雅辉指出，目前建成或在建方舱医院有33家，分布在12个省份。
疫情以来一直坚称“不会封城”的上海，3月27晚间突然宣布自次日开始采取“分区分批封控”并进行交通管制。封控前夕，许多住宅小区临时“解禁”开放民众外出采购物资，超市再现抢菜之乱引发民怨。
数周前香港爆发大规模疫情，以奥密克戎(Omicron)变异株为主。每日逾万人染疫。医院、殓房一度人满为患。不过近日确诊数字已连续三天少于二万、渐趋平稳，专家指香港已经出现群体免疫。
为了扩大疫苗接种率，香港的九龙清真寺临时成为疫苗接种中心。香港公务员事务局局长聂德权表示呼吁已接种疫苗的民众接种加强针，以维持疫苗保护力。他还指出，港府的目标是尽快提高第二季新冠疫苗的接种率至9成，并尽一切所能便利长者和儿童接种疫苗。
尽管这波疫情尚未结束，香港特首林郑月娥还是在本周一（3月21日）在记者会上宣布最新松绑政策，包括取消禁飞令丶缩短旅客的酒店检疫期丶学校复课，并表明暂缓全民检测。她也表示4月1日起取消对英国丶美国丶加拿大等9国禁飞令。香港大学医学院公布最新疫情数据推算，估计目前已有6成港民，约440万人染疫，绝大部分人正在康复或已康复，高峰期已经过去。
受防疫措施影响的民众们纷纷在社交网络上表达自己的观点。有人在微博上写道："香港、上海和深圳分别用了三种不同的防疫模式。香港状况最差但会首先开放，深圳最有效，而上海也许是最累，最痛苦的。"
尽管欧洲的感染数字依然居高不下，但各个国家正在讨论实施放宽措施。德国3月末取消了大部分防疫措施，只有对民众和公共生活限制较少的"基础保护"。例如将只在医院、护理院和公交车、火车和飞机里要求人们戴口罩，以及只在中小学校和养老院进行定期新冠检测。此外，各个联邦州可根据需要，自行决定在个别的疫情高发地区实施更严格的防疫限制措施。
3月19日，中国再度新增了两例新冠死亡病例，距离上个死亡病例已一年多，凸显了奥密克戎（Omicron）疫情在中国所带来的威胁，此波疫情引发了该国自新冠大流行以来的感染高峰。
世界各国陆续解除疫情限制之际，中国却在不断宣布封城停摆措施。上海市政当局星期一（2022年3月28日）宣布，该市分两个阶段实施全面封城措施，以迅速遏制新冠疫情急速蔓延。
尽管感染人数居高不下，上海至今仍未封城，而是采用分区封锁、大规模核酸检测加上抗原自检等管控方式。上海目前的措施，是否能成为中国之后防疫路线的借镜？
本波疫情以來一直堅稱「不會封城」的上海，週日（27日）晚間無預警宣布自本週一（28日）開始採取「分區分批封控」並進行交通管制。封控前夕，許多住宅小區臨時「解禁」開放民眾外出採購物資，超市再現搶菜之亂引發民怨。
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